Warum bringen die Nomaden jedes Frühjahr ihre Rentiere aus der Tundra in die Städte Sibiriens?

An diesem Tag kommen die westsibirischen Nomaden und ihre Herden zusammen und schlagen ihr Lager mitten in einer modernen Stadt auf. Hier veranstalten sie unter anderem ein „Formel-1-Rennen“ auf Rentieren.

Man stelle sich vor: Am zugefrorenen Flussufer stehen vor dem Hintergrund von Wohnhochhäusern und Fernwärme-Heizungsrohren Dutzende von Zelten, als ob das selbstverständlich wäre. Und auf dem Fluss, mitten im Zentrum der Stadt, befindet sich eine Rennstrecke.

Auf ihr bewegen sich 45 Rentierschlitten gleichzeitig mit einer Geschwindigkeit von mehr als 40 km pro Stunde. Die Strecke ist nur 2,5 km lang, aber sie windet sich wie eine Boa Constrictor, und wegen der komplizierten Kurven ist es sehr schwierig, das Gespann zu steuern.

Es ist wie bei einem Formel-1-Rennen: Scharen von schreienden Fans versammeln sich und jeder hat seinem eigenen Favoriten.

Das schnellste Rentier der Brigade

Das passiert jedes Jahr in Salechard, der Hauptstadt von Jamal, und in anderen Städten des hohen Nordens, wenn die Rentierherden von den Winterweiden auf die Sommerweiden wechseln.

Die Bewohner der Tundra und der nördlichen Taiga kommen in die Städte, um den Feiertag ihres Berufsstandes – den Tag der Rentierzüchter – in großem Stil zu feiern.

Dieser Feiertag wurde in den 1950er Jahren in der UdSSR eingeführt. Erstens war man der Meinung, dass jeder Beruf in der Sowjetunion ehrenwert und eines eigenen Feiertags würdig sei, und zweitens wollten die Behörden auf diese Weise den alten heidnischen „Rentierkult“ der sibirischen Nomadenvölker auf die weltliche Schiene übertragen.

Zu Sowjetzeiten wurde das Fest jedoch eher in einem sehr bescheidenen Rahmen abgehalten. Die Rentierzüchter versammelten sich zu einer Festveranstaltung, hielten Reden, zeichneten die besten Mitarbeiter aus und veranstalteten anschließend Konzerte und Wettbewerbe.

Im neuen Russland nahm der Feiertag allmählich ein anderes Ausmaß an. Er hat sich zu einem farbenfrohen Fest entwickelt, das von Tausenden von Zuschauern besucht wird.

Schließlich ist es eine seltene Gelegenheit, mit der Lebensweise der Nomaden in Berührung zu kommen, einen Blick in ihre Zelte zu werfen und in der Stadt statt in der wilden Tundra eine Fahrt im Rentierschlitten zu unternehmen! In diesem Jahr nahmen über 50.000 Menschen an der Veranstaltung in Salechard, der Hauptstadt von Jamal, teil.

Eine der wichtigsten Veranstaltungen des Festes ist natürlich das Schlittenrennen.

Von den Gespannfahrern), die hier Kajúr heißen, sind die meisten Männer. Es nehmen aber auch Frauen an dem Wettbewerb teil.

Jedes Team besteht aus fünf Rentieren, von denen eines das Leittier ist, dem die anderen folgen.

Der diesjährige Gewinner erhielt ein Schneemobil, das in Jamal unverzichtbar ist! Es gibt also lohnenswerte Preise und jedes Jahr nehmen mehr und mehr Sportler an den Wettbewerben teil.

Eintauchen in die nomadische Kultur

Die Rentierzüchter beteiligen sich aber auch an anderen traditionellen Wettbewerben. Zum Beispiel in der Wrestling-Variante Kurasch, bei dem die Teilnehmer den Gegner mithilfe eines Gürtels zu Boden bringen müssen.

Diesmal traten mehr als 50 Athleten beim nördlichen Mehrkampf an, zu dem Tauziehen, das Werfen eines Tynsjans (Lasso) auf eine Stange und das Springen über Nárty (Rentierschlitten) gehören.

Die besten Kunsthandwerker zeigen auf der Bühne ihre Nationaltrachten. Die Trachten des Nordens sind unglaublich bunt und warm. Die Kleidung wird aus Rentierfellen und Pelzen mit der Hand genäht und mit Ornamenten zu nordischen Themen verziert.

Auf dem offenen Feuer werden hier Jamal-Gerichte zubereitet: die Fischsuppe Ucha, das aus rohem Fleisch zubereitete Stroganina, Hecht, die Wildfleisch-Suppe Schurpá (wobei mit 202 Litern sogar ein Rekord aufgestellt wurde).

Und natürlich ist jeder Gast des Festes willkommen, ins Zelt zu kommen und mit den Gastgebern persönlich zu sprechen. Marjam, die Herrin eines der Nomadenhäuser, in denen wir waren, erzählte uns, dass auf Jamal Frauen, die ihr drittes Kind zur Welt bringen, ein so genanntes Tschumowoj-Kapital erhalten - einen Bausatz für den Aufbau eines Deutschtums – eines traditionellen Zeltes, in dem die Nomaden leben. Dazu gehören ein Ofen, Stangen, Bodenbretter, Rentierfelle, eine Plane und Nárty für den Transport.

Was feiern die Rentierzüchter heute?

Für die Bewohner des hohen Nordens, wo die meiste Zeit des Jahres Winter ist, sind Rentiere nicht nur eine Hommage an die Tradition, sondern immer noch die Quelle des Lebens selbst.

Rentiere sind Nahrung, Material für den Bau von Häusern und die Herstellung von Kleidung, Transportmittel (in der Tundra gibt es keine Eisenbahnen oder Tankstellen).

Das Autonome Gebiet der Jamal-Nenzen ist die wichtigste Rentier-Region Russlands. Hier gibt es mehr Rentiere als Menschen: 760.000 Tiere stehen 510.000 Menschen gegenüber.

Insgesamt gibt es in Russland 1,6 Millionen Rentiere, das sind 60 % aller Rentiere der Welt.

Auf der Suche nach dem köstlichsten Futter ziehen die Rentiere ständig umher und die Menschen, die sie züchten, müssen mit ihnen ziehen.

Auf Jamal leben etwa 10.000 Menschen, hauptsächlich Nenzen, Chanten, Selkupen und Komi.

