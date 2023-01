Die Multa-Seen im Altai: die malerischste Aussicht auf die Berge! (FOTOS)

Eine ganze Kaskade von Seen befindet sich tief im Altai-Gebirge. Jeden Sommer kommen Liebhaber der Freizeitgestaltung in der Natur zum Bootfahren, Angeln und Wandern in die umliegenden Gebiete. Die Seen liegen auf einer Höhe von etwa 1.700 Metern über dem Meeresspiegel im Einzugsgebiet des Flusses Multa.

Dmitrij Feoktistow/TASS Dmitrij Feoktistow/TASS

Die nächstgelegenen Siedlungen zu den Seen sind die Dörfer Multa und Maralnik-1. Alle Wege zu den Seen führen in der Regel an ihnen vorbei. Von Barnaul, Bijsk und Gorno-Altajsk aus fährt ein öffentlicher Bus (die Fahrzeit beträgt 9-14 Stunden) über die berühmte Tschujskij-Straße, eine der malerischsten Straßen Russlands, zum Dorf Multa. Vom Dorf Ust-Koksa, dem Verwaltungszentrum dieses Bezirks, kann man mit dem Taxi nach Maralnik-1 fahren, das 9 km näher an den Seen liegt.

Dmitrij Feoktistow/TASS Dmitrij Feoktistow/TASS

Dort beginnt die Straße zu den Bergseen, eine 13 km lange, windige Strecke durch den Wald. Touristen gehen in der Regel entweder zu Fuß dorthin oder bestellen einen Transfer mit einem Lkw oder Geländewagen. Mit einem normalen Auto ist es unmöglich, die Straße zu passieren. Viele Touristengruppen meiden jedoch die „offizielle“ Straße und ziehen den Wanderweg durch die Berge vor, um schönere Orte zu sehen und nicht im Schlamm der Spurrillen stecken zu bleiben.

Sergej Malkow/Global Look Press Sergej Malkow/Global Look Press

Die größten der Multa-Seen sind der Werchnoje (Obere), Sredneje (Mittlere), Nischneje (Untere) und Poperetschnoje (Quer-See). Insgesamt gibt es mehr als 40 dieser Seen. Interessanterweise haben alle von ihnen türkisfarbenes Wasser, aber die Schattierungen sind unterschiedlich. Es ist unrealistisch, alle Seen an einem Tag zu besuchen, da sie mehrere Kilometer voneinander entfernt sind und durch enge Bergpässe führen.

Sergey Malkow/Global Look Press Sergey Malkow/Global Look Press

Obwohl es an den Ufern zahlreiche Campingplätze und touristische Infrastrukturen gibt, sind Handys und Strom meist nicht verfügbar (der ideale Ort für eine Internet-Entgiftung!). Eine Verbindung zur Außenwelt gibt es in der Regel nur in der Nähe der Campingplätze (aber nicht auf allen). Gleichzeitig organisieren alle Campingplätze den Transport zu den Seen von den Siedlungen aus, sowie alle Touren und Wanderungen.

Serguei Fomine/Global Look Press Serguei Fomine/Global Look Press

Der Untere See liegt den Dörfern am nächsten und ist einer der größten in diesem Gebiet des Altai (die Länge des Ufers beträgt 6.570 Meter, die durchschnittliche Tiefe mehr als 20 Meter). Hier befinden sich die meisten touristischen Stützpunkte. Im Sommer erwärmt sich der See auf bis zu +15°C, so dass Sie, wenn Sie keine Angst vor kühlem Wasser haben, sogar schwimmen können.

Untere See. Legion Media Legion Media

Um zum nächsten See, dem Unteren See, zu gelangen, müssen Sie etwa 4 km auf dem Waldweg entlang des Ufers gehen. Diese Seen sind durch den aus großen Felsbrocken gebildeten Schumyj-Wasserfall getrennt. Eine der beliebtesten Routen ist eine Fahrt mit dem Motorboot auf dem Unteren und Mittleren See.

Legion Media Legion Media

Vom Mittleren bis zum Quer-See sind es etwa 5 km, die über Bergpfade führen. Dieser See liegt höher als die anderen, an einem unglaublich malerischen Ort, umgeben von Gletschern. Sein Wasser ist das ganze Jahr über kalt und leuchtend blau.

Legion Media Legion Media

Der Obere See liegt etwa 3 km vom Quer-See entfernt. Er ist auch der kälteste See. Im Juli steigt die Wassertemperatur hier nicht über +8°C.

Legion Media Legion Media

Bei schönem Wetter kann man von den Ufern des Mula-Sees den Belucha-Berg, den höchsten Punkt des Altai, sehen. Vom Unteren See sind es nur 60 km, und einige Touristen verbinden ihren Urlaub an den Seen mit der Besteigung des Belucha.

Obene See. Legion Media Legion Media

