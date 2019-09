Schnell und unbürokratisch: Das e-Visa-Verfahren gilt ab 2021 in ganz Russland

Russia Beyond

Ab dem 1. Januar 2021 gilt die Regelung für elektronische Visa für alle russischen Regionen, berichtet (link auf Russisch) die Agentur RIA Novosti unter Berufung auf ein entsprechendes von Ministerpräsident Dmitri Medwedew unterzeichnetes Dokument. Die Maßnahme soll dem russischen Tourismussektor neuen Schwung verleihen.

Diese neue Regelung ermöglicht unter anderem die Entdeckung der weit entfernten Regionen Russlands. Denn dank dem vereinfachten System können Touristen ein Visum ohne Gebühren über das Internet spätestens vier Tage vor der Einreise beantragen.

Das elektronische Visum ist dann für 30 Tage gültig. Es berechtigt den Inhaber, das Land der Zaren für maximal acht Tage zu besuchen.

Dieses Verfahren wird bereits im russischen Fernen Osten und in Kaliningrad eingesetzt. Ab Oktober 2019 tritt es auch in St. Petersburg und seiner Region in Kraft.

Die Regelung gilt nur für Staatsangehörige von 53 Staaten, einschließlich derjenigen der Europäischen Union, der Schweiz, Indiens, Indonesiens, Iran, Katar, China, Türkei, Saudi-Arabien und Japan.

