Die zehn größten ethnischen Gruppen des russischen Kaukasus

Es gibt fast 200 Völker in Russland, von denen etwa 50 in verschiedenen Regionen des Kaukasus leben.

Der russische Kaukasus beherbergt eine große Anzahl ethnischer Gruppen - jede mit ihrer eigenen Geschichte, Sprache, Kultur und Gastronomie. Es gibt fast monoethnische nationale Republiken wie Inguschetien, wo die Inguschen 95 Prozent der Bevölkerung ausmachen, und multinationale Republiken wie Dagestan mit etwa 30 Völkern und 14 Staatssprachen. Welche sind die zahlreichsten kaukasischen Ethnien?

1. Die Tschetschenen

Grosny, die Hauptstadt von Tschetschenien. Elena Afonina/TASS Elena Afonina/TASS

Dies ist eine der größten ethnischen Gruppen nicht nur in der Region, sondern auch im Land. Die meisten von ihnen leben jedoch in der Tschetschenischen Republik - mehr als 1,2 Millionen (von insgesamt 1,5 Millionen). Tschetschenen leben auch in den Nachbarländern Dagestan und Inguschetien. Die tschetschenische Sprache umfasst sieben Dialekte und viele lokale Unterdialekte.

Die Tschetschenen nennen sich selbst „Nokhchiy“ („Volk“) und „Vainakh“ („unser Volk“) - dies ist der gemeinsame Name für die Tschetschenen und die mit ihnen verwandten Inguschen. Die tschetschenische Gesellschaft besteht aus sogenannten Tejps, zu denen mehrere Familien gehören, die durch verwandtschaftliche Beziehungen verbunden sind. Die meisten Tschetschenen sind Muslime. Frauen bedecken ihren Kopf mit dem traditionellen Kopftuch (es ist jedoch nicht üblich, das Gesicht zu bedecken) und tragen lange helle Kleider. Auch die Männer tragen auf der Straße keine kurzen Hosen.

2. Die Tscherkessen

In der Republik Karatschai-Tscherkessien. Sergei Bobylew/TASS Sergei Bobylew/TASS

Die Tscherkessen (oft auch Adygejer genannt) haben mehrere Unterethnien: Kabardiner, Shapsugs und Tscherkessen. Weltweit gibt es etwa 2,5 Millionen Tscherkessen (einige Quellen gehen von bis zu 5 Millionen aus), in Russland sind es etwa 720.000. Mehr als die Hälfte von ihnen lebt in Kabardino-Balkarien (Kabardiner), außerdem in Adygea (Adygejer), Karatschai-Tscherkessien (Tscherkessen), im Gebiet Krasnodar (Schapsugs) und anderen Regionen. Die tscherkessischen Völker haben eine einzige Sprache mit verschiedenen regionalen Dialekten. Die Subethnien teilen sich Traditionen, Bräuche und Kultur.

Auch die Tscherkessen sind überwiegend muslimisch, allerdings gibt es in Nordossetien auch einige orthodoxe Gläubige.

Übrigens ist auch die traditionelle kaukasische Männertracht nach den Tscherkessen benannt - die „Tscherkesska“.

3. Die Awaren

Awaren bei den Feierlichkeiten zum Tag der Einheit der Völker Dagestans in der Stadt Derbent. Anton Apostol/TASS Anton Apostol/TASS

Die zahlreichste ethnische Gruppe in Dagestan sind die Awaren. In dieser Republik leben etwa 900.000 Menschen (von schätzungsweise 1 Million in der Welt), d.h. etwa ein Viertel der dagestanischen Bevölkerung. Das Awarische ist auch die am weitesten verbreitete Sprache in Dagestan, aber seine regionalen Dialekte können sehr unterschiedlich sein. Viele moderne Awaren praktizieren den sunnitischen Islam. Einer der berühmtesten modernen Awaren der Welt ist der UFC-Champion Chabib Nurmagomedow.

4. Die Darginer

Der Tag der Einheit der Völker Dagestans in der Stadt Derbent. Anton Apostol/TASS Anton Apostol/TASS

Die zweitgrößte ethnische Gruppe in Dagestan nach den Awaren sind die Darginer - etwa 500.000 (von geschätzten 600.000 weltweit). Die Kultur und die Sprache der Darginer haben eine lange Geschichte: Die ersten Handschriften mit darginischen Wörtern stammen aus dem 13. Jahrhundert.

Das moderne darginische Alphabet hat 46 Buchstaben, aber die Sprache ist in viele Dialekte unterteilt. Wie die Awaren sind auch die Darginer Sunniten.

Unter den Darginen gibt es verschiedene ethnische Gruppen, z. B. die Kubatschinen, die Bewohner des Dorfes Kubatschi, das als Zentrum für Volkskunst bekannt ist (hier die Geschichte über die Kubatschi-Schals).

5. Die Osseten

Wladikawkas, Nordossetien. Elena Afonina/TASS Elena Afonina/TASS

In der Republik Nordossetien besteht die Mehrheit der Bevölkerung aus Osseten, die sich als Nachfahren des alten Volkes der Alanen betrachten.

Es gibt etwa 500.000 Osseten im russischen Kaukasus und etwa 700.000 auf der ganzen Welt.

Die ossetische Sprache gehört zur iranischen Gruppe. Die meisten Osseten sind orthodox und verbinden diese Religion mit alten kaukasischen Bräuchen, nur 10 Prozent sind Muslime, im Gegensatz zu den Nachbarregionen.

Das Hauptgericht der lokalen Küche, der ossetische Käsekuchen, ist im ganzen Land populär und ist in fast jeder Stadt Russlands zu finden.

6. Die Inguschen

Künstler des Ensembles "Inguschetien". Elena Afonina/TASS Elena Afonina/TASS

Die meisten Inguschen leben in der Republik Inguschetien (etwa 400.000 Menschen), weitere 300.000 leben in anderen russischen Regionen und im Ausland. Die Inguschen nennen sich selbst „Ghalghai“. Dieses Wort stammt nach Ansicht von Sprachwissenschaftlern von dem Wort „Ghala" - Turm - ab und bedeutet so viel wie „Bewohner von Türmen“. Inguschische Wachtürme sind in der Tat beeindruckende Denkmäler der nationalen Architektur, die in dieser gebirgigen Republik erhalten sind.

Auch sie nennen sich „Vainakh“, wie die Tschetschenen. Die Inguschen haben neben dem Russischen auch ihre eigene Sprache, die in der Republik als Amtssprache gilt. Die lokalen Medien senden ebenfalls auf Inguschisch.

7. Die Kumyken

Der Tag der Einheit der Völker Dagestans in der Stadt Derbent. Anton Apostol/TASS Anton Apostol/TASS

Die Kumyken sind das größte Turkvolk des Kaukasus. Es gibt schätzungsweise über 500.000 Menschen, von denen 430.000 in Dagestan leben (dies ist die drittgrößte ethnische Gruppe in der Republik). Das historische Gebiet, in dem sie leben, wird „Kumikia“ genannt (zwischen den Flüssen Terek und Sulak). Die kumykische Sprache ist eine der ältesten Schriftsprachen im Kaukasus und war bis Anfang des 20. Jahrhunderts die Sprache der interethnischen Kommunikation im Nordkaukasus - sie wurde sogar von dem berühmten Schriftsteller Leo Tolstoi studiert, der die Region besuchte.

8. Die Lesgier

Der Tag der Einheit der Völker Dagestans in der Stadt Derbent. Anton Apostol/TASS Anton Apostol/TASS

Vielleicht haben Sie schon einmal den beliebten Tanz im Kaukasus gehört - den „Lesginka“? Keine Veranstaltung, von einer Hochzeit bis zu einem großen Konzert, kommt ohne diesen Volkstanz aus. Der Name leitet sich vom Volk der Lesgier ab. Historisch gesehen leben sie im Südosten von Dagestan und im Norden Aserbaidschans. Fast 400.000 Lesgier leben in Dagestan und weitere 100.000 in anderen russischen Regionen. Auch in Aserbaidschan gibt es etwa 200.000 Lesgier. Deshalb sprechen die modernen Lesgier oft nicht nur Russisch und Lesgin, sondern auch Aserbaidschanisch.

9. Die Karatschaier

Auf dem Festival der Karatschai-Balkar-Kultur, 2017. Sergei Bobylew/TASS Sergei Bobylew/TASS

Dies ist eine türkische Volksgruppe, die größtenteils in der Bergrepublik Karatschai-Tscherkessien lebt. Insgesamt gibt es derzeit etwa 200.000 Karatschaier. Gelehrte glauben, dass ihre Vorfahren Alanen waren. Zumindest haben viele alte alanische Wörter in der karatschaischen Sprache überlebt, und das Wort „Alan“ selbst wird in der karatschaischen Ansprache verwendet.

Im Leben der modernen Karatschaier wird großer Wert auf die Einhaltung der moralischen Normen, der Volkstraditionen und der Gastfreundschaft gelegt. Alle Gäste werden stets mit „khychins“ - frittiertem Fladenbrot mit Gemüse- oder Fleischfüllung – verköstigt.

10. Die Laken

Der Tag der Einheit der Völker Dagestans in der Stadt Derbent. Anton Apostol/TASS Anton Apostol/TASS

Eine der größten ethnischen Gruppen Dagestans sind auch die Laken. Sie zählen etwa 200.000 Menschen und leben größtenteils auf ihrem historischen Territorium - Lakiya, das in der Nähe von Kumykiya liegt.

Die erste Moschee im Kaukasus befindet sich ebenfalls in Lakiya, im Dorf Kumukh. Sie wurde im 8. Jahrhundert erbaut und ist bis heute gut erhalten.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.