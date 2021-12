Welche Länder können russische Bürger ohne Visum besuchen?

Obwohl russische Staatsbürger für Reisen in Länder in Nordamerika und Europa ein Visum benötigen, gibt es auch viele Orte, in die russische Touristen ohne Visum einreisen können.

Es gibt grundsätzlich viele visafreie Reiseziele für Inhaber russischer Pässe. Dazu gehören so exotische Orte wie die Südafrikanische Republik oder Jamaika, aber zu den unproblematischsten Zielen gehören die Nachbarländer Russlands.

Wohin können die Russen ohne Reisepass reisen?

Einige Länder lassen nicht nur russische Bürger ohne Visum einreisen, sondern verlangen von Besuchern aus Russland auch keinen internationalen Reisepass. Meistens handelt es sich dabei um postsowjetische Staaten mit engen Beziehungen zu Russland und einem hohen Maß an Integration mit diesem Land. Zu diesen Ländern gehören Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan sowie zwei Staaten mit begrenzter Anerkennung, Südossetien und Abchasien [im Gegensatz zu den USA und einigen anderen Ländern in Europa und darüber hinaus erkennt Russland sie als unabhängige Staaten an]. Eine Reise in eines dieser Länder ist gleichbedeutend mit einer Reise innerhalb der russischen Grenzen, da ein interner Ausweis [in Russland ebenfalls Reisepass genannt] ausreicht, um die internationale Grenze zu überschreiten.

Aber Achtung! Aufgrund der Covid-19-Pandemie können dennoch Beschränkungen gelten.

Wohin können die Russen ohne Visum reisen?

Die Liste der Länder, in die russische Staatsbürger ohne Visum einreisen können, ist lang und umfangreich und deckt fast alle Kontinente ab, einzige Ausnahme ist Nordamerika.

Neben anderen postsowjetischen Staaten wie Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldawien, Tadschikistan, Usbekistan und der Mongolei umfasst die Liste der visumfreien Länder für russische Bürger auch so exotische Ziele wie Botsuana, die Südafrikanische Republik, Kap Verde, Mauritius, Marokko, Namibia, Eswatini und Tunesien in Afrika.

Russen können auch Bolivien, Brasilien, Venezuela, Kolumbien, Costa Rica, Guyana, Guatemala, Honduras, Dominica, die Dominikanische Republik, Grenada, Kuba, Nicaragua, Panama, Peru, Paraguay, Salvador, Chile, Ecuador in Süd- und Mittelamerika und Jamaika in der Karibik sowie einige Inselstaaten in Ozeanien ohne Visum besuchen.

Zu den visumfreien Reisezielen in Asien gehören außerdem Brunei, Vietnam, Hongkong, Indonesien, Laos, Malaysia und die Philippinen.

Zu den Staaten, die russischen Staatsbürgern vorübergehend die visumfreie Einreise gestatten, gehören die Bahamas, Bosnien und Herzegowina, Israel, Katar, Macao, Nordmazedonien, die Malediven, die Seychellen, Serbien, die Türkei, die Ukraine und Montenegro. Die Liste ist nicht vollständig.

Beachten Sie, dass alle diese Länder von russischen Staatsbürgern dann ein Visum verlangen, wenn sie beabsichtigen, sich länger als eine bestimmte Zeit aufzuhalten. In einigen Fällen kann die visumfreie Zeit bis zu 90 Tage betragen, in anderen nur 30, 21 oder 14 Tage.

Welche Länder stellen an der Grenze ein Visum für russische Bürger aus?

Einige Länder verlangen von russischen Staatsbürgern ein Visum, vereinfachen aber das Verfahren für den Erhalt eines Visums erheblich. Ein russischer Staatsbürger kann einfach an der Grenze vorstellig werden, eine Gebühr entrichten und das Visum an Ort und Stelle erhalten.

Die Liste dieser Länder umfasst unter anderem Bangladesch, Bahrain, Haiti, Gambia, Ägypten, Simbabwe, Tansania, Uganda, Indien, Jordanien, Irak, Iran, Kenia, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Syrien, Sri Lanka und Äthiopien.

