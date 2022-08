Ein Tagesausflug von Moskau aus: 5 Ideen für einen Roadtrip

1. Abramzewo und Sergijew Possad

Das Gut Abramzewo (60 km von Moskau entfernt) ist ein Muss für alle, die der russischen Kunst nicht gleichgültig gegenüberstehen. Dank des Industriellen Sawwa Mamontow bildete sich hier ein Künstlerkreis aus den besten Malern und Architekten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts Die Darstellung der Siedlung sind in den Gemälden so vieler Künstler abgebildet, dass sie jedem Russen seit seiner Kindheit vertraut sind. Walentin Serow hat die Tochter des Gutsbesitzers im Esszimmer für Das Mädchen mit den Pfirsichen abgebildet. Wassilij Polenow stellte den Abramzewo-Teich mehrmals dar und Wiktor Wasnezow malte die Abramzewo-Landschaft sogar für das Gemälde Recken. Die gleichen Künstler waren auch an der Ausgestaltung der Gutskirche im Jugendstil beteiligt.

Eine halbe Stunde von Abramzewo entfernt befindet sich Sergijew Possad, die orthodoxeste Stadt Russlands. Hier können Sie durch die alten Straßen spazieren und in einem der russischen Restaurants essen gehen. Aber das Wichtigste ist natürlich das Kloster der Dreifaltigkeit und des Heiligen Sergius.

2. Kolomna und Konstantinowo

Die Kaufmannsstadt Kolomna liegt 100 km von Moskau entfernt. Die mächtigen Mauern des mittelalterlichen Kremls und natürlich die alten Kathedralen und Klöster sind hier erhalten geblieben. Die Hauptattraktion des Bezirks Kolomna ist der Kalatsch, ein traditionelles russisches Streetfood. Hier wird er noch nach traditionellen Rezepten zubereitet. Ein weiteres gastronomisches Markenzeichen Kolomnas ist die Apfel-Pastilá, die ebenfalls nach einem alten Rezept zubereitet wird. Besuchen Sie das Pastilá-Museum, probieren Sie ein paar Sorten und kaufen Sie eine Pastilá als Geschenk!

Eineinhalb Autostunden von Kolomna entfernt liegt das Dorf Konstantinowo, der Geburtsort des Dichters Sergej Jessenin. Wenn Sie die Aussicht bewundern, die sich aus dem Fenster seiner rustikalen Hütte bietet, werden Sie verstehen, warum er Dichter wurde! Eine Kirche mit goldenen Kuppeln, die Biegung des Flusses Oka und die weite russische Landschaft mit goldenen Roggenfeldern und grünen Waldmassiven. Im örtlichen Museum entdecken Sie das Geheimnis über den Tod des Dichters – und finden die Antwort auf die entscheidende Frage: Nahm er sich selbst das Leben oder wurde dabei „nachgeholfen“.

3. Serpuchow und Polenowo

Eine weitere alte Stadt, in der sich einst ein Kreml befand, liegt anderthalb Autostunden von Moskau entfernt. Heute sind nur noch Fragmente der Stadtmauern sowie der Kathedralenhügel erhalten, auf dem die Kathedrale der Heiligen Dreifaltigkeit steht, die im 16. Jahrhundert erbaut, jedoch im 19. Jahrhundert im Stile des Klassizismus rekonstruiert wurde. Das Zentrum von Serpuchow hat sich in den letzten Jahren verändert: Es entstand ein modernes städtisches Umfeld mit einer Fußgängerzonen und angenehmen Restaurants.

Ein weiteres malerisches Anwesen, Polenowo, liegt 40 Autominuten von Serpuchow entfernt. Es verdankt seinen Namen seinem Meister, dem Künstler Wassilij Polenow. Das Haus wurde im späten 19. Jahrhundert nach dessen eigenen Entwürfen gebaut und jedes Detail trägt die Handschrift des Meisters – die Fliesen, die Glasmalerei und sogar die Möbel. Das Haus wurde oft von berühmten Künstlern und Schriftstellern besucht und bietet einen unglaublichen Blick auf den Fluss Oka. Eine andere Möglichkeit, das Gehöft zu erreichen, ist mit dem Boot von Tarussa aus (ein Ticket beinhaltet die Hin- und Rückfahrt sowie eine Besichtigung des Hauses). Gleichzeitig können Sie einen Spaziergang durch Tarussa selbst unternehmen und mehr über die Verbindung zu Marina Zwetajewa und Konstantin Paustowski erfahren.

4. Moschaisk und Borodino

Die Schlacht von Borodino von 1812 während des Krieges mit dem napoleonischen Frankreich ist noch immer in ganz Russland in Erinnerung. So haben Sie die Möglichkeit, in anderthalb Stunden 100 Kilometer auf der Minsker Schnellstraße zu fahren und sich an dem Ort zu befinden, an dem die berühmte Schlacht stattfand. Einmal im Jahr, Anfang September, findet in Borodino eine groß angelegte und spektakuläre Rekonstruktion dieses Ereignisses statt. Es sind viele Leute da und das Parken könnte ein Problem werden, aber es lohnt sich. Sie können aber auch an einem gewöhnlichen Tag kommen, das Museum besuchen und dort stehen, wo Michail Kutusow seine Truppen und den Verlauf der Schlacht betrachtete.

Auf dem Rückweg sollten Sie unbedingt einen Halt in Moschaisk einlegen, das im 13. Jahrhundert gegründet wurde. Die Stadt mit ihrer schönen Hügellandschaft besaß einst auch einen Kreml, von dem nur noch die Tore und die gotische Nikolaus-Kathedrale übrig geblieben sind. Eine weitere Sehenswürdigkeit in Moschaisk ist das Luschezkij-Kloster am Ufer der Moskwa.

5. Neu-Jerusalem

Eine Miniaturausgabe der heiligen Stadt befindet sich im Moskauer Gebiet, etwa 50 km von der Hauptstadt entfernt, in der Stadt Istra. Die wichtigste Touristenattraktion ist das Woskresenskij-Neu-Jerusalem-Kloster, das im 17. Jahrhundert von Patriarch Nikon erbaut wurde. Der Hügel, auf dem das Kloster steht, wurde in Zion, und der Fluss Istra wurde in Jordan umbenannt. Die Hauptkathedrale wurde nach dem Vorbild der Grabeskirche gebaut.

Nach der Besichtigung des Klosters sollten Sie unbedingt das Geschichts- und Kunstmuseum auf der anderen Seite des Flusses besuchen – es beherbergt eine ständige Ausstellung russischer kirchlicher und weltlicher Kunst sowie große Ausstellungen namhafter Künstler.

