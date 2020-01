Park Patriot: Russlands militärisches Disneyland (FOTOS)

Über 54 Quadratkilometer militärische Ausrüstung, darunter Hunderte von Panzern, Jets und sogar Raketen: Der offizielle Themenpark der russischen Streitkräfte ist so groß, dass dort Busse fahren.

Der Park Patriot ist ein Themenpark, der Technologie und Ausrüstung der russischen Armee gewidmet ist. Der Öffentlichkeit werden unzählige militärische Ausrüstungsgegenstände präsentiert, von restaurierten Panzern aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs bis hin zu modernen Hochleistungswaffen.

Ein Besuch lohnt sich für jeden, der an Militärtechnik und -hardware interessiert ist.

Das Museum bietet viele interaktive Stationen wie Simulatoren. Besucher können sich in ein Cockpit setzen oder auf einen Panzer klettern. Um Ihre Treffsicherheit auf dem Schießstand mit der legendären Kalaschnikow unter Beweis zu stellen, müssen Sie jedoch russischer Staatsangehöriger sein.

2014 wurde mit den Bauarbeiten für den Park begonnen und sie sind noch längst nicht abgeschlossen. Geplant sind noch mehrere Pavillons sowie eine riesige Kathedrale.

Jedes Jahr findet im Park Patriot die „Army Expo“ statt, eine Militärtechnik-Messe, auf der russische Unternehmen potentiellen Käufern ihre neusten Entwicklungen präsentieren.

Auch wenn der Park noch nicht ganz fertig ist, ist er einen Ausflug wert, selbst, wenn Sie sich nicht allzu sehr für Militär interessieren. Der Park liegt weit außerhalb der geschäftigen Moskauer Innenstadt. Der Eintritt kostet 250 Rubel (etwa 3,50 Euro) für Kinder und 500 Rubel (etwa 7 Euro) für Erwachsene.

Ein Besuch im Park Patriot

Die bequemste Art zum Park zu gelangen, ist mit dem Auto. Er liegt an der M-1 (Minsker Autobahn). Nehmen Sie die Ausfahrt 55, an der auch in russischer Sprache ein Hinweis auf den Park ist.

Es gibt ausreichend Parkmöglichkeiten. Parkgebühr 200 Rubel (etwa 2,90 Euro) pro Tag. Die sogenannten VIP-Parkplätze liegen näher am Eingang.

Der Park ist unglaublich groß. Mit einem Shuttle-Bus können Sie problemlos von einem Ort zum anderen gelangen. Der Bus hält auch am größten Panzermuseum der Welt, mit einer beeindruckenden Sammlung hunderter Militärfahrzeuge vom Zweiten Weltkrieg bis zum Kalten Krieg.

Wenn Sie den Besuch im Park mit körperlicher Aktivität verbinden wollen, stehen Ihnen Leihräder zur Verfügung. Wenn keine öffentliche Veranstaltung im Park stattfindet, kann er auch mit dem eigenen Auto durchfahren werden.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Den Patriot Park mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist schwierig, aber möglich. Am besten fahren Sie mit einem Nahverkehrszug vom Moskauer Belorusskij-Bahnhof in die nahe gelegene Stadt Golitsyno (Fahrplan hier).

Sie können die Fahrkartenautomaten benutzen, die auch ein englisches Sprachmenü haben, oder Sie gehen zum Schalter.

A. Savin/WikiCommons A. Savin/WikiCommons

Ab Golitsyno verkehrt ein Shuttlebus zum Park Patriot. Er hält an der Taxistation neben dem Einkaufszentrum „Prospekt“. Wenn Sie aus dem Zug aussteigen, gehen Sie die Treppe entgegen der Fahrtrichtung des Zuges hinauf und biegen rechts ab. Gehen Sie links die Treppe hinunter, dann 100 Meter bis zum Ende der Straße. Dort biegen Sie wieder rechts ab. Nach 100 Metern haben Sie die Haltestelle erreicht. Suchen Sie den Shuttlebus mit dem Schild „Парк Патриот“ an der Windschutzscheibe. Die Fahrt kostet 70 Rubel (etwa 1 Euro) und dauert rund 30 Minuten. Die Ausstiegshaltestelle ist zugleich Einstiegshaltestelle für die Rückfahrt.

Aktuelle Fahrpläne können an jedem Informationsschalter im Park eingesehen oder über den Support-Chat auf der offiziellen Website (eng) angefordert werden.

Tipp: Kommen Sie so früh wie möglich, sonst werden Sie das riesige Gelände nicht an einem Tag erkunden können.

