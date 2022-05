Wo liegt der geografische Mittelpunkt Russlands? (FOTOS)

Wo, glauben Sie, liegt der geografische Mittelpunkt Russlands? Nein, nicht irgendwo im Uralgebirge oder an den Ufern der Wolga. Das Herz des Landes befindet sich an einem sehr abgelegenen Ort in Sibirien - am Ufer des Wiwisees im Autonomen Kreis der Ewenken.

Stele - „Zentrum Russlands“. Witaly Iwanowa / ITAR-TASS Witaly Iwanowa / ITAR-TASS

Der Wiwisee ist der größte Süßwassersee - von den Einwohnern auch „Baikalsee“ genannt. Er hat eine längliche Form: 90 Kilometer Länge und vier Kilometer an seiner breitesten Stelle. Die meiste Zeit des Jahres ist der See mit Eis bedeckt, was auf die extrem kalten Bedingungen im russischen Norden zurückzuführen ist. Selbst im Juli ist das Wasser noch kühl.

Der Kapelle. Regionales Krasnojarsk Büro der Russischen Geographischen Gesellschaft Regionales Krasnojarsk Büro der Russischen Geographischen Gesellschaft

Im Jahr 1992 wurde er als geografischer Mittelpunkt Russlands anerkannt. Diese Koordinaten wurden von Peter Bakut (1933-2018), Doktor der technischen Wissenschaften und Mitglied der Geographischen Gesellschaft, berechnet: 66°25 nördliche Breite und 94°15 östliche Länge - das Südostufer des Wiwisees. Es liegt nur 16 Kilometer südlich des Polarkreises!

Regionales Krasnojarsk Büro der Russischen Geographischen Gesellschaft Regionales Krasnojarsk Büro der Russischen Geographischen Gesellschaft

Mitte August 1992 stellte eine Expedition der Russischen Geographischen Gesellschaft in diesem Gebiet eine sieben Meter hohe Stele in Form einer blühenden Blume mit dem zweiköpfigen Adler - dem Symbol Russlands - an der Spitze auf. Der Boden der Stele ist mit Steinen verziert, die an den Ufern des Sees gesammelt wurden. Das Entdeckerteam hat dort auch eine Zeitkapsel deponiert.

Igor Gawrilow Igor Gawrilow

Ende August bestätigte der Föderale Dienst für Geodäsie und Kartographie den offiziellen Status des geografischen Zentrums Russlands an dieser Stelle. Im Jahr 2006 wurde hier eine Kapelle zum Gedenken an Sergius von Radonesch, einen der am meisten verehrten Heiligen der Orthodoxie, errichtet.

Igor Gawrilow Igor Gawrilow

Der Wiwisee befindet sich im südwestlichen Teil der Putorana-Hochebene, einem Land der Wasserfälle und Felsen. Es ist einer der abgelegensten Orte der Welt. Hier gibt es nichts, nur wilde Tiere und felsige Landschaften. Es scheint die Mitte des Nirgendwo zu sein.

Igor Gawrilow Igor Gawrilow

Die nächstgelegene Siedlung ist das Dorf Tura, das auch die lokale Hauptstadt ist. Dort leben etwa 5.000 Einwohner; ein Viertel von ihnen sind Ureinwohner, vor allem Ewenken. Nur 366 Kilometer mit dem Hubschrauber oder mit dem Boot - und „schon“ erreichen Sie den Wiwisee. Hier übernachten in der Regel die Touristen, die auf dem Weg zum geografischen Mittelpunkt Russlands sind.

Igor Gawrilow Igor Gawrilow

Der See selbst ist nicht nur bei Extremwanderern, sondern auch bei Anglern beliebt. Er ist die Heimat von etwa 40 verschiedenen Fischarten, darunter auch Lachs. Außerdem fließen 133 Flüsse in den See. Es werden geführte Touren angeboten.

Igor Gawrilow Igor Gawrilow

Der See ist so weit von der Zivilisation entfernt, dass er noch fast unerfoscht ist. Wie tief der See ist, ist bislang noch unbekannt. Je nach Studie geht man von einer Tiefe zwischen 80 und 200 Metern aus.

Igor Gawrilow Igor Gawrilow

Im Jahr 2021 wurde in der Nähe des Wiwisees ein gleichnamiges Naturreservat eingerichtet.

Igor Gawrilow Igor Gawrilow

Etwa hundert Kilometer nordöstlich des Sees auf der Putorana-Hochebene befindet sich ein weiterer interessanter Punkt - der Pol der Unzugänglichkeit - der am weitesten von den Verkehrswegen entfernte Ort des Landes.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.