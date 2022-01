Eine Woche in Sotschi: Das beste russische Reiseziel in der Nebensaison (FOTOS)

In diesem neuesten Bericht unserer Pandemie-Reiseserie besucht unser Kolumnist zunächst die touristischen Hotspots, bevor er Ruhe in den ländlichen Regionen um die Schwarzmeerstadt findet.

An dem Tag, an dem ich die russische Hauptstadt verließ, war jeder einzelne Flug nach Sotschi überbucht. Es war November 2021, und die Nachfrage, dem Grau, dem Schneeregen und dem bevorstehenden Lockdown in Moskau zu entfliehen, war so groß, dass die größte russische Fluggesellschaft größere Flugzeuge einsetzen musste, um alle unterzubringen, die in die Wärme von Sotschi wollten. Die Moskauer machten sich in Scharen auf den Weg in den Süden, so wie die Zugvögel im Herbst die kalte Umgebung des Nordens verlassen.

Personalarchiv Personalarchiv

Als das Flugzeug in Sotschi landete, war es nicht schwer zu erkennen, warum diese Stadt am Schwarzen Meer eines der beliebtesten Urlaubsziele in Russland ist. Ein blaues, einladendes Meer mit Wasser, das selbst im November noch warm genug zum Schwimmen erscheint, heißt jeden Besucher willkommen.

Personalarchiv Personalarchiv

In Erwartung von Touristen aus Moskau und anderen nördlichen Landesteilen haben die Behörden in Sotschi die Hotels angewiesen, nur Personen mit QR-Codes einzulassen, aus denen hervorgeht, dass die betreffende Person geimpft oder kürzlich von Covid genesen bzw. negativ getestet worden ist. Die lokale Regierung wollte nicht zulassen, dass die Stadt zu einem Hotspot für das Virus wird.

Ich brauchte nicht in ein Hotel einzuchecken, da ich das Privileg hatte, in einer privaten Ferienunterkunft wohnen zu können.

Die Pandemie scheint hier Pause zu haben

Personalarchiv Personalarchiv

In Sotschi gab es keinen Lockdown und man hätte leicht den Eindruck gewinnen können, dass es in diesem Teil Russlands keine Pandemie gab. Im einzigen öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt - dem örtlichen Bus - trug absolut niemand eine Maske. In Restaurants gab es Schilder, auf denen die Gäste zwar aufgefordert wurden, das Restaurant nur mit Maske zu betreten, doch das wurde nicht durchgesetzt.

Personalarchiv Personalarchiv

Der einzige Ort, an dem Masken obligatorisch waren, war das multifunktionale öffentliche Dienstleistungszentrum. Als Ausländer war ich verpflichtet, mein Visum in der Stadt registrieren zu lassen, und so ging ich mit meinem Gastgeber zum Büro. Der Anblick der vielen Menschen vor Ort machte mich sprachlos. Viele von ihnen waren dort, um ihr Eigentum in der Stadt anzumelden. Sotschi ist zu einem sehr beliebten Ziel für Menschen geworden, die einen Zweitwohnsitz suchen. Eine Freundin von mir, die als Immobilienmaklerin arbeitet, erzählt, dass sie fast jeden Tag potenzielle Käufer aus anderen Teilen Russlands zur Immobilienbesichtigung mitnimmt.

Personalarchiv Personalarchiv

Die Region Krasnodar, in der Sotschi liegt, ist auch ein beliebtes Ruhestandsziel für Menschen aus Sibirien, dem Fernen Osten und anderen nördlichen Teilen des Landes. Während die Wohnkosten in Sotschi und in der gesamten Region steigen, sind die Lebenshaltungskosten wesentlich niedriger, und frisches Obst und Gemüse gibt es hier das ganze Jahr über in Hülle und Fülle.

Italienisches Lebensgefühl

Personalarchiv Personalarchiv

Sotschi verfügt zweifelsohne über eine erstklassige Infrastruktur, einschließlich einer Autobahn mit atemberaubend schöner Aussicht, die parallel zur Küste verläuft und den Flughafen mit dem Stadtzentrum verbindet. Die Stadt wurde schon 1838 gegründet, aber es gibt kaum noch Architektur aus dieser Zeit.

In der Sowjetzeit wurde sie als Erholungsort gefördert, aber moderne und schicke Gebäude ersetzen schnell die in den 1950er- und 1960er-Jahren errichteten Bauten, vor allem im Stadtzentrum.

Personalarchiv Personalarchiv

Sotschi bietet tatsächlich das Lebensgefühl einer italienischen Stadt. Von den Hügeln, in die die Stadt eingebettet liegt, bietet sich ein fantastischer Ausblick auf das Panorama des Schwarzen Meeres.

Der größte Blickfang im Stadtzentrum ist das Passagierterminal der Marine, das Mitte der 1950er Jahre im stalinistischen Stil erbaut wurde. Das Zentrum des Gebäudes wird von einem 71 Meter hohen, dreistöckigen Turm und einer Spitze aus poliertem Edelstahl gekrönt. Die Umgebung des Terminals ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Stadt. Von Sotschi aus verkehren regelmäßig Fähren zu anderen Schwarzmeerhäfen in Russland und den Nachbarländern, aber wenn man nur wenig Zeit hat, ist eine einstündige Fahrt mit einer Yacht auf dem Schwarzen Meer die beste Option.

Personalarchiv Personalarchiv

Ich hatte Glück mit dem Wetter und stach an einem warmen und sonnigen Nachmittag in See. Die größte Überraschung, die mich erwartete, war der Blick auf das Kaukasusgebirge vom Meer aus. Die Berge erheben sich über Sotschi wie Beschützer. Ein weißer Kieselstrand ist nur einen kurzen Spaziergang vom Terminal entfernt, und während meines gesamten Aufenthalts in der Stadt war das Wasser warm genug, um darin zu schwimmen.

Vielfältiges kulinarisches Angebot

Personalarchiv Personalarchiv

Da die Stadt daran gewöhnt ist, Touristen aus aller Welt zu beherbergen (dank der Olympischen Winterspiele 2014), gibt es an der Strandpromenade der Stadt mehrere hochwertige Restaurants. Wenn Sie kein Vegetarier sind, wäre es eine Sünde, Sotschi zu verlassen, ohne die Rotbarbe zu probieren, die in fast jeder Strandbar auf der Speisekarte steht.

Die Restaurants im Stadtzentrum sind speziell auf Touristen ausgerichtet, so dass die Preise mit denen in Moskau vergleichbar sind.

Abseits des kommerzialisierten Zentrums gibt es kleine Bäckereien und Cafés, die Speisen aus Armenien und anderen Teilen des Südkaukasus anbieten. Hier habe ich zum ersten Mal Dschasch, einen Eintopf auf Tomatenbasis, und verschiedene Gerichte mit Bulgur (gekochter Weizen) probiert. In einigen Cafés wird auch Tschatscha serviert, ein klarer und starker Tresterschnaps. Der Alkoholgehalt liegt zwischen 40 und 65 Prozent. Seien Sie sich darüber bewusst, bevor Sie ihn wie Wodka trinken.

Der Einfluss von Ländern wie Armenien, Adygea, Abchasien und Georgien (die nicht weit von Sotschi entfernt liegen) ist auch auf den wimmelnden Märkten der Stadt zu spüren.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.