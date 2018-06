Ein Wochenende in Sotschi: Was man dort sehen und erleben kann

Die Russische Riviera hat ihren Gästen unter anderem Jachtfahrten, einen olympischen Park und Glücksspiel zu bieten. Russia Beyond hat für Sie mal exemplarisch zwei Tage durchgeplant, damit Sie in Sotschi auch nichts verpassen.

Erster Tag

7 – 10 Uhr: Schwimmen im Schwarzen Meer

Nichts stärkt so sehr wie eine Runde Schwimmen am Morgen, besonders wenn das Meer direkt nebenan liegt. Unabhängig davon, ob Sie in Sotschi oder in Adler, einem Nachbarort 30 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, bleiben, sollten Sie mit den ersten Sonnenstrahlen wach werden und ein erfrischendes Bad im warmen Meer nehmen. Das wird Sie für den Rest des Tages mit Energie versorgen.

10 – 11 Uhr: Frühstück im „GastroKub“

GastroKub GastroKub

„GastroKub“ gilt als eines der besten Restaurants in Sotschi und am Schwarzen Meer. Die Speisekarte ist in vier Kategorien unterteilt, die durch die vier Elementen Erde, Luft, Feuer und Wasser inspiriert wurden. Jeder Abschnitt bietet dabei originelle Gerichte an, die ausschließlich aus regionalen Produkten bestehen.

Wenn Sie in Adler sind, sollten Sie auch der renommierten Gastrokneipe „La Punto“ einen Besuch abstatten. Dort gibt es die beste Auswahl an Fischgerichten sowie ein traditionelles russisches Frühstück.

11 – 14 Uhr: Meditieren unter den Bäumen des Arboretums

Die Geschichte dieses Meisterwerks der Landschaftskunst reicht bis in das ferne Jahr 1892 zurück. Für nur 3,50 Euro beziehungsweise 250 Rubel öffnet dieser Park seine Türen für Spaziergänger, die sich nach dem Alleinsein sehnen und meditieren wollen. Das Wandern unter den Bäumen und die wunderbare Architektur des Parks befreien den Kopf und beruhigen die Nerven.

14 – 18 Uhr: Eine Pause in der „MoreMall“ einlegen

MoreMall MoreMall

In diesem Einkaufszentrum finden die Einheimischen während der Hochsaison Erholung vom Touristenstrom und der Mittagshitze.

Der Veranstaltungsort bietet zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten in Markenboutiquen, Imbisstände und mehrere Unterhaltungsmöglichkeiten, wie beispielsweise den Streichelzoo, für kleine und große Kinder.

Zudem gibt es im Kinotheater Filme im IMAX-Format und Tickets für läppische 110 Rubel (etwa 1,30 Euro). Im Vergleich dazu liegt der Durchschnittspreis für eine Kinokarte in Moskau bei 500 Rubel, also etwa 6,80 Euro.

18 – 20 Uhr: Spaziergang an der Küste während des Sonnenuntergangs

Von der „MoreMall“ können Sie einen Spaziergang entlang des Flusses machen, der Sie direkt zu den Anlegern der Stadt führt.

Dort sollten Sie sich unbedingt das Jacques-Yves-Cousteau-Graffiti, ein Wahrzeichen der lokalen Straßenkunst, ansehen. Auf dem Weg vom Einkaufszentrum zum Strand liegen außerdem der Riviera Park sowie mehrere Objekte der Straßenkunst. Das berühmteste von ihnen ist das leuchtend rote Lenin-Mosaik – ein Wallfahrtsort für Kenner der sowjetischen Ästhetik.

Behalten Sie im Hinterkopf, dass die Sonnenuntergänge in Sotschi früher als in Moskau beginnen. Um 19.30 Uhr sollten Sie sich bereits am ruhigen Teil des Ufers neben dem Cousteau-Graffiti befinden, wenn Sie einen Blick auf den Sonnenuntergang über dem Schwarzen Meer werfen möchten.

20 Uhr – Mitternacht: Abendessen im Restaurant „Tschajka“

Wenn man in diesem Restaurant zu Abend isst, fühlt man sich, als ob man zu den höchsten Schichten der sowjetischen Nomenklatur gehören würde, denn sein vornehmes Äußeres wirkt durchaus majestätisch. „Tschajka“ befindet sich im zweiten Stock des Sotschi-Hafens und seine Terrasse bietet einen atemberaubenden Blick auf die Anlegestellen, wo kleine und große Jachten ihr Nachtquartier haben.

Der Veranstaltungsort eignet sich also genauso gut für ein zwangloses Abendessen, wie für einen feierlichen Anlass und lässt niemanden unbeeindruckt.

Zweiter Tag

Früher Morgen – 11 Uhr: Frühstück am Morgen

Frühstücken Sie am besten in einem der Restaurants neben den Anlegestellen. Hier werden regionale Meeresfrüchte von außergewöhnlicher Qualität serviert. Entspannen Sie sich und lassen Sie es sich in der frischen Morgenbrise bei einem kalten Wein gut gehen, bevor die Hitze des Tages einsetzt.

11 – 13 Uhr: Ein Ausflug mit der Jacht

Nikolay Gyngazov/Global Look Press Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Nehmen Sie das Angebot der Einwohner an, einen Ausflug mit der Jacht zu machen – schließlich sind Sie ja als Tourist hier! Die ein- oder zweistündige Fahrt kostet durchschnittlich 800 Rubel (etwa 11,50 Euro) und wird Ihnen gut tun.

Bitten Sie zwischendurch den Skipper, den Motor auszuschalten, wenn Sie draußen auf dem Meer sind und schwimmen Sie eine Runde. Auch das Tauchen im Schwarzen Meer von einer Jacht aus ist definitiv eine einmalige und unvergessliche Erfahrung.

13 – 15 Uhr: Ein Bier im Olympiapark

Sotschis beeindruckender Olympiapark verdient eine eigene Erkundungstour, doch es wäre viel zu anstrengend, diesen riesigen Park zu Fuß zu erkunden. Setzen Sie sich stattdessen in das Café „Parus“, das sich zwischen dem Meer und dem Park befindet und beobachten Sie die Besucher im Vergnügungspark.

15 – 20 Uhr: Ein Ausflug in den Erlebnispark

Dieser von russischer Volksgeschichte inspirierte Vergnügungspark hat unter anderem riesige Sandskulpturen und mehrere Achterbahnen zu bieten. Ein Adrenalinschub für Sie und Ihre Kinder ist also garantiert!

20:30 – 21:30 Uhr: Singen am musikalischen Brunnen

Sotschis riesiger musikalischer Springbrunnen befindet sich neben der olympischen Fackel im Herzen des Olympiaparks. Die spektakuläre Show beginnt jeden Abend um 20:30 Uhr und dauert etwa eine Stunde.

Mitternacht bis Sie nicht mehr können: Ein Besuch im Casino

Casino Sochi Casino Sochi

Das neue russische Skigebiet „Krasnaja Poljana“ verdient es, bei Tageslicht besichtigt zu werden, denn seine malerischen Schauplätze bieten die besten Aussichten, die Ihnen den Atem rauben werden!

Aber auch während der Dämmerung kommen viele Touristen nach Krasnaja Poljana. Wenn Ihnen das ebenfalls passiert, gibt es keinen Grund zur Sorge: Das Sotschi Casino bietet rund um die Uhr sämtliche Arten von Unterhaltung – Glücksspiele, Bars und gelegentliche Konzerte russischer Popstars mit inbegriffen.

Nur ein Tag an der Russischen Riviera reicht aus, um für immer Ihr Herz zu stehlen. Kommen Sie deshalb im Winter zurück, um beispielsweise am traditionellen Ski-Bikini-Fest in Krasnaja Poljana teilzunehmen.

