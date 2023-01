Ein Bimssteinwunder: die Kutchinyj-Baty-Klippen in Kamtschatka (FOTO)

Anton Romanow Anton Romanow

1. Das Kronozkij-Naturreservat im Süden Kamtschatkas ist ein beliebter Ort für gesellige Bären. Die weißen Klippen, Kutchinyj Baty genannt, sind eine der Naturschönheiten dieses Naturschutzgebietes.

2. Sie befinden sich etwa vier Kilometer vom Kurilensee entfernt an einem unglaublich malerischen Ort und sehen aus wie riesige Bimssteinformationen.

3. Diese Felsen sind bis zu 110 Meter hoch und zwölf bis 30 Meter dick. Die Farbe variiert von Schneeweiß bis Ocker und diese Steine zerbröseln buchstäblich in den Händen. Aber woher kommt der Bimsstein?

4. Kamtschatka ist das Land vieler aktiver und erloschener Vulkane. Vor Tausenden von Jahren gab es hier eine Reihe von Eruptionen und die Landschaft sah vollkommen anders aus.

5. Bimsstein ist ein poröses Gebilde aus verfestigter, gasgesättigter Lava. Jahrhunderte später bedeckte die Erde den Ort, Wälder wuchsen und Bäche und Winde begannen, den weichen Bimsstein zu „schleifen“ und ihm wunderschöne Formen zu verleihen.

6. Geologen schätzen, dass sich diese Klippen vor etwa 8.000 Jahren zu bilden begannen und in ihrer heutigen Form mindestens 5.000 Jahre alt sind.

7. Neben den natürlichen Faktoren gibt es auch eine Legende. Diese Orte werden von den Itelmenen bewohnt, einem Volk, das mit den amerikanischen Ureinwohnern verwandt ist, und der Name Kutchinyj Baty wurde von diesen Ureinwohnern vergeben.

8. Kutch ist eine Schlüsselfigur in den hiesigen Märchen. Demnach erschuf er die Welt und angelte nebenbei gern am Ufer des fischreichen Kurilensees. Nach dem Fischen zog er jedes Mal sein Boot heraus, um es am Ufer zu trocknen, aber wenn er zurückkam, war sehr viel Zeit vergangen (Kutch war sehr beschäftigt), so dass das Boot jedes Mal zu Stein geworden war und er ein neues besorgen musste.

9. Diese Legende wurde im 18. Jahrhundert von dem Kamtschatka-Forscher Stepan Krascheninnikow aufgezeichnet, einem der ersten Außenstehenden, der diesen Ort beschrieb. Von oben sieht es wirklich so aus, als ob diese scharfen Klippen wie aneinandergereihte Fischerboote aussehen. Baty heißen die Boote auf Kamtschatka.

10. Wenn Sie die Kutchinyj Baty mit eigenen Augen sehen wollen, müssen Sie eine mehrtägige Wanderung mit einer Gruppe ebenso begeisterter Menschen unternehmen, denn es gibt keine Transportmittel dorthin.

