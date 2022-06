Wer lebt im russischen Kaukasus?

Der Kaukasus ist ein Gebirgszug zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer. Seit Jahrhunderten leben dort Dutzende von ethnischen Gruppen, die aufgrund der Abgeschiedenheit der Bergsiedlungen unterschiedliche Sprachen und Glaubensrichtungen entwickelt haben, die sich jedoch in ihrer Lebensweise sehr ähnlich sind. Daher ist der Kaukasus nicht nur ein geografisches, sondern auch ein historisches und kulturelles Konzept. Heute wird der Kaukasus in einen nördlichen und einen südlichen Teil unterteilt, wobei der Südkaukasus aus postsowjetischen Staaten und der Nordkaukasus aus zu Russland gehörigen Republiken besteht.

Wann wurde der Kaukasus russisch?

Historisch gesehen lag der Kaukasus im Schnittpunkt der Interessensphären Persiens (dem heutigen Iran), des Osmanischen Reichs (der Türkei) und Russlands. In den Ausläufern des Kaukasus gründete Russland Kosakensiedlungen und errichtete eine Reihe von Festungen, um seine südlichen Grenzen vor Nomadenüberfällen zu schützen. Gleichzeitig suchte das Land nach neuen Handelsrouten, die Asien und Europa miteinander verbinden sollten. Interessanterweise suchten viele kaukasische Völker (Osseten, Kabardiner, Inguschen, Georgier und andere) Schutz durch den russischen Zaren und baten um den Anschluss an Russland. Um einige Gebiete musste Russland jedoch kämpfen. Der Kaukasus wurde erst 1864 nach dem Ende des Kaukasuskriegs endgültig russisch. In den Jahren der Sowjetunion erhielten die kaukasischen Gebiete moderne Verwaltungsgrenzen und Autonomie. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurden Georgien, Armenien und Aserbaidschan unabhängige Staaten, aber die nordkaukasischen Republiken blieben Teil Russlands.

Welche kaukasischen Gebiete sind Teil Russlands?

Es gibt sieben Republiken im Nordkaukasus:

1 - Adygeja (Hauptstadt Maykop)

2 - Karatschai-Tscherkessien (Hauptstadt Tscherkessk)

3 - Kabardino-Balkarien (Hauptstadt Naltschik)

4 - Nordossetien-Alanien (Hauptstadt Wladikawkas)

5 - Inguschetien (Hauptstadt Magas)

6 - Tschetschenien (Hauptstadt Grozny)

7 - Dagestan (Hauptstadt Machatschkala)

Die Gebiete Stawropol (gleichnamige Hauptstadt) und Krasnodar (gleichnamige Hauptstadt) gehören administrativ ebenfalls zur Kaukasusregion.

Neben dem Russischen haben sich in den Republiken auch lokale Sprachen etabliert, die auf offizieller Ebene verwendet werden. In Karatschai-Tscherkessien sind dies beispielsweise die Sprachen Abazin, Karatschai, Nogai und Tscherkessisch. Dagestan liegt bei der Mehrsprachigkeit ganz weit vorne: Es gibt 14 offizielle Sprachen. Diese sind alle so unterschiedlich, dass die Bewohner benachbarter Dörfer einander möglicherweise nicht verstehen und Russisch sprechen müssen, um sich zu verständigen.

Wer lebt im russischen Kaukasus?

Der Nordkaukasus ist das bevölkerungsreichste Gebiet Russlands. Laut der Volkszählung von 2010 leben dort etwa 15 Millionen Menschen, die zu 50 ethnischen Gruppen gehören.

Zu den größten Völkern gehören neben den Russen auch Tschetschenen, Tscherkessen, Awaren, Darginer, Osseten, Inguschen, Kumyken und Lesgier. Die Mehrheit der Kaukasier ist muslimisch, während unter den Osseten die Orthodoxie weitverbreitet ist.

Dennoch haben die Völker des Kaukasus auch heute noch viele Gemeinsamkeiten. Sie haben sich eine überwiegend traditionelle Lebensweise bewahrt: Sie ziehen es vor, in ihren eigenen Häusern statt in Wohnungen zu leben (der Kaukasus hat den niedrigsten Urbanisierungsgrad des Landes), sie sind meist in der Landwirtschaft tätig und haben eine eher konventionelle Auffassung von Familie (oft sind die älteren Verwandten an der Wahl des künftigen Ehepartners beteiligt). Auch die Trachten sind ähnlich: So tragen die Männer eine lange Jacke mit Patronentaschen und die Frauen schmal geschnittene lange Kleider und bunte Tücher.

Wie sieht es mit der Wirtschaft aus?

Der Nordkaukasus ist überwiegend landwirtschaftlich-industriell geprägt. Das warme Klima und die guten Böden ermöglichen den Anbau von großen Mengen an Obst, Gemüse und Getreide. Darüber hinaus ist der Nordkaukasus heute das beliebteste Touristenziel des Landes. Bereits in der Zarenzeit entstanden hier Kurorte am Meer und in den Bergen, und in den Jahren der Sowjetunion wurde der Tourismus zu einem Massenphänomen.

Die modernen Russen kommen in den Nordkaukasus, um am Meer zu entspannen, sich in Kurorten mit natürlichem Mineralwasser behandeln zu lassen, im Winter Ski zu fahren und im Sommer zu wandern. Das ganze Jahr über locken die wunderschönen Sonnenuntergänge in den Bergen!

