Wie sieht das Leben in abgelegenen Gegenden Russlands aus? (FOTOS)

Es war ein lang gehegter Traum von Andrej Enkin, Russland mit dem Auto zu durchqueren. Der erfahrene Abenteurer, der vor dieser Reise schon fast 300.000 Kilometer zurückgelegt hatte, konnte sich seinen Traum im Jahr 2020 erfüllen, als der Covid-Ausbruch den internationalen Reiseverkehr einschränkte. Er teilt sein Leben in ein Vorher und Nachher.

„Erst wenn man bis nach Magadan gereist ist, kann man sagen, dass man etwas von Russland verstanden hat", sagt Enkin.

Für Menschen, die nur den europäischen Teil des Landes - einschließlich Moskau und St. Petersburg - besucht haben, kann die Entdeckung des Ostens Russlands eine Offenbarung sein. Das liegt vor allem daran, dass die Bewohner dort und die Art, wie sie leben, sehr unterschiedlich sind.

Ihr Lebensstil ist durch große Entfernungen geprägt. Das wirkt sich auf praktisch jeden Aspekt ihres Lebens aus, hat Enkin erfahren.

„Dort ticken die Uhren anders. In den abgelegenen Teilen des Landes dauert es nicht Tage, sondern Wochen, um etwas zu kaufen und es geliefert zu bekommen. Jeder stellt sich im Alltag auf diese großen Entfernungen ein. Es ist schwer, dort etwas in Stunden und Tagen zu messen. Alles wird in großen Zeiteinheiten gemessen", sagt Enkin.

„Sie haben einen eher entspannten Lebensstil. Wir vereinbaren zum Beispiel einen Termin für die Reparatur eines Autos. Es wird versprochen, die Reparatur am gleichen Tag zu erledigen, doch das passiert nicht, weil etwas dazwischengekommen ist. Also versprechen sie die Reparatur für den nächsten Tag. Anders als in Moskau hat man hier nicht das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben.“

Enkin, der in viereinhalb Monaten 30.000 Kilometer von St. Petersburg nach Magadan zurückgelegt hat, meint, dass die Menschen in den abgelegenen Teilen Russlands sich selbst nicht als Teil des Landes betrachten.

„Wenn sie über Moskau sprechen, sagen sie, dass es in Russland liegt. Wenn sie von sich selbst sprechen, betonen sie die Tatsache, dass sie auf sich allein gestellt sind, getrennt vom Rest des Landes", so Enkin.

Die großen Entfernungen und das Fehlen von Metropolen wirken sich auch auf die Preise und die Qualität der Dienstleistungen aus.

„Das gibt es nicht. Stellen Sie sich vor, es gibt eine Tankstelle, die einzige auf den nächsten 150 bis 200 Kilometern im besten Fall. Es gibt keine Alternative. Für die Menschen, die dort arbeiten, ist es nicht nur ein müßiger Job, sie tun etwas Wichtiges. Es zeigt sich, dass alles von der Person abhängt. Deshalb geht es bei der Dienstleistung dort nicht um Prozesse und Standards, sondern um Gastfreundschaft", sagt Enkin.

Etwas überraschend ist, dass die Preise für grundlegende Dienstleistungen zwei- bis dreimal so hoch sein können wie in Moskau. Der Reisende erklärt dies mit der Abgelegenheit und der teuren Logistik sowie dem fehlenden Wettbewerb.

„Der Preis hat dort keine Bedeutung. Es gibt keinen Preiswettbewerb. Sie können jeden Preis festsetzen und die Leute werden dennoch Ihre Dienste in Anspruch nehmen. Auf der anderen Seite ist die Logistik die Hölle. Aus diesem Grund ist alles im Vergleich zu Moskau teuer. Wenn Sie einen hohen Preis sehen, bedeutet das nicht, dass Sie für das gleiche Geld das gleiche Niveau an Dienstleistungen erhalten wie in Moskau", sagt Enkin.

Die großen Entfernungen haben auch einige positive Auswirkungen auf die Gesellschaft in abgelegenen Teilen Russlands.

„Die Menschen sind viel gastfreundlicher als die Menschen im europäischen Teil Russlands. Für sie ist die Ankunft jeder einzelnen Person, insbesondere von weit her, ein viel bedeutenderes Ereignis als für uns. Wenn eine neue Person ankommt, hat sie entweder interessante Geschichten oder bringt etwas Wichtiges mit, so dass man eine Verbindung zu dieser Person aufbauen muss. Außerdem brauchen Menschen, die an einen abgelegenen Ort kommen, auch eine gewisse Unterstützung, um sich einzuleben. Diese Menschen sind an Gastfreundschaft gewöhnt", sagt Enkin.

Andrej Enkin hat kürzlich ein Buch über seine Reise mit dem Auto durch Russland veröffentlicht, das er online als E-Book verkauft.

„Ich habe es für alle geschrieben, die von Reisen anderer Leute in Blogs gelesen haben und auch durch Russland reisen wollen. In dem Buch habe ich Empfehlungen gesammelt, wie man sein Auto für eine Reise vorbereitet, welche Ausrüstung man mitnehmen sollte, wie man Aussichtspunkte findet und vieles darüber, wie man seine Reise sicher und bequem, aber nicht langweilig gestalten kann", rühmt sich Enkin.

Einem Ausländer, der bisher nur in Moskau war, aber vielleicht den Fernen Osten Russlands kennen lernen möchte, empfiehlt Enkin, sich auf einen asketischen Lebensstil, extrem weite Entfernungen zwischen den Siedlungen und schnell wechselnde Klimazonen einzustellen.

Vor allem aber muss sich ein neuer Besucher darauf einstellen, von der verborgenen und überraschenden Schönheit des Landes überrascht zu werden, die er so bestimmt noch nie zuvor gesehen hat.

„Wenn ein Ausländer ein Bild von Russland hat, irgendein Bild, dann muss er sich darauf einstellen, dass er ein anderes Bild sehen wird. Welches Bild sie auch immer vor Augen hatten, sie werden etwas anderes sehen", verspricht Enkin.

