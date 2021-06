In Moskau eröffnet ein neuer Bahnhof - der erste seit über 100 Jahren (FOTOS)

Maxim Mishin/Moscow Government Press Office/Moskva Agency Maxim Mishin/Moscow Government Press Office/Moskva Agency

Maxim Mishin/Moscow Government Press Office/Moskva Agency Maxim Mishin/Moscow Government Press Office/Moskva Agency

Ein neuer Bahnhof namens Wostotschny (zu Deutsch Ostbahnhof) wurde am 29. Mai 2021 offiziell eröffnet. Das Terminal befindet sich im Moskauer Stadtteil Tscherkisowo und bedient Fernzüge aus Nischni Nowgorod, Iwanowo sowie Transitzüge aus St. Petersburg und anderen Städten.

Maxim Mishin/Moscow Government Press Office/Moskva Agency Maxim Mishin/Moscow Government Press Office/Moskva Agency

Maxim Mishin/Moscow Government Press Office/Moskva Agency Maxim Mishin/Moscow Government Press Office/Moskva Agency

Der Bau wurde 2020 begonnen. Nach der Inbetriebsetzung wurde das Terminal Teil des Verkehrsknotenpunkts Tscherkisowo, der aus einer Metro-Station, einer Station der Moskauer Zentralen Ringbahn (MZK) und dem oberirdischen Nahverkehr besteht.

Maxim Mishin/Moscow Government Press Office/Moskva Agency Maxim Mishin/Moscow Government Press Office/Moskva Agency

Maxim Mishin/Moscow Government Press Office/Moskva Agency Maxim Mishin/Moscow Government Press Office/Moskva Agency

Der neue Bahnhof verfügt über einen Warteraum mit 200 Sitzplätzen und USB-Steckdosen, eine automatische Gepäckaufbewahrung, eine Business-Class-Lounge und einen Food-Court. Die Business-Class-Lounge befindet sich im zweiten Stock des Terminals, während andere Einrichtungen wie Ticketschalter und Warteräume im ersten Stock sind.

Maxim Mishin/Moscow Government Press Office/Moskva Agency Maxim Mishin/Moscow Government Press Office/Moskva Agency

Maxim Mishin/Moscow Government Press Office/Moskva Agency Maxim Mishin/Moscow Government Press Office/Moskva Agency

„Dies ist ein großes, umfassendes Projekt, das natürlich große Auswirkungen auf die Verkehrssituation nicht nur in diesem Gebiet, sondern auch in Moskau insgesamt haben wird“, so Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin.

Maxim Mishin/Moscow Government Press Office/Moskva Agency Maxim Mishin/Moscow Government Press Office/Moskva Agency

Maxim Mishin/Moscow Government Press Office/Moskva Agency Maxim Mishin/Moscow Government Press Office/Moskva Agency

Der letzte in Moskau im Jahre 1918 eröffnete Bahnhof war der Kiewer. Der älteste Bahnhof der Stadt – der Leningrader Bahnhof - ist seit 1851 in Betrieb.

Maxim Mishin/Moscow Government Press Office/Moskva Agency Maxim Mishin/Moscow Government Press Office/Moskva Agency

Sergey Bobylev/TASS Sergey Bobylev/TASS

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.