Welche Arten von Bären leben in Russland? (FOTOS)

Die Russen scherzen, dass es einen einfachen Weg gibt, um herauszufinden, welche Art von Bär dich jagt: Wenn du rennst, auf einen Baum kletterst und der Bär neben dir hochklettert, ist es ein Braunbär. Wenn du wegläufst, auf einen Baum kletterst und ein Bär daran rüttelt, ist es ein Schwarzbär. Und wenn du rennst, aber es gibt KEINE Bäume, ist es höchstwahrscheinlich ein Eisbär.

Bären leben fast überall im Land, vom Kaukasus bis zum Nordpolarmeer. Nach Angaben des russischen Ministeriums für Naturressourcen wurden im Jahr 2020 mehr als 286.000 Tiere im Land gezählt, und ihre Zahl nimmt jedes Jahr weiter zu. Die meisten von ihnen wurden im Fernen Osten (113.000) und im russischen Norden, etwa in den Regionen Archangelsk (18.000) und Wologda (11.000) gefunden.

Braunbären

Dies ist die häufigste Bärenart in Russland und in der Welt. Insgesamt leben etwa 200.000 Braunbären auf der Erde, mehr als die Hälfte davon in Russland. Viele leben auch in den USA und Kanada. Früher gab es Bären in Westeuropa, aber heute sieht man sie nur noch selten, außer in den Wäldern Skandinaviens, in den Alpen und in den Karpaten in Osteuropa.

Braunbären mögen dichte Wälder und unwegsames Dickicht. Auch diese Art gibt es in verschiedenen Größen. Die kleinsten leben im Kaukasus, während die größten im Norden leben.

Hier ist zum Beispiel ein Bär in Krasnaja Poljana (einem Skigebiet in der Nähe von Sotschi, Südrussland)

Ein anderer Bär bekam von Autofahrern auf einer Autobahn in der Region Murmansk (Nordrussland) ein paar Leckerbissen.

Wie alle wilden Tiere mögen sie die Gesellschaft des Menschen nicht und ziehen es vor, in ihrer eigenen Welt zu leben. Aber von Zeit zu Zeit kommen sie doch zu den Menschen. In der Regel handelt es sich um Jungtiere, die nur aus Neugierde oder in Hungerzeiten, wenn sie im Wald keine Nahrung finden, Siedlungen besuchen und die Straßen entlanglaufen. In den sozialen Netzwerken gibt es viele Videos von Jungtieren, die bei Autofahrern um Futter betteln. Natürlich haben die Menschen Mitleid mit hungrigen Tieren, aber man sollte ihnen besser keine Süßigkeiten geben! Einige der aggressivsten Tiere sind Bären, die oft während des Winterschlafs geweckt werden (in Russland dauert der Winterschlaf der Bären von November bis März).

Eisbären

Wo die Tundra beginnt, werden die Braunbären von den Eisbären abgelöst. Insgesamt gibt es 25.000 bis 30.000 Eisbären auf der Welt, von denen etwa 5.000 bis 7.000 in Russland beheimatet sind: vor allem in der Kara- und Barentssee (3.000 bis 5.000), weitere 2.000 in der Tschukotka-See und etwa 1.000 in der Laptewsee. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich um drei verschiedene Populationen handelt.

Der Eisbär ist das größte Raubtier unter den Säugetieren, dass eine Länge von zwei bis drei Metern erreicht und bis zu einer Tonne auf die Waage bringt. Glücklicherweise leben sie auf den Inseln des Arktischen Ozeans und dringen nur selten tief in die Tundra vor, obwohl sie manchmal auch im kontinentalen Teil Russlands zu sehen sind - zum Beispiel im Norden von Jamal, Tschukotka und Jakutien.

Dieser Bär begegnete Polarforschern auf der Insel Stolbowoi in der Laptewsee in Jakutien.

Und hier sehen Sie Eisbären auf der Koljuschin-Insel in Tschukotka, wo eine verlassene meteorologische Station der Sowjetunion steht.

Das Video von Eisbären, die einen KAMAZ-Lastwagen stehlen, ist im Internet ein echter Hit geworden.

Übrigens halten Eisbären im Gegensatz zu Braunbären praktisch keinen Winterschlaf, mit Ausnahme der trächtigen Weibchen, da sie im Winter genügend Nahrung haben.

Ussuri-Schwarzbär (Asiatischer Schwarzbär)

Dieser Bär bevorzugt das warme asiatische Klima (daher sein Name), ist aber in Russland auch im Fernen Osten zu finden. Er lebt im Gebiet Chabarowsk, im Seegebiet und im Süden von Jakutien. Er ist sogar auf dem Wappen von Chabarowsk abgebildet! Insgesamt leben etwa 6.500 Schwarzbären in Russland.

Wie kann man ihn erkennen? Ganz einfach: Er ist relativ klein (1,5 Meter lang und 120 kg schwer) und hat einen V-förmigen weißen Streifen auf der Brust. Aus diesem Grund wird er manchmal auch Weißbrust- oder Mondbär genannt. Schwarzbären ernähren sich von Pflanzen, Beeren und Nüssen, verschmähen aber auch einige kleine Tiere wie Frösche nicht.

In den fernöstlichen Reservaten werden mit Kamerafallen oft Videos von Bären aufgenommen, die sich mit dem Rücken an einem Baum kratzen wie Balu aus dem Filmklassiker „Das Dschungelbuch“!

Jüngere Bären haben keine Angst vor Menschen und können oft beim Überqueren von Straßen beobachtet werden. Es ist jedoch besser, sich nicht mit ihnen anzulegen!

