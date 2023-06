Wie Mautstraßen in Russland konzipiert sind und wie man sie benutzt

„Über die Mautstraße oder nicht?“, ist die erste Frage, die jeder Fahrgast hört, der in Moskau ein Taxi zum Flughafen Scheremetjewo nimmt. Diese Mautstraße wurde 2014 in der Hauptstadt eröffnet und ist inzwischen sehr beliebt, denn sie spart manchmal bis zu einer Dreiviertelstunde Fahrzeit.

Die erste mautpflichtige Straße in Russland, die lediglich 20 km lange Don-Autobahn M-4, wurde bereits 1999 eröffnet. Heute beträgt die Gesamtlänge der mautpflichtigen Schnellstraßen bereits über 2.000 Kilometer. Und es werden ständig weitere Projekte realisiert.

Was ist das Besondere?

Natürlich gibt es in Russland, wie in anderen Ländern auch, für jede gebührenpflichtige Straße eine kostenlose Alternative. Aber wenn Sie Zeit sparen wollen, ist eine bequeme Route für wenig Geld genau das Richtige für Sie.

Der schnelle und bequeme Weg hat mindestens zwei große Vorteile. Erstens kann man auf diesen Schnellstraßen 110 km/h, auf einigen Strecken sogar 130 km/h fahren. Zweitens werden bebaute Gebiete umfahren und es gibt deshalb keine Ampeln, Fußgängerüberwege und andere „Hindernisse“ gibt.

Alle Straßen haben Tankstellen, Rastplätze mit Toiletten, und es patrouillieren auch Pannendienste.

Welche gebührenpflichtigen Straßen gibt es in Russland?

1. M-1 Belarus.

Diese gemeinhin als Minsker Autobahn bezeichnete Schnellstraße führt zur Grenze mit Belarus und weiter nach Minsk. Seit 2014 gibt es hier einen mautpflichtigen Abschnitt, der bei Moskau beginnt und sich über 33 km erstreckt. Die Gebühr beträgt ab 150 Rubel. Auf dem Weg dorthin können Sie den neuen Patriot-Park besuchen und die Hauptkirche der russischen Streitkräfte sowie das Museum des Großen Vaterländischen Krieges besichtigen.

2. M-3 Ukraine

Seit 2017 gibt es einen 70 km langen mautpflichtigen Abschnitt in der Region Kaluga. Er ist Teil der „Kiewer Autobahn“ (über die man die Grenze zur Ukraine erreichen kann). Die Mautgebühr beginnt bei 80 Rubel.

3. M-4 Don

Die erste mautpflichtige Straße ist bereits 915 km lang. Man kann die gesamte Strecke von Moskau nach Krasnodar über diese Schnellstraße zurücklegen. Die Kosten für die einzelnen Abschnitte variieren, und die Benutzung der gesamten Strecke kostet ab 2.880 Rubel (umgerechnet ca. 35 Euro). Unterwegs kann man Abstecher in viele interessante Städte unternehmen, u.a. nach Jelez, Woronesch, Rostow am Don.

4. M-11 Newa

Früher dauerte die Fahrt zwischen den beiden Hauptstädten mehrere Tage. Aber ab 2019 kann man in etwas mehr als 4 Stunden von Moskau nach St. Petersburg fahren. Die Gesamtlänge der Straße beträgt 669 km, von denen 607 km mautpflichtig sind. Der Mautgebühr beginnt bei 170 Rubel für einen einzelnen Abschnitt. Die gesamte Strecke kostet ab 2.400 Rubel (ca. 29 €). Auf dem Weg dorthin können Sie Twer, Waldaj, Welikij Nowgorod und viele andere interessante Städte besuchen.

5. M-12 Moskau-Kasan

Diese neue, noch im Bau befindliche Schnellstraße wird auch Wostok genannt. Derzeit sind nur 47 km der gebührenpflichtigen Straße geöffnet, aber es gibt Pläne, von Grund auf eine völlig neue Schnellstraße von Moskau nach Kasan zu bauen. Sie wird ein Bypass für die bereits bestehende gebührenfreie M-7 Wolga sein, über die man von Moskau nach Wladimir, Nischnij Nowgorod, Kasan, Ufa und weiter auf anderen Straßen fahren und die das ganze Land bis nach Sibirien, zum Baikalsee und in den Fernen Osten durchqueren kann. Die Mautstraße soll bis 2025 fertiggestellt werden. Auf den bereits eröffneten Strecke beginnt die Gebühr bei 99 Rubel pro Abschnitt.

6. A-113 ZKAD (Zentraler Autobahnring)

Einst wurde die Straße um Moskau (50 km von der Moskauer Ringautobahn MKAD entfernt) als Moskauer Großer Ring (inoffiziell: Betonka) bezeichnet. Inzwischen ist sie eine moderne Autobahn mit einem 260 km langen mautpflichtigen Abschnitt. Sie wurde erheblich erweitert, und dort, wo eine Erweiterung nicht möglich war, wurden neue Abschnitte gebaut. Der letzte Abschnitt wurde im Jahr 2021 eröffnet. Die ZKAD war die erste Autobahn mit barrierefreier Maut. Hier gibt es keine Mautstellen – die Nummernschilder der Fahrzeuge werden von Kameras gelesen, und man zahlt später online. Die Gebühren beginnen bei 30 Rubel.

7. WH GD

Der Westliche Hochgeschwindigkeits-Durchmesser (WHGD), der eine Umgehungsstraße für St. Petersburg darstellt, wurde 2016 vollständig fertiggestellt und hat den Verkehr in der Stadt erheblich entlastet. Diese Straße ist interessant durch ihre große Anzahl Brücken, Überführungen und Tunneln. Die Gesamtlänge der Straße beträgt 46 km und die Mautgebühr liegt bei 200 Rubel pro Abschnitt und bei 1.000 Rubel (12 €) für die gesamte Strecke.

8. Mautstraßen in der Region Pskow

Im Westen Russlands gibt es vier mautpflichtige Straßenabschnitte mit einer Gesamtlänge von 226 km. Mautstraßen führen von Staryj Iscborsk zur estnischen Grenze, von Ostrow zur lettischen Grenze, von Opotschka zur Grenze von Belarus und von Olscha nach Nevel. Die Gebühr beginnt bei 150 Rubel.

Wovon hängt der Fahrpreis ab?

Die Kosten sind auf den verschiedenen Abschnitten der verschiedenen Schnellstraßen unterschiedlich. Der Preis hängt von der Art der Beförderung, der Tageszeit und dem Reisetag ab (z. B. ist es nachts etwas billiger und an Wochenenden und tagsüber teurer).

Außerdem gelten für verschiedene Straßenabschnitte unterschiedliche Tarife. Mit einem speziellen Rechner auf der Website von Avtodor, dem staatlichen Unternehmen, das die meisten mautpflichtigen Straßen betreibt, können Sie die Kosten für Ihre Reise im Voraus berechnen (Website auf Englisch). Für den WHGD bei St. Petersburg gibt es eine eigene Website und einen eigenen Transponder (Sie können die Kosten auf der Website der Schnellstraße berechnen). Weitere Informationen über die Mautstraßen in Pskov finden Sie hier.

Wie zahle ich die Maut?

An jeder Mautstelle werden Karten und Bargeld akzeptiert (es ist wichtig, dass Sie die richtige Spur wählen, die Sie nehmen müssen, und sich an den großen Schildern über jeder Spur orientieren). Auf der linken Seite werden Bargeld und Kartenzahlung an der Kasse akzeptiert, auf der rechten Seite nur Kartenzahlung an Automaten ohne Kasse.

Außerdem sind in der Regel die ganz linken Fahrspuren für Transponder vorgesehen.

Wenn Sie häufig auf mautpflichtigen Straßen unterwegs sind oder eine lange Reise mit mehreren Zahlstellen vor sich haben, sollten Sie einen Transponder kaufen. Er spart viel Zeit in den Warteschlangen, da die Durchfahrt schneller erfolgt und die Schranke sich automatisch öffnet. Außerdem kann man durch die Bezahlung der Fahrt mit dem Transponder Geld sparen, und wenn man Punkte für die Fahrt sammelt, kann man auch eine Dauerkarte oder eine Ermäßigung für die Fahrt bekommen.

Sie können den Transponder nicht nur in den offiziellen Avtodor-Büros kaufen, sondern auch an vielen Tankstellen, bei der russischen Post oder ihn online bestellen (auf Yandex Market oder Ozone). Sie können Ihr Guthaben über die Website oder die mobile App aufladen.

Ausstehende Gebühren können auch nach der Reise beglichen werden.

