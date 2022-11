Top 10 der russischen Städte, die keine regionalen Hauptstädte sind (TEIL 1)

Toljatti (Oblast Samara)

Luftaufnahme von Toljatti. Jakow Knjasew/TASS Jakow Knjasew/TASS

Laut der Volkszählung von 2020 leben 684.700 Menschen in Toljatti: Die Stadt liegt in Bezug auf die Einwohnerzahl auf Platz 19 im Land. Unter den Städten, die keine Verwaltungszentren sind, liegt Toljatti bei diesem Indikator an der Spitze.

Ihren heutigen Namen erhielt die Stadt 1964 zu Ehren von Palmiro Togliatti, dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Italiens, der in jenem Jahr bei einem Besuch des sowjetischen Pionierlagers Artek auf der Krim unerwartet verstarb.

Der Name erwies sich auf seine eigene Weise als schicksalhaft. Zwei Jahre später, 1966, wurde in Toljatti mit dem Bau des größten Autowerks des Landes – AwtoWAS – begonnen. Dessen technisches Design wurde vom italienischen Automobilkonzern Fiat vorbereitet. AwtoWAS machte die Stadt als sowjetisches Detroit bekannt.

Nabereschnyje Tschelny (Republik Tatarstan)

Brunnen in der Nähe des Stadthauses in Nabereschnyje Tschelny. Legion Media Legion Media

Die zweitwichtigste Stadt Tatarstans hat 548.500 Einwohner. Neben Toljatti ist die Stadt auch für ihren Automobilgiganten – das KAMAZ-Werk – bekannt.

Der Bau des Werks, der Ende 1969 begann, wurde als Aktivisten-Komsomol-Baustelle bezeichnet, was auf seine außergewöhnliche Bedeutung für das Land hindeutete. Die erste Phase der Anlage wurde Ende 1976 in Betrieb genommen. An der Ausrüstung waren Firmen aus den USA, Kanada, Japan sowie aus 19 europäischen Ländern beteiligt. Die Anlage hat Ende 1981 ihre volle Kapazität erreicht, und die Baukosten hatten sich innerhalb von sieben Jahren wieder amortisiert.

Gleichzeitig mit KAMAZ gab es einen Boom in der Stadtentwicklung und Ende der 1980er Jahre hatte die Bevölkerung von Nabereschnyje Tschelny eine halbe Million Menschen überschritten.

Von 1982 bis 1988 trug die Stadt den Namen Breschnew, zu Ehren des 1982 verstorbenen Generalsekretärs des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion.

Nowokusnetsk (Oblast Kemerowo)

Nowokusnetsk in der Nacht. Legion Media Legion Media

Die Fläche von Nowokusnetsk beträgt 424,27 Quadratkilometer und ist damit größer als die Fläche von Malta (316 Quadratkilometer). Die Einwohnerzahl von Nowokusnezk beträgt 537.500 Menschen.

Nowokusnezk ist älter und größer als das Verwaltungszentrum der Region, die Stadt Kemerowo, und hat praktisch die gleiche Einwohnerzahl wie diese, weshalb sie informell als zweite Hauptstadt des Kusbass bezeichnet wird. In der Stadt befinden sich die ältesten Kohlebergbau- und Metallverarbeitungszentren Russlands und insbesondere das Westsibirische Eisen- und Stahlwerk, das fünftgrößte des Landes.

Balaschicha (Oblast Moskau)

Sonnenuntergang am Fluss Pechorka in Balaschicha. Legion Media Legion Media

In der größten Stadt der Region Moskau leben 521.000 Menschen. Sie ist etwa 20 km vom Zentrum Moskaus entfernt. Im Jahr 2021 wurde Balaschicha als die am schnellsten wachsende Stadt in Europa anerkannt.

Den Namen Balaschicha erhielt sie nach einer 1830 errichteten Tuchfabrik, deren Enstehung als Gründungsdatum der Stadt gilt. Heute ist es ein wichtiges Zentrum für die Herstellung von Flugzeugrädern für zivile und militärische Flugzeuge und Hubschrauber sowie von Start- und Landevorrichtungen und hydraulischen Flugzeugsystemen.

Sotschi (Region Krasnodar)

Blick auf die kaukasischen Berge in Sotschi. Andrej Filatiew/EyeEm/Getty Images Andrej Filatiew/EyeEm/Getty Images

Die Stadt wurde 2014 als Austragungsort der XXII. Olympischen Winterspiele weltberühmt. Außerdem wurde 2014 der 16. Lauf der Formel-1-Weltmeisterschaft in Sotschi ausgetragen und 2018 die Fußballweltmeisterschaft.

Die Einwohnerzahl der Stadt betrug im Jahr 2021 466.000 Menschen. Die Stadt ist ein ganzjährig geöffneter Urlaubsort mit ganzjährigen Touristen, so dass immer mehr Menschen hier sind.

