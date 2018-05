Ehrenamtliche Arbeit in Russland: Sechs Angebote während des Sommers

Möchten Sie in Ihrem Urlaub in Russland sinnvolle Arbeit leisten? Helfen Sie mit, das Naturerbe Russlands zu erhalten, nehmen Sie an einer archäologischen Expedition teil oder arbeiten Sie mit Kindern zusammen - die Wahl liegt ganz bei Ihnen.

1 Der Große Baikal-Wanderweg



Great Baikal Trail Great Baikal Trail

Der Baikalsee, der tiefste und größte Süßwassersee der Welt, zieht jedes Jahr viele Besucher an. Es besteht jedoch die Möglichkeit, ihn nicht nur aus erster Hand zu sehen, sondern auch zu seiner Erhaltung beizutragen. Jedes Jahr werden hier Freiwillige dazu eingeladen, die Wege des Ökotourismus zu erhalten und zu verbessern. Diese Wege führen die Besucher entlang der festgelegten Routen und sollen so lokale Ökosysteme schützen und das Risiko von Bränden verringern. Außerdem helfen die Freiwilligen dabei, den Müll auf den Parkplätzen zu sammeln, um die Entsorgung zu erleichtern.

Abgesehen von der täglichen Arbeit am Bau und der Verbesserung von den Wegen, einem Leben im Zelt und den Mahlzeiten am Lagerfeuer, haben die Freiwilligen auch Zeit, wandern zu gehen und Ausflüge zu lokalen Sehenswürdigkeiten und Museen zu machen. Jedem Team steht ein Übersetzer zur Seite, also machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihr Russisch nicht perfekt ist.

Termine und Dauer: zwei Wochen, von Juli bis August

Kosten: 20 000 - 25 000 Rubel (etwa 276 - 345 Euro), zuzüglich Reisekosten nach Irkutsk oder Ulan-Ude

Weitere Details: greatbaikaltrail.org/en/summer-projects

2 Petschoro-Ilytschskij Naturschutzgebiet

Pechoro-Ilychskiy Natural Reserve Pechoro-Ilychskiy Natural Reserve

Das Petschoro-Ilytschskij-Naturreservat in der russischen Republik Komi gehört zu dem UNESCO-Weltnaturerbe unter der Kategorie „Urwälder von Komi“. Dort gibt es viele Möglichkeiten, sich freiwillig zu engagieren, unter anderem auf einer lokalen Elchfarm, die die Tiere domestiziert und eine seltene Art beschützt. Teams von fünf bis sechs Freiwilligen bekommen die Gelegenheit, diese wunderbaren Tiere zu treffen, während sie Reinigungsarbeiten durchführen und Futter für sie vorbereiten. Unterkünfte und auch Ausflüge rund um das Naturschutzgebiet werden angeboten.

Termine und Dauer: zwischen zehn und 15 Tagen, von April bis September

Kosten: kostenlos, Sie müssen nur Reise- und Lebensmittelkosten übernehmen

Weitere Details: pechora-reserve.ru/volonteram (in Russisch)

3 Kronozki-Naturreservat

Alexey Kudenko/Sputnik Alexey Kudenko/Sputnik

Das Kronozki-Reservat im russischen Kamtschatka ist eines der ältesten und größten Naturschutzgebiete des Landes und gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe „Vulkane von Kamtschatka“. Dort können Sie sich ehrenamtlich für Umweltschutz, Forschung und ökologische Bildung engagieren. Zu den Aufgaben gehören normalerweise die Räumung von Wanderwegen und die Unterstützung beim Bau von Besucherzentren, Försterstationen und Aussichtsplattformen. Eins ist sicher - Sie werden einen der schönsten Orte in Russland sehen!

Termine und Dauer: mindestens zwei Wochen, von Juli bis September

Kosten: kostenlos, Sie müssen nur die Reisekosten nach Kamtschatka übernehmen

Weitere Details: kronoki.org/volunteers

4 Archäologische Forschungsreisen zur Krim

Archeology Fund Archeology Fund

Sie waren schon immer an Archäologie interessiert? Begleiten Sie eine archäologische Expedition auf der Krim, entdecken Sie Artefakte der alten Nekropole von Kiz-Aul, erfahren Sie mehr über die Geschichte des Ortes durch Vorträge prominenter russischer Wissenschaftler und erkunden Sie das Erbe der Krim. Jeder ist willkommen und Sie brauchen keine Russischkenntnisse. Seien Sie nur auf körperliche Tätigkeiten und eine einfache Unterkunft in einem Feldlager vorbereitet. Die Organisatoren sagen jedoch, dass Sie mehr Zeit zum Ausruhen haben, als dass Sie tatsächlich arbeiten, also machen Sie sich nicht allzu große Sorgen!

Termine und Dauer: 1. Juli bis 1. August 2018

Kosten: Teilnahmegebühr von 550 Rubel (etwa 7,60 Euro) pro Tag für Neuankömmlinge, beinhaltet keine Reisekosten oder Ausflüge

Weitere Details: archae.ru/en/articles/volonter/

5 Die Kitesch- und Orion-Gemeinschaften für Kinder

Ecologia Youth Trust Ecologia Youth Trust

Kitesch und Orion sind Gemeinschaften von Menschen in der russischen Region Kaluga nicht weit von Moskau, die ihr Leben der Hilfe von Waisen oder Kindern, die in ihrer Vergangenheit Leid erfahren haben, widmen. Dementsprechend kann das ehrenamtliche Engagement dort manchmal sehr anstrengend sein, bietet aber auch eine großartige Möglichkeit, einen Beitrag zum Leben dieser einzigartigen Gemeinschaften zu leisten, indem Sie auf jede erdenkliche Weise helfen: von der Hausarbeit bis zum Unterrichten von Englisch. In Ihrer Freizeit können Sie das russische Landleben genießen, mit Tieren auf dem Bauernhof arbeiten, Beeren und Pilze im Wald sammeln und im See schwimmen gehen.

Termine und Dauer: zwei bis drei Monate, das ganze Jahr über

Kosten: für eine Übersicht der Kosten kontaktieren Sie bitte https://www.ecologia.org.uk/contact/

Weitere Details: ecologia.org.uk/get-involved/volunteer-overseas/russia/

6 Kloster Walaam

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Auf der Insel Walaam in der russischen Republik Karelien befindet sich ein altes orthodoxes Kloster aus dem frühen zehnten Jahrhundert. Jedes Jahr begrüßen die Mönche zwischen 500 und 700 Freiwillige, sowohl Frauen als auch Männer, von 18 bis 60 Jahren, die bereit sind, bei der landwirtschaftlichen Arbeit des Klosters zu helfen, wie zum Beispiel die Felder für die Aussaat, Heuernte und Gemüseernte vorzubereiten.

Es ist nicht notwendig, dass ein Freiwilliger dem orthodoxen Glauben angehört, es wird aber von Ihnen erwartet, dass Sie sich an die dortigen Regeln, wie das Tragen von angemessener Kleidung, halten, eine Unterkunft teilen und den täglichen Zeitplan befolgen. Im Gegenzug erhalten Sie die Gelegenheit, diesen einzigartigen Ort im Norden Russlands zu sehen, mehr über seine Geschichte zu erfahren und alle Arten von Menschen zu treffen, einschließlich der Mönche selbst. Letztere werden Ihnen gerne helfen, Ihren Lebensweg zu verstehen, während sie ihre spirituellen Weisheiten mit Ihnen teilen.

Termine und Dauer: 16 bis 22 Tage, von Mai bis Oktober

Kosten: kostenlos, Sie müssen nur die Reisekosten nach Priosersk übernehmen

Weitere Details: volonter.valaam.ru/ (in Russisch)

