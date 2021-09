Die exotischsten und teuersten Kreuzfahrt-Urlaube in Russland

Kreuzfahrten sind eine der bequemsten Möglichkeiten, die abgelegensten Inseln im Fernen Osten Russlands zu erreichen und die Naturwunder der Taimyr-Halbinsel zu bestaunen. Die Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke sind einfach atemberaubend!

Den Jenissej hinauf zum arktischen Permafrost

Harpicha-See. Putorana-Plateau. Putorana-Reservat. Nördlich von Russland. Sibirien. Legion Media Legion Media

Die Reise von Krasnojarsk nach Dudinka ist eine der aufregendsten Kreuzfahrten, die man in Russland unternehmen kann, und ist bei Russen und ausländischen Touristen gleichermaßen sehr beliebt. Im Laufe der Expedition überqueren die Passagiere den Polarkreis, werden in die Geheimnisse der Polarforschung eingeweiht, besuchen die nördlichste (und die am meisten vergessene) Eisenbahn, die von GULAG-Häftlingen gebaut wurde, und besteigen das Putorana-Plateau - ein unglaublich malerisches Massiv, weit weg von menschlicher Zivilisation.

Es dauert elf bis zwölf 12 Tage, um etwa 2.000 km den Jenissej-Fluss hinaufzufahren, und zwar an Bord komfortabler Kreuzfahrtschiffe, die mit Restaurants, Fitnessstudios und SPA-Zonen ausgestattet sind. Langweile kann so unterwegs nicht aufkommen. Touristen sollten aber auch bedenken, dass dies die teuerste Route in ganz Russland ist. Die Preise beginnen bei 500.000 Rubel (ca. 5.700 Euro). Im Paket enthalten sind drei tägliche Mahlzeiten, alle damit verbundenen Ausflüge sowie ein Hubschrauberflug zum Putorana-Plateau und ein Angelausflug.

Über das Weiße Meer nach Solowki

Panorama-Landschaftsfoto des Solovetsky-Klosters aus der Vogelperspektive. Russland, Archangelsk Region, Solowetski-Inseln. Legion Media Legion Media

Reisende können den Solowetski Archipel nur auf dem Wasserweg erreichen (der örtliche Flughafen wird nicht regelmäßig angeflogen). Der nächste Hafen befindet sich in Rabotscheostrowsk (Republik Karelien), aber die Anreise zum legendären Archipel per Kreuzfahrtschiff ist weitaus spannender. Diese Touren beinhalten einen mehrtägigen Aufenthalt auf den Inseln des Archipels (ein kurioses Kloster, ehemalige Gefängniskasernen, Felsenlabyrinthe), die auf eigene Faust nur schwer zu erreichen sind, sowie einen Ausflug zu den Häfen von Archangelsk und den Städten Kareliens.

Die Routen beginnen alle in St. Petersburg, Archangelsk und Moskau und dauern 7 bis 20 Tage. Die Preise beginnen bei 50.000 Rubel (ca. 575 Euro).

An Bord eines Eisbrechers zum Nordpol

Teilnehmer der Jubiläumsreise der Kinder zum Nordpol anlässlich des 60. Jahrestages der nuklearen Eisbrecherflotte an Bord des „50 Jahre Sieg“ Eisbrechers vor Tschampa Island, Franz-Josef-Land. Pawel Lwow/Sputnik Pawel Lwow/Sputnik

Diejenigen, die bereit sind, 30.000 Dollar (etwa 25.000 Euro) auszugeben, können die Reise bereits anderthalb Jahre vor der Abreise buchen. Die letzten Plätze werden ein paar Monate vor Beginn der Reise vergeben, die in Murmansk beginnt - der größten Stadt der Welt jenseits des Polarkreises.

Die Passagiere verbringen zwei Wochen an Bord eines echten nuklearen Eisbrechers und legen regelmäßig in Häfen in der Arktis an. Wenn das Wetter es zulässt, können Sie ein Bad im Ozean nehmen und sogar ein Picknick auf einer Eisscholle einnehmen. Die Route beinhaltet Franz Josef Land, wo Sie Eisbären aus nächster Nähe fotografieren können, ohne Ihre Kabine zu verlassen. Der letzte Punkt ist der Nordpol, bevor der Eisbrecher nach Hause zurückkehrt.

Von Kamtschatka nach Tschukotka

Der Eisbär Ursus maritimus ist ein fleischfressender Bär, der hauptsächlich innerhalb des Polarkreises heimisch ist, der den Arktischen Ozean umfasst. Wrangel-Insel, autonomer Kreis Tschukotka, Russland. Gerald Corsi/Getty Images Gerald Corsi/Getty Images

Im Fernen Osten Russlands gibt es eine große Anzahl von fast unerreichbaren Orten, die Touristen mit ihrer unberührten Schönheit verführen. Fernost-Kreuzfahrten beginnen in Petropawlowsk-Kamtschatski und Anadyr und beinhalten Ausflüge zu vielen abgelegenen Inseln. Die Wrangel-Insel zum Beispiel hat den Spitznamen „die Bären-Kinderstube“ - jedes Jahr gibt es hier nicht weniger als 300 Bären, die Nachwuchs bekommen. Die Diomedes-Inseln bilden die Datumsgrenze und zugleich die Grenze zwischen Russland und den Vereinigten Staaten (es sind nur vier Kilometer, die die beiden verfeindeten Weltmächte trennen). Auf der Insel Yttygran finden Sie die rätselhafte Walallee, ein altes Eskimo-Heiligtum, während Kap Deschnjow, der östlichste Ort in Kontinentaleurasien ist. Einige Kreuzfahrten beinhalten den Besuch von Inseln und verschiedenen Siedlungen mit einzigartigen Vogel- und Meerestierarten. Die Besucher werden sich für den Rest ihres Lebens an die Reise erinnern!

Zweiwöchige Kreuzfahrten kosten Sie stolze 700.000 Rubel (ca. 8.000 Euro).

Arktische Reise durch Jakutien

Ankunft eines Touristenbootes zum Lena Pillars Park. Legion Media Legion Media

Lena in Jakutien (oder der Republik Sacha) ist einer der seltenen Orte, an denen man einen Blick auf die Natur in ihrer ursprünglichen Form erhaschen kann. Die Reisen starten in Jakutsk, der größten Permafroststadt der Welt, und enden in der Siedlung Tiksi jenseits des Polarkreises. Während der Reise hält das Kreuzfahrtschiff an den Lena-Säulen sowie an kleinen Ewenken-Siedlungen, wo die Besucher die einheimischen Stämme Jakutiens kennenlernen können, sowie an den verlorenen Inseln der Laptewsee. Eine zweiwöchige Kreuzfahrt auf der Lena kostet etwa 300.000 Rubel (ca. 3.400 Euro).

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.