Diese russische Stadt versetzt Sie zurück ins 19. Jahrhundert (FOTOS)

Reisen Sie mit der Dampflokomotive von Jaroslawl zurück in die Vergangenheit. Diese wird in der Stadt Rybinsk lebendig. In der alten Kaufmannsstadt an der Wolga fühlt man sich in vorrevolutionäre Zeiten zurückversetzt.

Rybinsk. 21. August 2017. Wolschskaja Damm. Alexander Roschtschin / TASS Alexander Roschtschin / TASS

Die Handelsstadt Rybinsk, die etwa 320 Kilometer nördlich von Moskau in der Region Jaroslawl liegt, hat ihre zentralen Straßen wieder so hergerichtet, wie sie vor 150 Jahren aussahen. Zahlreiche alte Gebäude sind hier erhalten, und vor einigen Jahren beschloss die Stadtverwaltung, dass die Unternehmen ihre Außenschilder im vorrevolutionären Stil gestalten sollten. Heute kommen die Touristen in die Stadt, um das authentisch aussehende historische Zentrum der Wolgastadt zu fotografieren.

ETHNO-SCHMIEDE/Mitya Kuznetsow ETHNO-SCHMIEDE/Mitya Kuznetsow

Alles begann im Jahr 2017, als der örtliche Designer und Musiker Dmitri Kusnetsow die Idee hatte, seiner Heimatstadt wieder ihr historisches Aussehen zu verpassen.

ETHNO-SCHMIEDE/Mitya Kuznetsow ETHNO-SCHMIEDE/Mitya Kuznetsow

Zuvor waren die alten Gebäude mit modernen Schildern für Geschäfte und Büros bedeckt, was zu einer Dissonanz zwischen den verschiedenen architektonischen Epochen und Stilen der Stadt führte.

ETHNO-SCHMIEDE/Mitya Kuznetsow ETHNO-SCHMIEDE/Mitya Kuznetsow

Kusnetsow schlug vor, Banner mit dem alten Alphabet, wie es im Russischen Reich aussah, in Handarbeit anzufertigen, damit das Zentrum so aussieht wie auf den ersten Fotos vom Ende des 19. Jahrhunderts. Er nennt sein Projekt ein Freilichtmuseum für alte Zeichen.

ETHNO-SCHMIEDE/Mitya Kuznetsow ETHNO-SCHMIEDE/Mitya Kuznetsow

Das Büro des Buchmachers und das Kosmetikgeschäft waren die ersten, die sich auf dieses Experiment einließen. „Holz, verzinkter Stahl - das ist die Basis“, erklärt Kusnetsow. „Wir verwenden Acrylfarbe anstelle von Ölfarbe, wie es früher der Fall war. Das Wichtigste ist die Handarbeit, die Künstler, die arbeiten."

ETHNO-SCHMIEDE/Mitya Kuznetsow ETHNO-SCHMIEDE/Mitya Kuznetsow

Diese kreative Idee wurde von der örtlichen Verwaltung unterstützt, die alle Unternehmen im Bezirk verpflichtete, ihre Schilder im gleichen Stil zu gestalten. Kusnetsow und sein Team haben einen Design-Code für solche Banner entwickelt.

Ein Schild einer Uhrenwerkstatt auf dem Roten Platz der Stadt Rybinsk. Alexey Lebedew / Sputnik Alexey Lebedew / Sputnik

Die Designer studierten die Rechtschreibung der russischen Sprache anhand von Lehrbüchern aus dem frühen 20. Jahrhundert. Es ist möglich, dass nicht einmal alle modernen Russen auf Anhieb verstehen, was dort geschrieben steht, aber wenn sie eine Sekunde darüber nachdenken, werden sie es herausfinden. Und es sieht sehr authentisch aus!

ETHNO-SCHMIEDE/Mitya Kuznetsow ETHNO-SCHMIEDE/Mitya Kuznetsow

Mehr als 200 Schilder wurden bisher ersetzt, und die Kosten dafür werden teilweise von der Stadt übernommen.

Delivery Club Delivery Club

Einige Unternehmen sind sogar noch weiter gegangen. Ein Lieferdienst beschloss, dass ihre Kuriere sich dem Retro-Style der Stadt anpassen sollten. Die modernen Kapuzenjacken der Kuriere wurde durch einen klassischen Mantel ersetzt, und anstelle moderner Rucksäcke tragen sie nun Kisten mit Lederriemen. Hätte es im zaristischen Russland Apps zur Essenszustellung gegeben, hätten sie genau so ausgesehen. Das Unternehmen weist jedoch darauf hin, dass sie nicht versprechen, dass die Kuriere immer so gekleidet sein werden, da die moderne Uniform zweckmäßiger ist, aber von Zeit zu Zeit tauchen sie in der alten Uniform auf.

Die Reise zurück ins 19. Jahrhundert beginnt auf der Straße nach Rybinsk. An Samstagen fährt ein Pendelzug, der von einer Dampflokomotive gezogen wird, von Jaroslawl aus. Viel Spaß bei der Reise in die Vergangenheit!

