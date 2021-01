„Jachroma“: Fahren Sie mit diesem Retro-Zug zurück in die UdSSR (FOTOS)

Russia Beyond

Die Strecke führt von der russischen Hauptstadt in ein nahe gelegenes Skigebiet, das nur 50 Kilometer von Moskau entfernt ist.

Mikhail Tereschenko/TASS Mikhail Tereschenko/TASS

Der neue Retro-Zug besteht aus acht grünen Waggons und basiert auf elektrischen Zügen namens „ER2K“, die einst in Riga, Lettische SSR, hergestellt wurden.

Mikhail Tereschenko/TASS Mikhail Tereschenko/TASS

Mikhail Tereschenko/TASS Mikhail Tereschenko/TASS

Diese Züge werden nicht mehr produziert, dennoch hat das staatliche Unternehmen Russische Bahn das Modell aufgrund seines unverwechselbaren Retro-Erscheinungsbilds eingesetzt.

Mikhail Tereschenko/TASS Mikhail Tereschenko/TASS

Der klassische dunkelgrüne Farbton der Waggons soll sich von den Farben moderner elektrischer Züge (rot, weiß und blau), die in der Hauptstadt und Region Moskau fahren, unterscheiden. Namenspatin für den Zug ist die Endstation der Route – die Siedlung Jachroma.

Mikhail Tereschenko/TASS Mikhail Tereschenko/TASS

Mikhail Tereschenko/TASS Mikhail Tereschenko/TASS

Im Inneren ist der Retro-Zug mit altmodischen aber bequemen Holzbänken, neuen Vorhängen an Fenstern und - in einigen Waggons - mit Bio-Toiletten ausgestattet.

Vitaly Belousov/Sputnik Vitaly Belousov/Sputnik

Da das Reiseziel des Zuges die örtlichen Skigebiete der Region Moskau ist, verfügt er auch über eine Retro-Holzausrüstung für Skier und Snowboards.

Vitaly Belousov/Sputnik Vitaly Belousov/Sputnik

Vitaly Belousov/Sputnik Vitaly Belousov/Sputnik

Trotz seines Retro-Looks ist der Zug ist auch mit moderner Technik wie USB-Buchsen ausgestattet. Tee und Zeitungen werden während der Reise kostenlos verteilt.

Ein Ticket kostet von Montag bis Freitag 300 Rubel (ca. 3 Euro) und am Wochenende 500 Rubel (ca. 5 Euro). Tickets sind online und am Sawjolowoer Bahnhof erhältlich. Bei Ankunft am Bahnhof von Jachroma können Pendler mit Retro-Ikarus-Bussen zu den Skigebieten fahren.

