Vorher und nachher: ​​Die berühmte Stadt Kislowodsk wird ein moderner Kurort (FOTOS)

Willkommen in der 200 Jahre alten südrussischen Stadt Kislowodsk (Region Stawropol), in der die Dichter Alexander Puschkin und Michail Lermontow, der Schriftsteller Leo Tolstoi und der Sänger Fjodor Schaljapin ihren Sommerurlaub mit den Wasserquellen von Narsan in den kaukasischen Bergen verbrachten.

Ende Juli legten Moskauer Architekten des Architekturbüros Strelka und des Dom.RF-Fonds einen strategischen Plan vor, um Kislowodsk bis 2030 zu einer Stadt des Aktiv-Sports zu machen. Werfen Sie einen kurzen Blick darauf, wie es sich in den nächsten zehn Jahren verändern wird.

1 Neues Aquazentrum

Es gibt so viele natürliche Sehenswürdigkeiten in Kislowodsk: Berge, Felsen, Wälder - außer dem Meer. Für diejenigen, die im Sommer gerne schwimmen, wird im Ostpark der Stadt ein neuer multifunktionaler Aquakomplex mit mehreren Schwimmbädern, einem Wellnesscenter und Erholungszonen errichtet.

2 Eine Fahrradstadt

Architekten wollen die Stadt nicht nur für den Medizintourismus, sondern auch für Sportler und aktive Geschäftsreisende attraktiv gestalten.

Touristen, die gerne wandern und Mountainbike fahren, werden mehr als 35 Kilometer neue Rad- und Fußgängerwege im Nationalpark von Kislowodsk genießen können.

3 Das Architektur-Erbe bewahren

Städtebauexperten des Architekturbüros schlagen vor, einige architektonische Vorschriften für den historischen Teil der Stadt anzuwenden. Etwa 180 Fassaden in der Innenstadt sollten in einem bestimmten Stil restauriert werden, das die Seele der südlichen Stadt zeigen soll. Neue Gebäude sollten nicht dem architektonischen Rhythmus ihrer Fassaden widersprechen.

4 Neugestaltung der Parkeingänge

Der Nationalpark Kislowodsk ist sowohl für Einheimische als auch für Touristen der beliebteste Teil der Stadt. Neben dem Wald finden Sie hier eine Fußgängerzone, einige Einkaufszentren und einen Straßenzug verschiedener Restaurants. Die 21 Eingänge zum Park sollen verbessert und neu gestaltet werden.

5 Begrüßungsdenkmal

Wenn Sie die Straße des Sieges (Prospekt Pobedy) entlang fahren, die Hauptstraße von Kislowodsk, die die Wohngebiete und das historische Zentrum miteinander verbindet, werden Sie nach diesem Plan bald ein riesiges Denkmal im futuristischen Stil sehen.

6 Neue Infrastruktur

Rund um den Fluss Alikonowka werden neue Infrastrukturzonen für Aktiv-Sport treibende Menschen entstehen: Seilpark, Mountainbike-Straßen, Spielplätze für Kinder sowie neue Uferstraßen.

7 Einschränkungen für Autos in den Urlaubsgebieten

Kislowodsk ist eine kleine Stadt mit nur 130.000 Einwohnern. Oft benötigt man kein Auto, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. Außerdem liegt die Stadt in bergigen Wäldern, daher ist es sehr wichtig, die Ökologie hier zu bewahren. Aus diesem Grund hat die Stadt beschlossen, den Zugang zum grünen Teil der Stadt für ältere Autos zu beschränken, die nicht der ökologischen Abgasnorm Euro-5 entsprechen. Überall in der Stadt sind auch Fahrrad- und Tretroller-Verleihstationen geplant.

8 Mehr Cafés statt Parkplätze

In der Nähe der Nikolski-Kathedrale im Stadtzentrum sollen breitere Gehwege mit neuen Restaurants, Sommercafés und touristischer Infrastruktur die Gäste zum Verweilen einladen. Die dort verlassenen Gebäude werden in neue Hotels und Pensionen umgewandelt. Außerdem wird eine neue Seilbahnstation gebaut, die diesen Teil der Stadt mit den höher gelegenen Aussichtspunkten im Park verbindet.

