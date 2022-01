„Eisschmalz“: ein russisches Winterphänomen (FOTOS)

Jedes Jahr erscheinen auf Russlands zugefrorenen Flüssen und Seen seltsame dicke Flecken. Die Einheimischen sind voller Vergleiche: eine Decke, Schlagsahne, sogar verkochte Pelmeni, aber nur Eingeweihte wissen, woher sie wirklich kommen.

„Es war mein 12. Lebensjahr am Wasser. Ich ging am Fluss Fontanka entlang, als ich dieses Etwas sah (das nach meinen persönlichen Gesetzen des Universums kein Recht hat, in der Natur zu existieren), und dachte mir: „Lass es nicht radioaktiv sein... “, schreibt die St. Petersburgerin Julia Kotelnikowa auf Instagram.

Das gleiche Naturphänomen ist im Früh- und Spätwinter auf der Hauptwasserstraße von St. Petersburg, der Newa, ebenfalls zu beobachten. Im Jahr 2020 wurden ähnliche abstrakte Eismuster auch am Amur in Blagoweschtschensk und in Moskau gefunden.

Social-Media-Nutzer verglichen die Muster mit Schlagsahne, der Oberfläche von Jupiter, einer Decke, einem Schottenkaro, Milchschaum, Marmor und sogar Teepilz.

„Jemand hat vergessen, die Pelmeni aus der Newa zu holen“, schreibt ein Instagram-Nutzer.

„Seltsames Eis heute. Als hätte jemand große Blumen auf die Moika gemalt. Wie die Pfingstrosen, die meine Urgroßmutter Manefa Petrowna züchtete, die dich aus dem Garten durch das Datscha-Fenster anstarrte. Sie liebte Blumen sehr. Damals war ich noch so klein, dass sie meinen Kopf zu überragen schienen. Heute konnte ich auf der Moika fast ihr längst vergessenes Aroma riechen“, schreibt Dmitry Vitushkin.

Diese Muster haben einen Namen: „Eisschmalz“.

Tatsächlich ist es nichts anderes als eine dicke Schicht feiner Eiskristalle, die während des ersten Kälteeinbruchs auf der Wasseroberfläche erscheinen.

So sieht die erste Stufe dieser Eiskrustenbildung aus.

