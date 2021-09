Putins Kurzurlaub in der sibirischen Taiga (FOTOS)

Er fuhr ein Boot, verbrachte die Nacht in einem Zelt und angelte. Was hat der russische Präsident sonst noch auf seiner Wanderexpedition gemacht – und was hat ihn so überrascht?

Wladimir Putin verbrachte Anfang September seinen Kurzurlaub erneut in der sibirischen Taiga, seinem Lieblingsurlaubsort. Aber erst jetzt hat der Kreml die Fotos hiervon veröffentlicht. Der Präsident wurde von Verteidigungsminister Sergej Schoigu begleitet.

Laut Dmitri Peskow, dem Pressesprecher des Präsidenten, sei es ein gewöhnlicher Urlaub an der frischen Luft in der Taiga gewesen. Es war ein dreitägiger Ausflug auf dem Territorium des Sajano-Schuschensker Naturreservats in der Region Krasnojarsk.

Wladimir Putin und Sergej Schoigu angelten vom Boot und vom Ufer aus. „Ein guter Hecht“, kommentierte der Minister Putins Fang, als er einen Fisch aus dem Wasser zog. Später wurde daraus in einem Topf Fischsuppe gekocht.

Putin und Schoigu wurden vom Direktor des Reservats, Gennadi Kiseljow, begleitet, der ihnen Aufnahmen von Kamerafallen zeigte, die im gesamten Reservat aufgestellt waren. Auf einer der Fotos wurden Schneeleoparden aufgenommen. Ihre Population ist so klein, dass man sie nur in den seltensten Fällen sehen kann.

Putin und Schoigu sind viel in der Taiga gewandert. Sie übernachteten auch dort in einem Zelt auf einer Höhe von etwa zweitausend Metern und zur Erwärmung in den kalten Nächten wurde in der Nähe ein Feuer gemacht.

Während der Reise durch die Taiga saß Wladimir Putin oft am Steuer eines Autos oder eines Bootes. Bei einer solcher Auto-Ausflügen wurden sie fast von einer Herde großer Hirsche – Marale – getroffen.

„Diese Marale waren einfach riesig. Ich habe solche noch nie gesehen. Gut, dass sie in uns nicht gerast sind, sie hätten uns beinahe getroffen. Und mit so einer enormen Geschwindigkeit!“, sagte Putin.

