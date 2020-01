Pistenvergnügen in Sotschi: So erreichen Sie die besten Skiresorts in der Olympiaregion

Gazprom Laura

Das Skigebiet Gazprom Laura eignet sich ganz besonders für Anfänger und ist zudem malerisch gelegen. Es zeichnet sich durch breite, leicht zu fahrende Pisten aus. Wer entspannt Skifahren möchte, ist hier genau richtig.

Sie erreichen Gazprom Laura am besten, wenn Sie Richtung Vergnügungscenter Galaktika fahren. Dieser bekannte Ort ist 45 Minuten Taxifahrt vom Flughafen Sotschi entfernt (Fahrpreis umgerechnet rund 23 Euro). Oder Sie laufen vom Flughafen 760 Meter zum Bahnhof und nehmen den Zug nach Rosa Khutor. Zwei Kilometer vom Bahnhof Rosa Khutor liegt das Vergnügungscenter. Die Busse der Linien 135, 105 und 105c fahren ebenfalls dorthin. Fragen Sie vorher unbedingt, ob der Bus auch am Gazprom-Resort Halt macht. Autoreisende können für knapp über 7 Euro pro Tag parken.

In Gazprom Laura können Sie im Fünf-Sterne-Grand Hotel Poljana und dem Vier-Sterne-Haus Poljana 1389 nur wenige Gehminuten von der Piste entfernt wohnen. Im Grand Hotel Poljana gibt es Suiten, in denen bis zu fünf Personen Platz finden. Zusätzlich werden separate Chalets für bis zu neun Gäste angeboten.

Zwei Seilbahnen bringen Sie zu den Pisten von Gazprom Laura. Die erste, A1 genannt, startet vom Grand Hotel Poljana. Die Seilbahn A3 beginnt an der Station Alpika. Die A1 führt zu den Fortgeschrittenen-Pisten, die A3 zu grünen und blauen Pisten, die eher für Anfänger geeignet sind.

Legion Media Legion Media

Gazprom Laura ist sehr schön gelegen, so dass das Skifahren zur reinen Erholung wird. Die meisten Pisten sind breit (bis zu 66 m) und führen durch einen dichten Gebirgswald. Das Skigebiet ist die perfekte Kulisse für Erinnerungsfotos. Während der Abendstunden strahlt der Ort eine besondere Romantik aus.

Auf den roten und schwarzen Pisten, die es in Gazprom Laura natürlich auch gibt, kommen auch die Profis auf ihre Kosten. Diese Pisten haben eine hohe Qualität und gelten mit als die besten Abfahrten für Fortgeschrittene in Sotschi. Jedoch sind sie nur geöffnet, wenn viel Schnee liegt, was in der Region eher selten der Fall ist. Sie sollten sich vorab telefonisch erkundigen (+ 7-862-259-55-95), ob Ihre gewünschte Piste geöffnet ist.

Rosa Khutor

Rosa Khutor ist ein Skigebiet, in dem sich vor allem gesellige Menschen und Reisegruppen wohl fühlen werden. Es bietet Pisten aller Stufen. Rosa Khutor liegt etwas höher in den Bergen als Gazprom Laura. Es ist eine Autostunde vom Flughafen Sotschi entfernt. Die Taxifahrt kostet etwas mehr als umgerechnet 27 Euro.

Wenn Ihnen schnell übel wird und Sie sich die enge, kurvenreiche Straße nicht zumuten wollen, können Sie die letzten Meter auch mit der Seilbahn zurücklegen. Sie fahren von der Olympia-500-Station bis zur Olympia-1170-Station, die mitten im Herzen des Resorts endet.

Ein Zug in Richtung Rosa Khutor bringt Sie ebenfalls zur Seilbahnstation. Alternativ können Sie auch die Buslinien 135, 105 und 105c nehmen. Orientieren Sie sich am Rathausturm, die Seilbahnstation liegt direkt gegenüber. Sie fährt von 8.30 bis 23.45 Uhr. Jedoch kann sie nur in Verbindung mit einem Skipass genutzt werden. Daher ist die Taxifahrt unter Umständen günstiger.

Legion Media Legion Media

Wenn Sie vor allem Skifahren und ein wenig abseits des Trubels sein wollen, dann ist eine Unterkunft in Rosa Plato für Sie richtig. Rosa Dolina liegt weniger abgeschieden, aber auch weiter entfernt von den Pisten. Noch etwas weiter entfernt liegen das Fünf-Sterne-Hotel Radisson Rosa Khutor und das Vier-Sterne-Hotel Park Inn by Radisson Rosa Khutor sowie das Mercure Rosa Khutor. Vor den Neujahrsferien reichen die Preise für ein Standard-Doppelzimmer von 218 Euro/Nacht im Radisson Rosa Khutor, 108 Euro/Nacht im Park Inn by Radisson und 81 Euro im Mercure.

Wenn Sie lieber näher an der Piste wohnen möchten, entscheiden Sie sich für eine Unterkunft in Rosa Plato (Knotenpunkt der Seilbahn Olympia-1170). Der Ort ist etwas höher gelegen und deshalb ein wenig ruhiger. Die Hotels Rosa Ski Inn, das Rosa Chalet, Rosa Springs und die Rosa Lodge warten dort auf Gäste. Trotz eines Hauches von Luxus und einer malerischen Aussicht auf die Berge kostet ein Standard-Doppelzimmer im Rosa Ski Inn nur 52 Euro/Nacht. Noch günstiger wird es, wenn Sie sich für ein Mehrbettzimmer mit Gemeinschaftsbad entscheiden. Dann zahlen Sie lediglich 27 Euro/Nacht. Das Rosa Chalet berechnet 216 Euro pro Übernachtung im Doppelzimmer, 189 Euro und Rosa Lodge 77 Euro.

Getty Images Getty Images

Rosa Khutor ist stolz darauf, über Pisten der unterschiedlichsten Schwierigkeitsgrade zu verfügen. 100 Kilometer Piste stehen Anfängern und Fortgeschrittenen zur Verfügung, so viel wie nirgendwo sonst in Russland. Sogar die grünen Pisten sind lang genug, so dass Anfänger üben können, ohne sich über zu kurze Abfahrten und zu langes Anstehen an den Sesselliften ärgern zu müssen. Doch häufig liegen die grünen Pisten am Rande von ungesicherten und unmarkierten Felsen, dass macht es für Anfänger doch etwas herausfordernd. Dennoch hat die Sicherheit der Gäste oberste Priorität.

Krasnaja Poljana (auch bekannt als Gorki Gorod)

Krasnaja Poljana ist wahrscheinlich der beste Ort, um einen geselligen Winterurlaub in Sotschi zu verbringen. Es ist das erste Infrastruktur-Cluster auf dem Weg in die Berge und daher auch ein Hot-Spot des Skitourismus.

Mit dem Taxi dauert die Anfahrt vom Flughafen lediglich 40 Minuten (Kosten: etwa 23 Euro). Die Buslinien 105, 105c und 135 fahren ebenfalls nach Krasnaja Poljana (Haltestelle Gornaja Karusel). Die Fahrt dauert fast zwei Stunden. Sie können auch den Zug Richtung Rosa Khutor nehmen und vorher aussteigen. Wenn Sie mit dem Auto anreisen, stehen Ihnen Parkplätze für rund zehn Euro pro Tag zur Verfügung.

Legion Media Legion Media

Die Vielfalt der Hotels in diesem Resort ist beeindruckend: vom Grand Sotchi Marriott Krasnaja Poljana, das Standardzimmer ab 185 Euro/Nacht anbietet, bis zu winzigen und sehr preiswerten Hotels, die zu keiner Kette gehören, wo Sie bereits für 45 Euro/Nacht ein Doppelzimmer buchen können. Hier findet jeder die passende Unterkunft zu seinem Budget.

Die Hotels Rixos Krasnaja Poljana (225 Euro/Nacht), Novotel und Dolina (je 135 Euro/Nacht) oder Gorki Panorama (126 Euro/Nacht) liegen direkt an der Piste.

Die Pisten sind besonders für Fortgeschrittene geeignet. Zwei grüne Pisten liegen in geringer Höhe. Sie werden nur geöffnet, wenn die Wetterbedingungen ideal sind. In Krasnaja Poljana fehlen Pisten für den durchschnittlich geübten Skifahrer. Die blauen Pisten haben häufig auch rote Abschnitte, was schnell zu anspruchsvoll sein kann. Die blauen Pisten 5A und 4A sind durchgängig für den Durchschnittsfahrer geeignet, aber auch sehr kurz. Das kann schnell langweilig werden.

Nina Sotina/Sputnik Nina Sotina/Sputnik

Krasnaja Poljana ist berühmt für seine lebhafte Atmosphäre, sowohl in den Bergen als auch im Dorf. Dort unten gibt es das vielfältigste Angebot: Geschäfte, Cafés, Restaurants, Banken und Lebensmittelgeschäfte sind in Hülle und Fülle vorhanden. Wenn es in den anderen Resorts ruhig wird und die Gäste zu Bett gehen, tobt hier noch das Leben.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.