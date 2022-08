Sujumbike, Russlands eigener „Turm von Pisa“ (FOTOS)

Russia Beyond (Photo: Legion Media)

Der Sujumbike-Turm befindet sich in der Stadt Kasan, der Hauptstadt der Republik Tatarstan. Die Turmspitze ist um zwei Meter geneigt, während es beim Turm von Pisa 3,9 Meter sind. Die beiden Bauten haben fast die gleiche Höhe – 58 Meter. Der Neigungsgrad des Kasaner Turms sieht nicht so beeindruckend aus wie der seines „Kollegen“ in Italien.



Der Turm von Sujumbike auf einem Stich von E. Tournerelli aus dem frühen 19. Public domain Public domain

Der Zeitpunkt der Errichtung des Turms ist unbekannt, und die Forscher sind sich nicht einig, warum er sich neigt. Das Fundament ruht auf Eichenpfählen, die vor Jahrhunderten in den Boden getrieben wurden. Und höchstwahrscheinlich ist der Turm in die Richtung gekippt, in der das hölzerne Fundament sich abgesenkt hat.

Blick auf den Turm vom Glockenturm der Verkündigungskathedrale aus, um 1914. Public domain Public domain

Die Legenden um den Turm

Der Wachturm mit Toren befindet sich in der Mitte des Kasaner Kremls und man konnte von ihm aus die ganze Stadt überblicken. Historiker wissen nicht genau, in welchem Jahr der Turm errichtet wurde. Die erste Erwähnung wird auf das Jahr 1703 datiert. Deshalb gibt es mehrere Legenden, die sich um die Geschichte des Turms ranken.

1552 wurde das muslimische Kasaner Khanat von Iwan dem Schrecklichen an Russland angegliedert. Nach der Eroberung der Stadt Kasan im selben Jahr ordnete der russische Zar den Abriss der Moschee des Khans und den Bau einer orthodoxen Kirche an diesem Ort an.

Legion Media Legion Media

Die Tataren nannten diesen Turm „das Minarett des Khans“. Einer Legende zufolge wurde der Turm auf der Grundlage des Minaretts dieser Moschee wiederaufgebaut, und zwar im Auftrag einer tatarischen Herrscherin, Sujumbike von Kasan, zum Gedenken an ihren Ehemann, den Khan Safa Giray. Daher stammt der Name des Turms.

Es gibt jedoch eine Legende, die besagt, dass der Turm im Auftrag von Iwan dem Schrecklichen gebaut wurde, nachdem er Kasan erobert hatte. Und dass die sieben Stockwerke des Turms die sieben Tage widerspiegeln, in denen er erbaut wurde.

Die Tore des Sujumbike-Turms. Konstantin Pečaļka (CC BY 3.0) Konstantin Pečaļka (CC BY 3.0)

Die meisten Historiker glauben jedoch, dass der Turm im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert errichtet wurde, um Feinde und Rebellen zu überwachen, die die Stadt bedrohen könnten.

Das geneigte Symbol von Kasan

Heute ist der Turm eines der bekanntesten Symbole von Kasan. Wie wichtig die symbolische Bedeutung des Turms für die Stadt ist, beweist die Geschichte seiner Turmspitze. 1730 wurde das Staatssymbol des Russischen Reiches, der zweiköpfige Adler, auf der Spitze des Turms angebracht. In der frühen Sowjetzeit wurde er jedoch durch einen Halbmond ersetzt, während der Turm als nationales historisches und kulturelles Denkmal feierlich an die muslimische Gemeinde von Kasan zurückgegeben wurde. In den 1930er Jahren verschärfte sich die antireligiöse Kampagne der sowjetischen Behörden und der Halbmond wurde entfernt, aber nach dem Zusammenbruch der UdSSR wieder angebracht.

EXTREME-PHOTOGRAPHER/Getty Images EXTREME-PHOTOGRAPHER/Getty Images

Gleichzeitig wurde in den 1990er Jahren die legendäre Khan-Moschee, die auf Befehl von Iwan dem Schrecklichen zerstört worden war, im Kasaner Kreml wieder aufgebaut. Und die Kul-Scharif-Moschee ist heute ein weiteres beliebtes Symbol von Kasan.

