St. Petersburgs fünf gruseligste Orte

Das Herrenhaus Brusnizyn

Anastasija Lwowa Anastasija Lwowa

Dieses alte Herrenhaus am Stadtrand von St. Petersburg gehörte einer reichen Kaufmannsfamilie, die vor dem Ausbruch der Russischen Revolution 1917 eine Fabrik besaß und Millionen mit der Herstellung von Lederprodukten verdiente.

Die Besitzer des Herrenhauses haben viel Geld in die Dekoration investiert. Ein exquisiter Kronleuchter, ein riesiger Kamin, Wände aus Naturseide und Stuckarbeiten, die manchmal unheimlich wirken, zieren die vielen Säle des Herrenhauses.

Eine Stadtlegende besagt, dass das Familienoberhaupt einen Spiegel aus Italien bestellte, um einen geräumigen Tanzsaal im Inneren des Herrenhauses zu dekorieren. Angeblich war dies genau der Spiegel, der zuvor im Schloss des Grafen Dracula gehangen hatte.

Obwohl Dracula eine fiktive Figur ist, erzählten zahlreiche Leute seltsame Vorfälle im Zusammenhang mit denen, die in den Spiegel schauten. Berichten zufolge wurden diese unglücklichen Menschen krank, starben oder verschwanden sogar spurlos.

Es ist nicht bekannt, was mit dem verfluchten Spiegel geschah, nachdem die Bolschewiki die Villa von der Familie enteignet hatten. Einer Version der Legende nach sei der Spiegel in einer geheimen Kammer im Herrenhaus versteckt und könnte so schließlich jederzeit wieder auftauchen.

Nowodewitschi-Friedhof

K. M. Korjakow (CC BY-SA 3.0) K. M. Korjakow (CC BY-SA 3.0)

Dieser Friedhof in St. Petersburg wird manchmal als russischer „Père Lachaise“ bezeichnet, da viele seiner ungewöhnlichen Krypten aus den vergangenen Jahrhunderten erhalten geblieben sind. Viele namhafte Wissenschaftler, Künstler und Staatsmänner fanden hier ihre letzte Ruhestätte.

Nach der Revolution von 1917 wurden einige dieser Krypten von Grabräubern geschändet, die Wertsachen jagten, mit denen viele der bemerkenswerten Verstorbenen begraben wurden. Gestörte Gräber inmitten majestätischer Grabsteine und alter Krypten können einen anfälligen Besucher leicht erschrecken.

Kunstkamera

Legion Media Legion Media

Peter der Große schuf das erste Museum in Russland, indem er eine Reihe seltener Dinge ausstellte, die er besaß. Seit ihrer Gründung im Jahr 1727 wuchs die Kunstkammer – das heißt das Kuriositätenkabinett – erheblich.

Vielleicht ist das Museum am bekanntesten für seine Sammlung abstoßender Kuriositäten, wie das Skelett eines zweiköpfigen Kindes, siamesische Zwillinge, zweiköpfige Kälbchen usw., die alle in Glasgefäßen aufbewahrt werden.

Das Rotundenhaus

Legion Media Legion Media

Dieses Gebäude wurde in den 1970er und 1980er Jahren bei verschiedenen informellen kulturellen Bewegungen der sowjetischen Jugend populär. Berühmt ist die Rotunde auch für ihre einzigartige Akustik: Man sagt, dass selbst die leisesten Geräusche im Inneren nicht unbemerkt bleiben, obwohl seltsamerweise kein Echo vorhanden ist.

Die Rotunde wird regelmäßig als einer der mysteriösesten Orte in der nördlichen Hauptstadt Russlands bezeichnet. Berichten zufolge war sie im 18. Jahrhundert ein Ort, an dem Freimaurer ihre aufwendigen geheimen Zeremonien veranstalteten. Heute schreiben die Stadtbewohner der Rotunde eigene mystische Qualitäten zu. Eine Stadtlegende besagt, dass eine Person eine verschwundene Tür betrat, die sich für einen kurzen Moment offenbarte, und als zerbrechlicher alter Mann zurückkehrte, obwohl sie nur wenige Minuten abwesend war.

Das verlassene „Schwalben“-Lager

In der Sowjetzeit, als das Lager noch nicht aufgegeben wurde, gab es einen Block, der unter den im Lager gebliebenen Pionieren am wenigsten beliebt war. Der Grund, warum niemand ein Zimmer wollte, war ein Pumpenhaus in der Nähe.

Einer Legende nach töteten Nazi-Soldaten während des Zweiten Weltkriegs eine junge Frau im Pumpenhaus, in dem sie einen Galgen aufgestellt hatten. Nachdem der Krieg vorbei war und Pioniere das Lager überfluteten, berichteten Besucher, dass die verlassene Wasserpumpe nachts mit Licht beleuchtet wurde. Seltsame finstere Stimmen wurden auch von denen gehört, die bis spät in die Nacht aufgeblieben waren.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde das Lager „Schwalben“ (Lastotschka) aufgegeben und das Gebiet angeblich an Immobilienentwickler verkauft. Vielleicht berichten auch die Besitzer neuer Wohnungen, die auf dem gruseligen Gelände gebaut werden könnten, von seltsamen Ereignissen in der Umgebung. Nur die Zeit kann es verraten!

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.