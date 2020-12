Frisch restauriert: So sieht der prächtige Jussupow-Palast in St. Petersburg jetzt aus (FOTOS)

Russia Beyond

Der Jussupow-Palast, einer der schönsten in Russland, wurde kürzlich umfassend renoviert. Schauen Sie sich diese atemberaubenden Innenräume an!

Der Jussupow-Palast am Fluss Mojka in St. Petersburg ist ein legendärer Ort. Ursprünglich gehörte das Gebäude dem Grafen Schuwalow. Dann kaufte Katharina die Große es von der Familie Schuwalow und schenkte es der Nichte ihres Liebhabers, Fürst Grigori Potjomkin. Schließlich wurde das Gebäude in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Fürst Boris Jussupow gekauft.

Die Familie Jussupow, eine der ältesten und reichsten in Russland, lebte hier bis zur Revolution von 1917. Sie bauten den Palast weiter aus, und unter ihnen erhielt er sein gegenwärtiges prächtiges Aussehen. Außerdem töteten Felix Jussupow und seine Komplizen hier einen Vertrauten des letzten russischen Zaren, Grigori Rasputin.

Die Große Treppe

Der Maurische Salon

Das grüne Boudoir

Das Boudoir

Der Blaue Salon

Der Rote Salon

Felix Jussupows Großer Salon

Das Theater

Der Wandteppich-Salon

Der Saal der weißen Säule

Der Spiegelsaal

Der Antiksaal

Das Eichen-Esszimmer

Felix Jussupows „Junggesellenwohnung“ mit Wachsfiguren von Rasputins Mördern

