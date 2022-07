Stimmt es, dass es in Russland immer schneit?

Russland ist so groß, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit immer irgendwo schneit, sogar in diesem Moment!

Eines der beliebtesten Gerüchte über Russland ist, dass es dort immer kalt ist und schneit. Dieses Bild von Russland wird in den globalen Massenmedien und in Hollywood-Filmen aktiv propagiert.

Aber ist das wirklich so? Man kann sagen, dass es eine große Anzahl von Städten gibt, in denen der Winter praktisch nicht existiert – Sotschi (Gebiet Krasnodar), Elista (Kalmückien), Grosny (Tschetschenien)... Schnee und Frost sind dort wirklich selten.

Dennoch kann es selbst in diesen heißen Städten manchmal schneien – und für die Einheimischen ist das ein echtes Ereignis, das sofort in den Nachrichten und in den sozialen Netzwerken verbreitet wird.

Ein Teilnehmer des Bergkarnevals BoogelWoogel-2021 während der Massenabfahrt in Badekleidung im Skigebiet Rosa Chutor in Sotschi. Arthur Lebedew/Sputnik Arthur Lebedew/Sputnik

Generell ist das Klima des Landes jedoch sehr vielfältig und es gibt tatsächlich Orte, an denen es auch im Sommer schneien kann.

Sommerschnee statt Sommerhitze

Das folgende Video stammt aus Magadan, einer Stadt im Fernen Osten Russlands. Die Straße ist komplett mit Schnee bedeckt, es herrscht ein Schneesturm und die Temperatur liegt nahe dem Gefrierpunkt. Es wurde nicht im Winter gefilmt, wie Sie sich vielleicht vorstellen, sondern Mitte Juni 2022!

Ein Mann auf einer Straße in der Stadt. Am 22. November wurden in Jakutien Fröste von bis zu minus 45 Grad gemessen. // Rauch von Waldbränden in Jakutsk. Wadim Skrjabin/TASS Wadim Skrjabin/TASS

Ein paar Tage zuvor herrschten in der Region noch +25 °C, dann wurde es plötzlich winterlich. Eine Woche später stieg die Temperatur wieder auf +13-15 °C und es begann zu regnen. Kurz gesagt, innerhalb weniger Wochen gab es hier alle Jahreszeiten.

Das Wetter überrascht auch in Jakutien, wo die Temperaturen im Winter regelmäßig unter -50 °C fallen und im Sommer auf über +30 °C steigen. Und manchmal schneit es mitten an einem heißen Tag und der Schnee bleibt mehrere Tage lang liegen.

Hinzu kommt, dass es in der Regionalhauptstadt Jakutsk im Sommer heiß ist, während es im Norden der Region schneien kann. Und auch dort gibt es schmelzende Gletscher, auf denen sich die Einheimischen aufhalten.

Stellen Sie sich vor, es ist draußen +30 °C und Sie auf dem Fluss schwimmen riesige Eisschollen.

Das berühmteste Gletscher hier heißt Buluus. Er ist ein echter Eisstrand!

Ein Mädchen auf dem Buluus-Gletscher. Wadim Skrjabin/TASS Wadim Skrjabin/TASS

In der Regel schmilzt das Eis dort nicht, weil das heiße Wetter in diesem Teil Jakutiens (etwa 100 km von Jakutsk entfernt) nur ein paar Wochen anhält. Wenn jedoch eine ungewöhnlich lange Hitzewelle auftritt (und auch das kann vorkommen), dann bleibt im Juli nur ein kleines Stück Eis von Buluus übrig. Aber keine Sorge – im September, wenn der Schnee wieder richtig fällt, können Sie sich wieder auf Ihrem Lieblingseisstrand ausruhen!

In Nordrussland – Norilsk, Workuta, Salechard – sind die Sommer in der Regel kühl (+10-15 °C), obwohl es an manchen Tagen bis zu 25 °C und an anderen bis zu 0 °C werden kann. Es kommt vor, dass in manchen Jahren der Schnee nicht überall schmilzt und im Juni noch graue Eisfelder übrig sind.

Salechard. Mädchen im Schneefall auf einer Stadtstraße. Andrej Tkatschow/TASS Andrej Tkatschow/TASS

In Moskau, St. Petersburg, Kaliningrad und anderen Großstädten im europäischen Teil Russlands entspricht das Wetter mehr oder weniger den Jahreszeiten. Im Frühling ist es warm und es gibt Pfützen, im Sommer ist es heiß und sonnig, im Herbst gibt es gelbe Blätter und Regen und im Winter natürlich Schnee und Frost. Aber selbst dort gilt Schnee im Sommer nicht als etwas Ungewöhnliches, auch wenn er die Einheimischen natürlich immer noch sehr überrascht!

Die Kirche der Lebensspendenden Dreifaltigkeit in Ostankino während eines Schneefalls. Andrej Tkatschow/TASS Andrej Tkatschow/TASS

Nicht ein Tag ohne Schnee

Es gibt Orte in Russland, an denen der Schnee überhaupt nicht schmilzt. Dabei handelt es sich natürlich um weit entfernte Inseln im Arktischen Ozean. Der Archipel der Nowosibirsker Inseln, das Franz-Josef-Land, der Archipel von Nowaja Semlja – wenn Sie diese Orte im Sommer besuchen, werden Sie Eisbären und Walrosse sehen, die sich auf Eisschollen ausruhen, nachdem sie im kalten Wasser geschwommen sind.

Ein Walross auf einer Eisscholle im Arktischen Ozean. Pawel Lwow/Sputnik Pawel Lwow/Sputnik

Auf einigen Inseln schmilzt der Schnee im Sommer und legt den felsigen Boden frei, aber auf vielen Inseln steigt die Temperatur erst im Juni und Juli über den Nullpunkt, und im August setzt der Frost wieder ein – der Schnee hat hier einfach keine Zeit zu schmelzen!

