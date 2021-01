Sowjetische Winterfotos: So sah es während der Schneestürme auf der Insel Sachalin aus

Russia Beyond

Russland ist durch Schneemassen und Kälte bekannt. Wegen des Klimawandels sind aber in manchen Regionen die Winter weniger harsch als früher. Sehen Sie sich diese Fotos des sowjetischen Fotografen Juri Sadownikow an, die er in den 1960er Jahren auf der Insel Sachalin aufgenommen hat! Sie schildern, mit welch heftigen Schneestürmen die Sowjetunion konfrontiert war!