5 antike griechische Städte, die Sie in Russland besuchen können

Im 7. bis 6. Jahrhundert v. u. Z. begannen die Griechen, das Nordufer des Schwarzen Meeres zu besiedeln: Dort gründeten sie ihre Kolonien.



Auf der Halbinsel Kertsch und der Halbinsel Taman sowie am Westufer des Asowschen Meeres entstand das Bosporanische Königreich, das bis ins 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung bestand.

Die heutige Meerenge von Kertsch zwischen der Krim und der Taman-Halbinsel wurde von den alten Griechen Kimmerischer Bosporus genannt (während die uns bekannte Meerenge Bosporus von ihnen Thrakischer Bosporus genannt wurde).

Pantikapaion (auch Panticapaeum)

Die Ruinen des antiken Panticapaeum in Kertsch Clipper (CC BY-SA 3.0) Clipper (CC BY-SA 3.0)

Diese Stadt war die Hauptstadt des Bosporanischen Königreichs. Sie wurde auf der Halbinsel Kertsch auf der Krim im 7. Jahrhundert v. u. Z. auf dem Gebiet der heutigen Stadt Kertsch gegründet.

Der Königshügel in Panticapaeum Vodnik, Anatoly Shcherbak (CC BY-SA 3.0) Vodnik, Anatoly Shcherbak (CC BY-SA 3.0)

Bis heute sind die Ruinen einer großen Akropolis erhalten, deren Haupttempel Apollo gewidmet war. Auch der Königshügel ist erhalten geblieben – die Grabstätte der Spartokiden-Dynastie, die das Bosporanische Königreich regierte.

Ein Sarkophag aus der Stadt Myrmekion in der Eremitage-Sammlung Sailko (CC BY-SA 3.0) Sailko (CC BY-SA 3.0)

Auf dem Gebiet des heutigen Kertsch gibt es noch eine ganze Reihe weiterer antiker Stätten und Siedlungsruinen. Hier sind die größten von ihnen:

Nymphaion (das zum Attischen Seebund gehörte und direkt an Athen Steuern zahlte)

Myrmekion (eine große Nekropole dieser antiken Stadt wurde im 19. Jahrhundert entdeckt, mit erhaltenen Marmorsarkophagen)

Porthmeon (eine Verteidigungsstadt, die den Übergang über die Meerenge von Kertsch schützte)

Tyritake (wo bei Ausgrabungen zahlreiche steinerne Fischpökelbeckengefunden wurden).

Fischpökelbecken in Tyritake Kbda3200 (CC BY-SA 3.0) Kbda3200 (CC BY-SA 3.0)

Chersones (auch Chersonesus)

Eine der berühmtesten und größten antiken Ruinen ist die Stadt Chersonesos oder, wie sie von den Griechen genannt wurde, Chersonesus Taurica (sie nannten die Halbinsel Krim Taurica).

Diese Stadt im Südwesten der Krim wurde im 5. Jahrhundert v. u. Z. gegründet und bestand länger als andere antike Poleis und Siedlungen – bis ins 14. Jahrhundert, obwohl sie an vielen Kriegen beteiligt war.

Die Basilika von Chersonesus Burliai (CC BY-SA 3.0) Burliai (CC BY-SA 3.0)

Von Chersonesus sind die Ruinen der Festungsmauer, eines antiken Theaters, einer Basilika und anderer Gebäude erhalten geblieben.

Das antike Theater von Chersonesus Andrei Butko (CC BY-SA 3.0) Andrei Butko (CC BY-SA 3.0)

Chersonesus liegt auf dem Gebiet des heutigen Sewastopol. Es wird angenommen, dass dort im Jahr 988 Fürst Wladimir, der Täufer Russlands, zum Christentum konvertierte.

Phanagoria

Ausgrabungen in Phanagoria Vitaly Timkiv/Sputnik Vitaly Timkiv/Sputnik

Der Name Phanagoria wird heute in erster Linie mit einer russischen Weinmarke und einem großen Weingut in Verbindung gebracht. Ursprünglich war dies jedoch der Name einer großen antiken Stadt auf der Halbinsel Taman (dem heutigen Dorf Sennoj in der Region Krasnodar).

Phanagoria wurde im 6. Jahrhundert v. u. Z. gegründet und galt als zweite Hauptstadt des Bosporanischen Königreichs nach Panticapaeum.

Antike griechische Gefäße in Form einer Sphinx und der Aphrodite, gefunden bei den Ausgrabungen einer Nekropole in Phanagoria The Hermitage; Joanbanjo (CC BY-SA 3.0) The Hermitage; Joanbanjo (CC BY-SA 3.0)

Phanagoria war ein großes Wirtschaftszentrum und eine reiche Stadt. Die Ausgrabungen an diesem Ort begannen im 18. Jahrhundert und dauern bis heute an.

Dort wurden die Überreste des Aphrodite-Heiligtums, ein Dutzend Grabhügel mit Gegenständen aus Edelmetallen sowie eine große Anzahl von Münzen und anderen antiken griechischen Artefakten gefunden. 2019 wurde auf dem Grund der Taman-Bucht bei Phanagoria eines der ältesten Kriegsschiffe aus den 2. bis 1. Jahrhunderten v. u. Z. gefunden.

Heute ist Phanagoria ein Museum und ein Naturschutzgebiet. Sie können hier virtuell durch Ausgrabungen wandern.

Gorgippia

Archäologisches Museum und Naturschutzgebiet Gorgippia Yury Abramochkin/Sputnik Yury Abramochkin/Sputnik

Diese Stadt wurde im 5. Jahrhundert v. u. Z. auf dem Gebiet des heutigen Anapa (Region Krasnodar) gegründet.

Sie wurde nach Gorgippus benannt, dem Bruder eines bosporanischen Königs, der ihn als Statthalter hierher schickte. Zuvor befand sich an diesem Ort Sindia, die Hauptstadt des Sindi-Volkes, das von dem Bosporanischen Königreich unterworfen wurde.

Goldene Gegenstände aus einem Sarkophag aus dem 2-3 Jahrhundert n. Chr. Yury Abramochkin/Sputnik Yury Abramochkin/Sputnik

Bei den Ausgrabungen in Gorgippia wurden ganze Viertel der antiken Stadt entdeckt. Mit Steinen gepflasterte Straßen und viele Hauskeller sind erhalten geblieben. In Gräbern wurden auch unberührte Sarkophage und Goldschätze gefunden.

Tanais

Die Ruinen von Tanais Alexander Pogotov Alexander Pogotov

Die Stadt wurde im 3. Jahrhundert v. u. Z. von Menschen aus dem Bosporanischen Königreich am nordöstlichen Ufer des Asowschen Meeres, im Delta des Flusses Don (den die Griechen auch Tanais nannten), gegründet. Heute ist es die Region Rostow.

Das Tanais-Museum beherbergt eine Vielzahl von Tonamphoren, die bei Ausgrabungen gefunden wurden. Alexander Pogotov Alexander Pogotov

Die Stadt war ein großes Handelszentrum, in dem Amphoren mit Wein und Olivenöl an Nomaden verkauft wurden, die von den griechischen Inseln (vor allem von Rhodos) und anderen Poleis kamen.

Die Stadt verfügte über eine Zitadelle, die zum Schutz vor den Nomaden diente, doch auch das konnte die zahlreichen Überfälle nicht verhindern. Im 5. Jahrhundert hörte die Stadt jedoch auf zu existieren, da sie von ihren Bewohnern nach einer weiteren Invasion verlassen wurde.



