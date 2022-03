Warum die Wolga der wichtigste russische Fluss ist (FOTOS)

Der längste Fluss in Europa

Das Mutter-Wolga-Denkmal in Rybinsk. Alexxx1979 (CC BY-SA 4.0) Alexxx1979 (CC BY-SA 4.0)

Die Wolga beginnt in der Region Twer (etwa 400 km nördlich von Moskau) und endet in Astrachan (Südrussland) und fließt durch 15 Regionen des Landes - sie ist der längste Fluss in Europa und einer der größten der Welt. Die Wolga ist 3.530 km lang und nimmt mit seinen 200 Nebenflüssen ein Drittel des europäischen Territoriums Russlands ein. Die breiteste Stelle der Wolga beträgt 40 km - sie liegt in der Nähe von Samara.

Die Wolga durchquert drei terrestrische Ökosysteme: die Waldzone, die Waldsteppe und die Steppe. Dabei speist sich mehr als die Hälfte des neuen Wassers in der Wolga aus Schnee, ein weiteres Drittel aus Grundwasser und nur zehn Prozent aus Regenfällen.

Der Ort, an dem die Wolga beginnt, 1972. E. Kassin/Sputnik E. Kassin/Sputnik

Die Wolga ist außerdem der größte Binnenfluss der Welt, der nicht mit einem Weltmeer verbunden ist. Sie mündet in das Kaspische Meer, das sich innerhalb Eurasiens befindet.

„Der Fluss der Flüsse“

Die Wolga in Saratow. Walery Melnikow/Sputnik Walery Melnikow/Sputnik

Der Name „Wolga“ stammt von dem slawischen Wort „wologa“, was „Feuchtigkeit“ bedeutet. Übrigens gibt es ähnliche Wörter in anderen slawischen Sprachen. So gibt es in Polen zum Beispiel den Fluss Wilga.

Die turksprachigen Völker, die historisch an der Wolga-Küste leben (Tschuwaschen, Baschkiren, Tataren), verwenden jedoch ein völlig anderes Wort – „Itil“ und seine Ableitungen: „Atal“, „Idel“, „Isel“, „Edil“. Das alles bedeutet „Fluss der Flüsse“, oder einfach „der Fluss“. Bis zum 10. Jahrhundert gab es auch eine Stadt mit dem Namen Itil, die die Hauptstadt des Chasaren-Khaganats in der unteren Wolgaregion war (höchstwahrscheinlich lag diese Stadt im Süden des heutigen Astrachan).

Haupthandelsroute

Die Wolga im Gebiet Iwanowo. Wladimir Smirnow/Sputnik Wladimir Smirnow/Sputnik

Die Russen nennen die Wolga oft „die Mutter“, da sie der Hauptfluss für den gesamten europäischen Teil des Landes ist. Seit der Antike verband die Wolga-Baltikum-Handelsroute nicht nur die slawischen Gebiete, sondern ermöglichte auch den Warenaustausch zwischen Skandinaviern und Chasaren und sorgte für den Transit. Dies machte die Wolga-Ufer natürlich zu einem sehr attraktiven Lebensraum: Schnell entstanden Städte mit wirtschaftlichen Vorteilen für Kaufleute.

Heute gibt es in der Wolgaregion vier Städte mit mehr als einer Million Einwohnern (Samara, Nischni Nowgorod, Kasan und Wolgograd) sowie weitere große Städte mit einer „kaufmännischen“ Vergangenheit: Saratow, Kineschma, Twer, Rybinsk und viele andere. Durch diese Städte führen auch touristische Routen auf der Wolga.

Veränderung von Strom und Länge

Die Wolga in der Stadt Rschew. Region Twer, 1910. Sergej Prokudin-Gorsky / Public Domain Sergej Prokudin-Gorsky / Public Domain

Die Wolga ist einer der ältesten Flüsse der Erde. Sie entstand vor fünf Millionen Jahren und seither hat sich viel verändert. Mitte des 20. Jahrhunderts kamen sowjetische Wissenschaftler zu dem Schluss, dass die Wolga ihren Flusslauf während der wechselnden Eiszeiten veränderte. In der Mitte lag sie etwa 80 km weiter östlich, während ihr oberer Teil 10 bis 15 km weiter nördlich lag.

Außerdem hat die Wolga vor kurzem ihre Länge erheblich verändert, als zehn große Stauseen und acht große Wasserkraftwerke an ihr gebaut wurden. Dadurch wurde die Wolga um etwa 160 km kürzer.

Denkmal „Schiffer an der Wolga“ in Samara. Jegor Alejew/TASS Jegor Alejew/TASS

Der erste Stausee entstand im 19. Jahrhundert, aber der Hauptteil der Bauarbeiten fand in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts statt. Streng genommen kann man die Wolga in ihrer ursprünglichen Form nur oberhalb von Twer sehen - ansonsten ist sie ein System aus Stauseen und Wasserkraftwerken.

Eine der Folgen des menschlichen Eingriffs in die Natur war das fast vollständige Verschwinden der Störe im Süden. Aber auch der Nutzen der Wasserkraftwerke und die Sicherheit für die Anwohner bei Überschwemmungen sind kaum zu überschätzen.

Zusammenflüsse

Berg Lobach. Abzacc (CC BY-SA 4.0) Abzacc (CC BY-SA 4.0)

In der Nähe der tatarischen Stadt Swijaschsk gibt es einen spektakulären Zusammenfluss von zwei Flüssen, der Wolga und der Kama, der wie das Meer aussieht. Die Flüsse vereinigen sich am Berg Lobach, einem der höchsten Punkte an der Wolga - 136 Meter. In dieser Umgebung malte Ilja Repin sein berühmtes Gemälde „Schiffer auf der Wolga“ (Diese zogen Kähne an Seilen gegen die Strömung). Dies ist einer der schönsten Orte an der Wolga.

„Eine unglaubliche Weite tat sich vor uns auf, ein endloses, überlaufendes Meer. Wow - wir konnten nur staunende Laute von uns geben", beschreibt Bloggerin Maria Mitrofanowa, die 2020 hier war, ihre Eindrücke.

Die Kama beginnt im Norden des Gebiets Perm (Ural) und gilt mit 1.805 km als größter Nebenfluss der Wolga. Im Erdkundeunterricht lernen die Schüler, dass die Kama in die Wolga mündet und die Wolga dann weiter zum Kaspischen Meer fließt. In der Wissenschaft gibt es jedoch immer noch Diskussionen darüber, welcher Fluss wichtiger ist: Es werden verschiedene Argumente angeführt, vom Alter der Flüsse bis zum Neigungswinkel des Kanals am Zusammenfluss. Es gibt auch sehr exotische Behauptungen, dass die Wolga eigentlich ein Nebenfluss des kleinen Uraler Flusses Wischera sei, der in die Kama mündet.

