Mitten im Nirgendwo: Eine Reise nach Tuwa, eine Gegend der Gegensätze

Diese Republik liegt im Süden Sibiriens - ein Ort, an dem es nicht einmal besonders viele ethnische Russen gibt. Der amerikanische Tourist Michael Cline besuchte diesen paradoxen Ort dreimal. Hier lässt er uns an seinen Abenteuern teilhaben.

Michael wurde in den Vereinigten Staaten geboren und lebte lange Zeit in New York, bevor er 2020 nach Barcelona zog. In den letzten zehn Jahren arbeitete er als Uber-Fahrer. Er gehört hier zu den wenigen Ausländern, die immer wieder Reisen in eine der entlegensten und einzigartigsten Ecken Russlands unternehmen: in die Republik Tuwa an der Grenze zur Mongolei.

Persönliches Archiv Persönliches Archiv

„1999 stieß ich auf den Film ‚Genghis Blues‘ (1999), ein Dokumentarfilm über einen blinden Bluessänger, der die Musik von Tuwa entdeckt. Ich fand diesen Film zur richtigen Zeit in meinem Leben, denn ich hatte einige dunkle Zeiten durchgemacht."

Michael war völlig verzaubert von der tuwinischen Musik - insbesondere vom Kehlkopfgesang. Er begann, die Konzerte der tuwinischen Bands auf ihren Tourneen in den USA zu besuchen. „Ich verpasste kein Konzert und fuhr bis zu acht Stunden mit dem Auto, um sie zu sehen“, erinnert er sich.

Schon bald entwickelte sich eine Freundschaft zwischen Michael und den Musikern - insbesondere dem „Alash“-Ensemble - und sie luden ihn nach Tuwa ein, damit er sich selbst ein Bild davon machen konnte. Bis dahin war er noch nie in Russland gewesen.

Persönliches Archiv Persönliches Archiv

„Als Uber-Fahrer in der Gegend von New York hatte ich viele Russen als Fahrgäste. Wenn ich ihnen erzählte, dass ich ihr Land besucht hatte, fragten sie in der Regel, ob ich in Moskau oder St. Petersburg gewesen sei. Als ich ihnen erzählte, dass ich in Sibirien, in der Republik Tuwa, gewesen war, hatten einige noch nie davon gehört, während andere sagte ‚Warum sollte jemand dort hinfahren?‘“

Die Hauptstadt von Tuwa, Kysyl, liegt etwa 4.658 Kilometer östlich von Moskau. Es gibt dort keine großen Metropolen, keine Wirtschaftszentren und auch keinen aktiven Tourismus. Rund 80 Prozent der Republik werden von Bergen eingenommen, der Rest des Gebiets besteht überwiegend aus Steppen. Das Gebiet ist viermal so groß wie die Schweiz und wird nur von rund 332.500 Menschen bewohnt.

Persönliches Archiv Persönliches Archiv

„Mein erster Eindruck war, dass es buchstäblich in der Mitte von Nirgendwo liegt und sehr schwer zu erreichen ist. Heutzutage kann man einen Direktflug von Moskau nach Kysyl nehmen. Aber bei meinen drei Besuchen gab es keine solchen Flüge. Es war ein neun- oder zehnstündiger Flug von New York nach Moskau, dann eine lange Zwischenlandung bis zum nächsten Flug nach Abakan, Chakassien. Von dort aus ist es eine sechsstündige Taxifahrt nach Kysyl", erinnert sich Michael.

Russland trifft Asien

Persönliches Archiv Persönliches Archiv

Kysyl ist eines der großen geografischen Zentren des asiatischen Kontinents, worauf ein hoher Obelisk am Ufer der Hauptstadt hinweist.

Kysyl - und Tuwa im Allgemeinen - sowie ihre Bewohner wirken für Michael weder ausgesprochen russisch noch asiatisch: „ Sie haben mongolische Züge, sind aber eine eigene Rasse, die sich sehr von den Mongolen unterscheidet.“

Nur wenige Russen leben dort - laut der Volkszählung von 2010 nur etwa 16 Prozent der Bevölkerung. Etwa 82 Prozent sind ethnische Tuwiner, die vorzugsweise Tuwinisch sprechen. Russisch wird in den Schulen als Fremdsprache unterrichtet.

Persönliches Archiv Persönliches Archiv

„Meiner Erfahrung nach ist Tuwinisch die vorherrschende Sprache, aber die meisten sprechen fließend Russisch, man hört nur nicht viel Russisch. Ich habe nicht viele ethnische Russen getroffen, aber sie sind da", sagt Michael. Er hatte das Glück, dass er immer von tuwinischen Bekannten begleitet wurde. Die Tuwiner sprechen im Großen und Ganzen kein Englisch.

Auch die Überreste der sowjetischen Vergangenheit sind in ganz Tuwa sichtbar: „Sie wirken ein wenig deplatziert, erinnern aber gut daran, dass man sich in der Russischen Föderation befindet.

Die offensichtlichste Erinnerung ist ein riesiges Denkmal für Wladimir Lenin auf dem Arat, dem Hauptplatz der Stadt. Aber das interessanteste sowjetische Andenken ist laut Michael etwas anderes: „Überall in der Republik sah ich Denkmäler zum Zweiten Weltkrieg, dem Großen Vaterländischen Krieg. Das tuwinische Volk kämpfte an der Seite der russischen Armee gegen die Nazis.“

Warum also sollte jemand dorthin reisen?

Persönliches Archiv Persönliches Archiv

Michaels erste Reise nach Tuwa war 2016. Er kam im Jahr darauf zurück. Beim zweiten Mal nahm er am internationalen Festival für Kehlkopfgesang „Höömei in the Center of Asia“ teil, wo ihm zu seiner Überraschung der Titel eines Botschafters der tuwinischen Kultur in den USA verliehen wurde. Und ein Jahr später nahm er am „Höömei-Symposium“ teil, wo Wissenschaftler einen Bericht über den tuwinischen Kehlkopfgesang verfassten. Im Jahr 2020 wäre er gerne dorthin gereist, sagt Michael, aber die Pandemie kam ihm in die Quere.

„Die Landschaft und die Szenerie. Es ist einfach wunderschön. Fotos und Videos können einfach nicht einfangen, wie beeindruckend es dort ist", sagt Michael.

Persönliches Archiv Persönliches Archiv

„Eine andere Sache, die mich wirklich umgehauen hat, war die Freundlichkeit der Menschen, die ich getroffen habe. Ich bin in kleinen Dörfern gelandet, als ich die Familien einiger meiner Freunde dort besuchte. Man hat mir immer mehr Essen gegeben, als ich essen konnte, und ich hatte immer ein Bett zum Schlafen“, fügt er hinzu.

Persönliches Archiv Persönliches Archiv

Viele kennen Tuwa als einen Ort, an dem sich Buddhismus und Schamanismus vermischen. Im Jahr 2016 nahm ein Freund Michael auf ein wildes Abenteuer in den Westen der Region mit. Sein Sohn hatte bei einem Kehlkopfgesangs-Wettbewerb ein Pferd gewonnen, und es stand eine lange Reise in den Bay-Tayginsky-Distrikt an, um den Preis bei einer Nomadenfamilie abzuholen und mit ihm zurückzureiten.

Persönliches Archiv Persönliches Archiv

„Auf der Rückfahrt hielten wir an einem buddhistischen Tempel in der Nähe des Dorfes Chadan, einem sehr heiligen Ort. Ich weiß nicht, ob es an der Aufregung lag, so tief in der tuwinischen Landschaft zu sein, oder ob ich wirklich etwas fühlte, aber ich brach in Tränen aus."

Etwas Ähnliches spürte er später an einem anderen heiligen Ort – „The Buddha's Footprint“. Die Tuwiner glauben, dass Buddha dort seinen Aufstieg in den Himmel vollzog. „Es ist einer meiner Lieblingsorte und er ist unglaublich schön. Ich habe dort ähnliche Energien gespürt“, sagt Michael.

Ein Ort, den nur wenige Menschen jemals erleben werden

Persönliches Archiv Persönliches Archiv

Ehrlich gesagt, genießt Tuwa nicht den besten Ruf. Kysyl wurde zur gefährlichsten Stadt mit der höchsten Mordrate pro Kopf in Russland ernannt, und Tuwa wurde auch als die ärmste Stadt mit dem niedrigsten Lebensstandard im Land bezeichnet. Michael wusste davon, ließ sich aber nicht abschrecken.

Wenn er über Tuwa spricht, ist er sich sicher, dass dies nicht ein Ort für jedermann ist. Die Menschen, die dorthin reisen, interessieren sich in der Regel für Kehlkopfgesang und Schamanismus - diese beiden Dinge seien die größte Attraktion der Region, meint er.

Persönliches Archiv Persönliches Archiv

„Scheuen Sie sich nicht, dorthin zu reisen, aber seien Sie sich bewusst, dass es kein sehr touristenfreundlicher Ort ist. Ich meine das nicht böse, aber erwarten Sie nicht, dass es das Gleiche ist, wie einen Flug nach St. Petersburg zu buchen und dann einfach einen Reiseleiter zu finden. Es gibt Reiseleiter in Tuwa, aber die meisten finden Sie durch Mundpropaganda, wenn Sie erst einmal dort sind."

„Ich bin schon viel gereist - Europa, Mittelamerika, Südamerika - aber ich war noch nie an einem so schönen Ort wie Tuwa“, stellt Michael abschließend fest.

Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: https://t.me/rbth_deu





Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.