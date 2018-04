Einmal im Jahr wird den Zuschauern am Abfahrtsskihang des russischen Wintersportresorts Sotschi allein vom Zuschauen heißer als den Sportlern und Sportlerinnen am Hang.

Beim BoogleWoogle-Festival in Rosa Chutor bei Sotschi treten SkifahrerInnen und SnowboarderInnen in ausgefallenen Kostümen bis hin zu ihren liebsten Bikinis an. Allen geht es dabei vor allem um eines: Spaß am Sport und dem beginnenden Frühling!

Artur Lebedew/TASS Artur Lebedew/TASS

Artur Lebedew/TASS Artur Lebedew/TASS

Artur Lebedew/TASS Artur Lebedew/TASS

Nina Sotina/Sputnik Nina Sotina/Sputnik

Nina Sotina/Sputnik Nina Sotina/Sputnik

Nina Sotina/Sputnik Nina Sotina/Sputnik

Nina Sotina/Sputnik Nina Sotina/Sputnik

Nina Sotina/Sputnik Nina Sotina/Sputnik

Nina Sotina/Sputnik Nina Sotina/Sputnik

Nina Sotina/Sputnik Nina Sotina/Sputnik

Mehr über Sotschi und den russischen Wintersport lesen Sie hier:

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.