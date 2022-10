Wann beginnt der Winter in Russland? (FOTOS)

In einigen Regionen kommt bereits im Oktober die Zeit, sich warm anzuziehen, während in anderen Regionen Winterkleidung nicht einmal benötigt wird.

Die Einwohner von Sotschi genießen die letzten warmen Tage an der Schwarzmeerküste, während in Moskau und Kasan schon der Spätherbst beginnt. Doch am Ural ist der Winter bereits gekommen.

Die Einwohner von Jekaterinburg erlebten den ersten Schnee bereits am 26. September, obwohl es im Ural normalerweise erst Anfang Oktober zu schneien beginnt.

Donat Sorokin/TASS Donat Sorokin/TASS

In den sibirischen Städten fällt der erste Schnee normalerweise in der zweiten Septemberhälfte und im November herrscht schon der Winter. Richtiger Frost kommt jedoch erst später.

In Nowosibirsk fiel der erste Schnee am 28. September.

Alexander Kryazev/Sputnik Alexander Kryazev/Sputnik

In Bratsk, Region Irkutsk, schneit es schon seit dem 28. September.

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Der erste Schnee hat bereits die Bewohner von Kemerowo und Krasnojarsk (Südsibirien), einiger Gebiete Jakutiens (Ferner Osten), Murmansk (Norden) und sogar Baschkiriens und der Region Kostroma (Zentralrussland) überrascht.

Andrei Sorokin/Sputnik Andrei Sorokin/Sputnik

In den Bergregionen des Altai (Sibirien) fiel Mitte August der erste Schnee. Dabei liegt dort an vielen Stellen noch der Schnee des letzten Jahres.

Andrei Varenkov/Sputnik Andrei Varenkov/Sputnik

Auch in vielen Teilen der russischen Arktis liegen noch Schneereste aus dem Vorjahr. Außerdem war es in Tschukotka selbst im August noch recht schneereich.

Am 14. Oktober wird der kirchliche Feiertag Mariä Schutz und Fürbitte (auf Russisch Pokrow) gefeiert.

Laut der slawischen Mythologie treffen an diesem Tag Herbst und Winter zusammen.

Und oft fällt Mitte Oktober der erste Schnee. Dies gilt jedoch eher für den zentralen Teil Russlands, wie z.B. für die Stadt Kineschma (unten auf dem Foto).

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

In Moskau fällt der erste Schnee am meist Ende Oktober, schmilzt aber schnell wieder. Normalerweise ist die russische Hauptstadt erst im Dezember mit Schnee bedeckt.

Alexei Kudenko/Sputnik Alexei Kudenko/Sputnik

In St. Petersburg fällt der Schnee im November und die Winter sind normalerweise sehr schneereich.

Alexei Danichev/Sputnik Alexei Danichev/Sputnik

Im Fernen Osten (in den Städten Wladiwostok, Juschno-Sachalinsk, Petropawlowsk-Kamtschatski) freuen sich die Einheimischen im November über den ersten Schnee.

Vitaly Ankov/Sputnik Vitaly Ankov/Sputnik

In den südlichen Städten Russlands fällt der erste Schnee jedoch eher Ende Dezember, manchmal sogar erst im Januar.

Dmitry Feoktistov/TASS Dmitry Feoktistov/TASS

Und die letzten Jahre waren meist schneefrei. Palmen im Schnee sind natürlich ein sehr ungewöhnlicher Anblick.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.