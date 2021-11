10 unglaubliche Foto-Impressionen aus Kamtschatka

Bären gehören zu den „berühmtesten“ Bewohnern Kamtschatkas - zumindest unter den Landtieren. Touristen können diese gefährlichen Wildtiere am Ende des Sommers bewundern und näher kennen lernen, wenn die Bären bereits reichlich leckeren Fisch gefressen haben, volle Mägen haben und keine Gefahr mehr für die Touristen selbst darstellen.

Bär mit Lachs auf dem Fluss Kambalnaja, Naturschutzgebiet Südkamtschatka. Sergei Gorschkow Sergei Gorschkow

In Kamtschatka gibt es etwa 300 Vulkane. Der Mutnowski ist einer der aktivsten Vulkane. Der alte Vulkan hat eine komplexe Struktur. Er ist umgeben von vier kegelförmigen Gebirgsgruppen. Aus den beiden Kratern auf seinem Gipfel, von denen einer in den anderen eingebettet ist, treten ständig Dampf- und Gasfontänen aus.

Vulkan Mutnowski, Naturpark Südkamtschatka. Alexander Bitschenko Alexander Bitschenko

Alexander Bitschenko ist nicht nur Fotograf, sondern auch ein erfahrener Kamtschatka-Bergsteiger und -Trekker sowie ein führender Spezialist in der Abteilung für Entwicklung, Tourismus und ökologische Bildung des Naturparks Vulkane von Kamtschatka. So hat er mit seiner Kamera die schützenswertesten und schönsten Orte der Halbinsel eingefangen.

Vulkan Kljutschewskoi, Naturpark Vulkane von Kamtschatka. Alexander Bitschenko Alexander Bitschenko

Der Awatschinski - oder Awatschinskaja Sopka, um das lokale Wort für Vulkane zu verwenden - ist wohl einer der „beliebtesten“ in Kamtschatka. Er liegt Petropawlowsk-Kamtschatski am nächsten und ist relativ leicht zu besteigen.

Krater des Vulkans Awatschinski mit dem Vulkan Korjakski im Hintergrund, Naturpark Nalitschewo. Alexander Bitschenko Alexander Bitschenko

Eine bestimmte Fuchsart - der Ognewka-Fuchs - ist die am weitesten verbreitete in Kamtschatka. Etwa 6.000 der leuchtend rot gefärbten Tiere leben hier, und dank der geringen Zahl menschlicher Einwohner haben sie viel Platz, um sich frei zu bewegen. Der Fuchs ernährt sich von kleinen Nagetieren und Vögeln, „konkurriert“ aber auch mit Bären um Lachse.

Fuchs mit dem Kronozki-Vulkan im Hintergrund, Herbst, Kronozki-Naturreservat. Igor Schpilenok Igor Schpilenok

Kamtschatka ist reich an Seen vulkanischen oder eiszeitlichen Ursprungs. Der Ketatschan-See befindet sich in der Nähe des Vulkans Itschinskaja Sopka. Vor dem Hintergrund der Gebirgsketten ist die Aussicht einfach fantastisch. Übrigens bedeutet Ketatschan in der Sprache der Ewenken - der einheimischen Bevölkerung – „kleiner Keta-Lachs“. Tatsächlich laichen KKetlachs und Rotlachs im Fluss Ketatschan, der in diesem See entspringt.

Ketatschan-See, Bystrinski Naturpark. Alexander Bitschenko Alexander Bitschenko

Der Naturfotograf Igor Schpilenok hat eine große Anzahl von Bildern von Tieren in freier Wildbahn auf Kamtschatka geschossen. Ihm ist es gelungen, ein Hermelin in seinem Sommerkleid zu fotografieren, wenn es nicht ganz weiß ist, sondern von einer schützenden braunen Färbung bedeckt ist.

Hermelin, Kaldera des Vulkans Uson. Igor Schpilenok Igor Schpilenok

Der Norden besteht nicht nur aus schneebedeckten Gipfeln, sondern auch aus recht sommerlichen Landschaften und den unglaublichen Farben seiner vielfältigen blühenden Flora. Der schönste Rhododendron mit seinen rosafarbenen Knospen, den man z. B. in Italien findet, blüht an vielen Orten in Russland, auch auf Kamtschatka.

Kamtschatka Rhododendron, Vulkan Wiljutschinski. Alexander Bitschenko Alexander Bitschenko

Im Jahr 2021 führten Wissenschaftler genetische Untersuchungen durch und stellten fest, dass das wilde Rentier von Kamtschatka das größte in Eurasien ist. Heute gibt es nur noch etwa 400 Exemplare in Kamtschatka, und die Erhaltung der Population dieser prächtigen Tiere ist eine der wichtigsten Aufgaben der Wissenschaftler in der Region.

Wildes Rentier, Föderales Naturreservat Südkamtschatka, benannt nach T. I. Schpilenok . Igor Schpilenok Igor Schpilenok

Der Ausbruch des Tolbatschik im Jahr 1975 war der erste Vulkanausbruch in der Geschichte der russischen Wissenschaft, den die Experten mit absoluter Genauigkeit vorhersagen konnten. Seitdem ist er immer wieder ausgebrochen. Im Jahr 2013 spuckte er mehrere Monate lang Lava und Asche und veränderte die umliegende Landschaft. Das nächstgelegene rund 60 Kilometer entfernte Bevölkerungszentrum war nicht betroffen.

Ausbruch des Vulkans Ploski Tolbatschik. Alexei Maslow Alexei Maslow

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.