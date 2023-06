Wie kann man 25 russische Städte besuchen, ohne Moskau zu verlassen?

Man kann mit dem Zug von St. Petersburg nach Moskau fahren, sich mit der Standseilbahn auf den Elbrus erheben und in der Nähe von Moskau im Verkehr stecken bleiben. Und das alles an einem Tag. Im Moskauer Museum und Diorama „Zar Maket“ können Sie Russland im Maßstab 1:87 sehen und seine Bewohner kennen lernen.

Mit dem Minizug quer durch Russland

Die erste Stadt in Russland, die Sie erkunden, ist Pskow mit seinem alten Kreml und dem riesigen Bahnhof. Wie bei einer echten Eisenbahn gibt es neben den Zügen auch eine Werkstatt, in der Lokomotiven repariert werden, und mehrere Gleise, auf denen Weichen gestellt werden und Menschen, die verzweifelt ihren Anschlusszug suchen. Im Allgemeinen sind Züge und Straßen das Hauptthema der Anlage.

Die Macher haben Dutzende verschiedener Strecken zwischen den Ortschaften angelegt, und die Fahrdienstleiter überwachen die Arbeit der Züge, genau wie im richtigen Leben, und beheben operativ alle Pannen.

Die nächste Station ist St. Petersburg. Die Schlossbrücke, die zweimal am Tag für den Schiffsverkehr geöffnet wird, die Isaakskathedrale, die Werften, eine Hochzeit am Kai in einer „weißen Nacht“, ein Touristenbus, der die Leute durch die berühmten Alleen fährt. Die Schöpfer des Dioramas zeigen auch ihren Humor: Aufgrund der klimatischen Besonderheiten der Stadt regnet es die ganze „Nacht“ (oder wie die Einheimischen sagen: Es hat in St. Petersburg seit seiner Gründung 1703 immer geregnet).

Und Moskau begrüßt die Besucher mit einem gigantischen und sehr realistischen Stau vor den Wolkenkratzern der Moskauer City. Im Gegensatz zu den Autos in anderen Regionen fahren die Autos in Moskau nirgendwo hin, sondern leuchten nur mit ihren Scheinwerfern und hupen traurig. Aber es gibt einen Bonus für die „Fußgänger“: Hinter dem Stau befindet sich eine Schokoladenfabrik, die man mit einem Knopfdruck starten kann und in einem Fenster eine echte Tafel Schokolade erhält.

Im Zentrum Moskaus, unweit des Kremls, gibt es natürlich archäologische Ausgrabungen. Und der „Untergrund“ zeigt die Metrostation Nowoslobodskaja und ihre beeindruckenden Mosaike. Wie im realen Leben kommen die Züge alle zwei Minuten.

Von Moskau aus fahren wir in den Süden des Landes und landen in Rostow am Don. Und was wäre Rostow ohne Fußball? Alle elf Minuten wird es „Abend“, und in einem riesigen Stadion beginnt ein Fußballspiel, bei dem sich die Menschen versammeln, um ihre Lieblingsmannschaft anzufeuern.

Wir werden zu den großen Bade- und Gebirgsorten Russlands gebracht. Der höchste Punkt ist natürlich der Elbrus, wo sich Reisende mit Rucksäcken gerne aufhalten.

Im unterirdischen Teil des Berges treffen Höhlenforscher natürlich auf fantastische Kreaturen.

Um an die Wolga zu gelangen, fahren wir durch eine Landschaft mit gemütlichen Holzhäusern, Bauernhöfen mit Tieren und kleinen Läden im alten Stil.

Es gibt sogar „ausgebrannte“ Gebäude und „verlassene“ Häuser.

Das Kaliningrader Gebiet ist selbstverständlich vom Hauptteil der Anlage getrennt. Sie können die Kathedrale im Stadtzentrum und das touristische Fischdorf leicht erkennen.

Die „Ostereier“ des Dioramas

Das Miniaturmodell, an dem 30 Personen 5 Jahre lang gearbeitet haben, wurde erst 2021 eröffnet, aber es wird ständig erweitert. Es werden neue Details, Wahrzeichen und natürlich neue Geschichten und Figuren hinzugefügt. Heute „leben“ etwa 100.000 kleine Menschen in dem Land. Aber nicht nur Menschen. Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie einige sehr seltsame Gestalten entdecken.

Auf einem Rockfestival bestellen Ninja-Schildkröten Pizza, in Moskau posieren auf dem Dach abstrakten „Athleten“ für den Maler Kasimir Malewitsch.

In einer Moskauer Wohnsiedlung ist eine Nachbildung des berühmten Fotos Mittagspause auf einem Wolkenkratzer zu sehen.

In St. Petersburg überquert das Beatles-Quartett die Straße wie auf ihrem Album Abbey Road.

Wie uns die Dekorateure erzählten, wissen sie selbst nicht, wie viele dieser „Ostereier“ in den Anlagen ihrer Kollegen versteckt sind. Bislang haben sie mehr als drei Dutzend gezählt, aber die Ideen kommen immer spontan.

Die Schöpfer arbeiten jetzt an der Fortsetzung der Anlage und gestalten Sibirien. Die Fläche ist riesig, aber sie versprechen, sie in einem Jahr fertig zu stellen. Wir wollen ein Geheimnis verraten: Wir haben den Baikalsee gesehen – und er war sehr beeindruckend.

Zar Maket

