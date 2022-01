Reise nach Astrachan: Russlands ethnischer und religiöser Schmelztiegel (FOTOS)

In unserem neuesten Beitrag über Reisen in Zeiten der Pandemie zeigt sich unser Autor begeistert von der Vielfalt und den versteckten Schätzen, die er in der südrussischen Wolgastadt vorgefunden hat.

Unsere erste Aufgabe war es, die viel gepriesene kaspische Küche der Stadt auszuprobieren. Obwohl es erst 21.30 Uhr an einem Freitag war, war der schön gestaltete Bereich in der Nähe des Lenin-Platzes, der an den Kreml grenzt, fast leer.

Das nächtliche Treiben in Astrachan spielt sich hauptsächlich in den Straßen ab, die zum Wolga-Ufer führen. Hier gehen die Jugendlichen der Stadt in die Clubs oder in die Bars. Es gab zwar Anzeichen für ein Nachtleben in diesem Teil der Stadt, aber wir hatten in viel kleineren russischen Städten weitaus größere Menschenmassen gesehen. Die Einheimischen erzählten uns später, dass sie die Pandemie ernster nehmen als ihre Mitbürger in anderen Teilen des Landes und deshalb so wenige Menschen auf den Straßen sind.

Erleben Sie die Vielfalt im Kreml

An meinem ersten Morgen in der Stadt begab ich mich auf einen Erkundungslauf und war vom Stadtzentrum absolut beeindruckt. Der Platz, der am Abend zuvor noch leer war, war ein Zentrum der Bewegung und des Sports. Bei strahlend blauem Himmel und warmer Sonne sah ich gepflegte Blumenbeete und Bäume, die Blätter in allen Herbstfarben trugen. In den nördlichen Teilen Russlands war die farbenfrohe Jahreszeit im Jahr 2021 schnell vorbei, aber in Astrachan herrschte auch im November noch Herbststimmung.

Später am Morgen beschlossen wir, den beeindruckenden weißen Kreml zu erkunden, der über dem Stadtzentrum thront. Diese massive Festung auf dem Sajatschij-Hügel wurde ursprünglich im späten 16. Jahrhundert erbaut und seither mehrmals umgebaut. Der Eintritt in den Kreml, der bereits um 7 Uhr morgens geöffnet hat, ist kostenlos, und es gibt Stände, an denen man lokales Kunsthandwerk kaufen kann. Ich konnte nicht widerstehen und erstand einen handgefertigten Kühlschrankmagneten aus Holz mit einem eingravierten Bild dieser alten Festung.

Der Kreml ist ein großartiger Ort, um einfach nur herumzustreifen oder auf einer Bank zu sitzen und das großartige historische Ambiente zu genießen, wie es viele Einheimische tun. Aber wir wollten mehr über dieses faszinierende und gut erhaltene Monument erfahren. Also nahmen wir an einer geführten Tour durch den Komplex teil - in einem Golfwagen! Die heutige Region Astrachan war bis Mitte des 16. Jahrhunderts, als sie Teil des nach Süden expandierenden Russischen Reiches wurde, zwischen verschiedenen Gruppen und Reichen umkämpft. Ein sachkundiger Führer erzählte uns viele historische Fakten über den Kreml und die Stadt.

Nach unserer Führung erwartete uns ein unerwartetes audiovisuelles Vergnügen. Als die Sonne gegen die grauen Herbstwolken ankämpfte und die Temperatur auf 18 Grad anstieg und die Glocken der Mariä-Entschlafens-Kathedrale läuteten, kam eine Gruppe Jugendlicher in verschiedenen ethnischen Kostümen auf den Platz nahe der Kirche. In den nächsten 20 Minuten führte die farbenfrohe Gruppe eine Reihe von Tänzen auf, die die Kulturen der verschiedenen ethnischen Gruppen widerspiegelten, die in Astrachan zu Hause sind.

Diese ethnische Vielfalt ist überall in Astrachan zu sehen, aber nirgendwo ist sie deutlicher als in Restaurants und Bars, wo man Gruppen von Menschen unterschiedlicher Herkunft beim geselligen Beisammensein und Feiern beobachten kann.

Astrachan ist auch für seine religiöse Vielfalt bekannt. Wir besuchten zwei kürzlich renovierte Moscheen, die etwas außerhalb des historischen Stadtzentrums liegen. Nicht-Muslime dürfen sie zu Zeiten besuchen, in denen nicht gebetet wird. Das Innere dieser Moscheen scheint stark persisch geprägt zu sein, was angesichts der Tatsache, dass der Iran direkt am Kaspischen Meer liegt, nicht überrascht. In der Stadt gibt es auch ein iranisches Konsulat und ein russisch-iranisches Bank-Joint-Venture. Einige der Geschäfte in der Stadt verkaufen importierte iranische Süßigkeiten.

Einzigartige Architektur, die begeistert

Das Interessanteste an Astrachan ist, dass keine zwei Straßen im historischen Zentrum einander zu ähneln scheinen. Eine Straße voller braunroter Backsteinbauten aus der Zeit um 1900 wird in der Mitte von einer Durchgangsstraße durchschnitten, deren Gebäude eine Mischung aus Jugendstil, Renaissance und klassizistischer Architektur darstellen! Ebenso bietet ein Spaziergang entlang der Außenmauern des Kremls aus dem 16. Jahrhundert Ausblicke auf Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, die aus St. Petersburg verpflanzt worden zu sein scheinen.

Alteingesessene berichten, dass viele der denkmalgeschützten Gebäude in der Stadt verfallen waren, bis sich der russische Präsident Wladimir Putin vor einem Jahrzehnt persönlich für die Wiederbelebung der Stadt einsetzte, da sie strategisch günstig am Kaspischen Meer liegt.

Genießen Sie einen Sonnenuntergang an der Wolga

Es versteht sich von selbst, dass der beste Ort, um einen Abend in der Stadt zu verbringen, die Uferpromenade ist. Läufer, Radfahrer, Familien, Studenten und Rentner treffen sich hier am frühen Abend, wenn der Tag in die Nacht übergeht.

Wenn der Fluss nach Süden zum Kaspischen Meer fließt, ist die Natur absolut atemberaubend. In den wärmeren Monaten zieht es viele Besucher nach Astrachan ins Wolgadelta, das ein Hotspot der Artenvielfalt ist und eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten beherbergt.

Wir haben es uns nicht nehmen lassen, während unseres kurzen Besuchs zweimal den Sonnenuntergang an der Wolga zu erleben. Es gibt nur wenige Erlebnisse in Russland, die sich mit dem Anblick des roten Sonnenuntergangs hinter dem berühmtesten Fluss des Landes vergleichen lassen.

Astrachan ist nach wie vor ein besonderer Ort, an dem sich verschiedene Kulturen treffen und vermischen. Als Schmelztiegel der Religionen und Ethnien repräsentiert keine andere Stadt in Russland (außer Moskau) die schiere Vielfalt dieses kolossal großen Landes so gut wie Astrachan.

