Sibirier gehen an den Strand, um… Eisdünen zu genießen (FOTOS)

In Jakutien, der kältesten Region Russlands, fangen die Einheimischen die Sonnenstrahlen an Permafroststränden.

Welcher Großstadtbewohner träumt an einem heißen Sommertag nicht von einem Gletscher? Um mit der Hitze zurechtzukommen, strömen glückliche Einheimische in Jakutien zum Gletscher Buluus, der 100 Kilometer südlich von der von Jakutsk, der Hauptstadt der Republik, liegt.

Bolot Bochkarev Bolot Bochkarev

Buluus, iIn der jakutischen Sprache „ein Gletscher“, ist ein einzigartiger Ort: Es ist eine Grundwasserquelle, deren Oberschicht sich in Süßwassereis verwandelt. Der Gletscher schmilzt nie - sogar im Sommer!

„Es ist so cool, während der Hitze auf dem Eis zu sitzen, zumindest für ein paar Sekunden!“ scherzen Touristen in den sozialen Netzwerken.

Im Sommer, der in Jakutien normalerweise kurz, aber sehr heiß ist, kann man hier herrliche Landschaften genießen. Stellen Sie sich vor: plus 30 Grad Celsius, grünes Gras, Kiefernwald und ein riesiger weißer Gletscher. Wenn die oberen Schichten von Buluus in der Hitze leicht schmelzen, bilden sich windende Tunnel.

Jeden Tag zieht dieser erstaunliche Ort eine große Anzahl von Touristen an: Im Winter sind es Eisläufer, Skifahrer und Snowboarder und im Sommer - Rucksacktouristen und Wanderer.

Manchmal ist Buluus einfach der perfekte Ort für Fotoshootings!

Einige Bilder sind so „heiß“, dass es überrascht, dass der Gletscher noch nicht geschmolzen ist.

Auch an den heißesten Tagen steigt jedoch die Temperatur auf der Eisoberfläche nie über plus 6 Grad Celsius.

Die Einheimischen haben jedoch keine Angst vor der Kälte: Im Winter sinkt die Thermometersäule bis zu minus 70 Grad Celsius! Man scherzt oft, dass es wärmer ist, in einem Kühlschrank zu sitzen, als draußen zu gehen!

