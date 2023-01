Die 10 schönsten Vulkane Russlands (FOTO)

Es hat sich herausgestellt, dass viele Berge in Russland einst Vulkane waren, darunter auch der höchste Berg des Landes, der Elbrus. Und die meisten der heute aktiven Vulkane befinden sich in Kamtschatka.

In Russland gibt es mehr als 200 Vulkane (verschiedenen Quellen zufolge bis zu mehreren Tausend), von denen 30 bis 60 aktiv und die übrigen erloschen sind. Bei einigen handelt es sich um ganze Vulkanfelder, die sich in Gebirgsmassive verwandelt haben, während andere Paläovulkane sind, die nicht mehr wie Vulkane aussehen.

1. Schiwelutsch, Kamtschatka

Die größte Anzahl aktiver Vulkane in Russland befindet sich auf Kamtschatka, aber ihre Zahl ist nicht genau bekannt. Viele Vulkane sind seit Jahrhunderten nicht mehr erwacht oder haben sich bis zur Unkenntlichkeit verändert: Einige sind im Wasser versunken oder zu Inseln geworden, andere sind erloschen und zu einfachen Bergen geworden. Forscher schätzen daher das Verhältnis von aktiven zu schlafenden Vulkanen oft unterschiedlich ein. Einige glauben, dass es kaum zwei Dutzend aktive Vulkane gibt, andere vermuten, dass es mehr als 50 sind. Aber der Status des Vulkans Schiwelutsch im Norden der Halbinsel Kamtschatka steht außer Zweifel: Er bricht recht häufig aus, fast alle zwei Jahre. Einer der jüngsten Eruptionen begann im November 2022, die Aschewolke erreicht eine Höhe von 4,5 km und bedeckt regelmäßig das Dorf Kljutschi an seinem Fuß.

2. Kljutschewskaja Sopka, Kamtschatka

Zusammen mit dem Schiwelutsch erwachte im November 2022 sein Nachbar, der höchste Vulkan Russlands und Eurasiens (4850 m), die Kljutschewskaja Sopka. Auch dieser Vulkan gilt als aktiv: In den 270 Jahren, in denen er beobachtet wird, ist er 50 Mal ausgebrochen und hat Asche bis zu einer Höhe von 5 km in die Luft geschleudert. Seine Ausbrüche dauern in der Regel mehrere Wochen bis zu einem Jahr.

Die Kljutschewskaja Sopka gilt als relativ junger Vulkan, der nur etwa 7000 Jahre alt ist. Sie ist eine der Hauptattraktionen Kamtschatkas, die trotz ihrer offensichtlichen Gefahr Touristen anzieht. Die Kljutschewskaja Sopka sieht aus wie gezeichnet: ein regelmäßiger Kegel mit Kuppeln und Kratern.

3. Tolbatschik, Kamtschatka

Der Tolbatschik besteht aus zwei Vulkanen, dem Spitzen Tolbatschik und dem Flachen Tolbatschik. Letzterer ist aktiv und einer der spektakulärsten Vulkane. Wenn er ausbricht, fließen dickflüssige Lavaströme den Hang hinunter. Das letzte Mal geschah dies im Jahr 2012.

4. Kronozkaja Sopka, Kamtschatka

Der letzte Ausbruch dieses Vulkans an der Pazifikküste wurde im Jahr 1923 verzeichnet. Während er, von Gletschern bedeckt, schlummert, können Sie die umliegende Schönheit des Kronozkij-Naturreservats bewundern. An seinem Fuß liegen der Kronozkij-See und das berühmte Tal der Geysire.

5. Tjatja, Insel Kunaschir

Der größte Teil der Kurileninseln bestand früher ausschließlich aus Vulkanen. Heutzutage sind die meisten von ihnen jedoch unter Wasser, obwohl einige Vulkane noch aktiv sind. Das Symbol der Insel Kunaschir ist beispielsweise der 1819 m hohe Tjatja, der 1981 das letzte Mal ausbrach. Vulkanologen sagen voraus, dass er noch ein weiteres Jahrhundert schlafen wird.

Er liegt in einer malerischen, aber so abgelegenen und unbewohnten Gegend, dass seine Eroberung für viele Extremtouristen ein Traum bleibt.

6. Alaid, Atlasinsel

Der Alaid, der höchste Vulkan der Kurilen (2339 m), hat in den letzten Jahren an Aktivität gewonnen. Er brach im September und Oktober 2022 aus und schleuderte in 3,5 km Höhe Asche in die Luft. Aufgrund der häufigen Ausbrüche hat sich seine Form im letzten Jahrhundert dramatisch verändert, wobei sich im Inneren neue Kegel und Trichter gebildet haben.

7. Moneron, Region Sachalin

Eine ganze Insel in der Region Sachalin war früher ein Vulkan. Heute ist die Insel Moneron einer der schönsten Naturparks im Fernen Osten, in dem man Vogelkolonien auf den Felsen, Seehundkolonien und unberührte Natur beobachten kann. Der Vulkan Moneron erlosch vor mehreren Millionen Jahren und wurde vor fast zwei Millionen Jahren zu einer Insel, die in niedrige (bis zu 500 m hohe) Berge zerklüftet ist.

8. Kropotkin-Vulkan, Burjatien

Im östlichen Sajan-Gebirge befindet sich ein Vulkan, der vor 12.000 Jahren erloschen ist und nach dem Geographen und Revolutionär Pjotr Kropotkin benannt wurde. Im Vergleich zu anderen Vulkanen ist er nicht sehr hoch, nur etwa 120 Meter, aber er steht in einer atemberaubenden Landschaft, umgeben von Flüssen und einem Tal erloschener Vulkane. Hier gibt es keine Zivilisation, nur Natur. Deshalb kommen auch nicht sehr viele Touristen hierher.

9. Girwas, Karelien

Der Paläovulkan Girwas in Karelien hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit einem Vulkan. Dennoch ist er eine der ältesten auf dem Planeten – der Girwas erlosch vor mehr als 2 Milliarden Jahren! Können Sie sich das vorstellen? Und heute sieht er aus wie bewaldete Felsen und schroffe Schluchten mit Staudämmen, Seen und Wasserfällen. Er ist eine der bedeutendsten Naturattraktionen Kareliens.

10. Elbrus, Kaukasus

Sie werden es nicht glauben, aber der Elbrus ist auch ein Vulkan, und er gilt als schlafend. Einige Wissenschaftler sagen, dass er sogar noch in unserem Jahrhundert erwachen kann.

Der Elbrus ist über zwei Millionen Jahre alt und brach zuletzt vor mehr als 1.500 Jahren aus, während vor etwa 500 Jahren Ascheemissionen verzeichnet wurden. Sein Gipfel ist mit 5642 Metern der höchste Punkt Europas.

