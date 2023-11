Anleitung: Wie man die Moskauer Metro benutzt

Russia Beyond

Das Metro- und Stadtbahn-Netz der Hauptstadt wird so schnell ausgebaut, dass es sich bereits in ein monströses, verwirrendes Labyrinth verwandelt hat. Wir sagen Ihnen, wie Sie sich darin zurechtfinden und schnell und stressfrei an Ihr Ziel kommen.

Mit der Metro und den Stadtbahn-Zügen in Moskau zu fahren ist sehr bequem. Sie sind von 5:30 Uhr bis 1:00 Uhr morgens in Betrieb und Sie können sie alle mit derselben Troika-Fahrkarte bezahlen. Das System der Metro sieht natürlich kompliziert aus. Aber das ist es nur auf den ersten Blick.

Zuerst einmal sollten Sie den Unterschied zwischen der Metro (die überwiegend unterirdisch verkehrt) und der Stadtbahn erkennen. Das U-Bahn-System ist mit durchgezogenen Linien gekennzeichnet, während die Linien der oberirdischen Strecken mit zwei parallelen gestrichelten Linien dargestellt sind.

Das unterirdische U-Bahn-System

Es gibt zwei Ringlinien: die braune Ringlinie (Nr. 5) und die neue türkisfarbene Große Ringlinie (GRB, Nr. 11). Diese Ringlinien kreuzen alle anderen U-Bahn-Linien. Wenn Sie also von den Vororten zu einer anderen Linie gelangen müssen, ist es bequem, einen der Ringe zu benutzen.

Die braune Ringlinie (Nr. 5) Russia Beyond; transport.mos.ru

Innerhalb der Ringlinie (Nr. 5) befindet sich das Stadtzentrum. Auf dieser Linie gibt es viele Umsteigemöglichkeiten auf die Radiallinien. Der Rekordhalter ist der Verkehrsknoten mit den Stationen Biblioteka Imeni Lenina –Arbatskaja – Alexándrowskij Sad – Borowizkaja. Hier kreuzen sich gleich vier Linien (und das ganz in der Nähe des Moskauer Kremls). Sie können den Kreml auch bequem und schnell von dem Verkehrsknoten mit den Stationen Ochótnyj Rjad – Teatralnaja – Ploschtschad Rewoljuzii erreichen, die untereinander Umsteigemöglichkeiten haben.

Die türkisfarbene Große Ringlinie (GRB, Nr. 11) Russia Beyond; transport.mos.ru

Und Sie können auch direkt mit der Metro zum Flughafen Wnukowo fahren! Die entsprechende Station der Linie Sólnzewskaja (Nr. 8A) wurde im September 2023 eröffnet.

Wie fährt die Metro?

Die Pausen zwischen den Zügen sind sehr klein – im Durchschnitt etwa 2 Minuten, und während der Hauptverkehrszeiten fahren sie sogar noch häufiger. Sie müssen also nicht rennen und sich nicht in die sich schließenden Türen der Metro-Waggons quetschen (das ist recht gefährlich). Sie können getrost auf den nächsten Zug warten, der sehr bald kommt.

Metrostation Pychtino, eröffnet 2023 Alexander Avilov/Moskva Agency Alexander Avilov/Moskva Agency

Im Gegensatz zu den U-Bahnen manch anderer Städte fahren die Züge eindeutig in die gleiche Richtung, ohne Abzweigungen. Sie können also sicher sein, dass Sie in den richtigen Zug einsteigen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Sie irgendwo falsch fahren.

Es gibt nur zwei Ausnahmen:

Von der Station Alexándrowskij Sad der hellblauen Linie (Nr. 4 bzw. 4A) fahren die Züge abwechselnd zur Station Meschdunarodnaja (wo sich das Stadtviertel Moskau City befindet, in dem viele Geschäftsleute arbeiten) und zur Station Pionérskaja.

Es gibt auch eine Abzweigung von der Großen Ringlinie ( GRB , Nr. 11) : von der Station Sawélowskaja zur Station Djelowój Zentr (dt.: Geschäftszentrum, ebenfalls im Stadtviertel Moskau City).

Die türkisfarbene Große Ringlinie (GRB, Nr. 11) Sergei Kiselev/Moskva Agency Sergei Kiselev/Moskva Agency

In diesem Fall hören Sie die Durchsage Der Zug fährt zur Station... Wenn Sie nicht in diese Richtung weiterfahren möchten, müssen Sie nur an der entsprechenden Station aussteigen und auf den nächsten Zug warten. Einige Züge fahren möglicherweise ins Depot.

Oberirdische Strecken:

Zusätzlich zu den U-Bahnen werden in dem neuen Schema auch die Stadtbahn-Linien angezeigt. Sie können sie sofort unterscheiden: Diese Linien sind mit zwei parallelen gestrichelten Linien gekennzeichnet.

1) MZR: Moskauer Zentralring (Nr. 14)

Schauen Sie sich das Schema noch einmal an und suchen Sie den roten Ring, der sich zwischen den Metro-Linien Kolzewája (Nr. 5) und Bolschája Kolzewája (Nr. 11) befindet. Dies ist der Moskauer Zentralring (Nr. 14), kurz als MZR bezeichnet.

Es handelt sich um eine oberirdische elektrische Stadtbahn. Es gibt Stationen, an denen Sie in die Metro umsteigen können. Meistens sind die Übergänge dort jedoch nicht so kurz wie bei der Metro. Mitunter müssen Sie etwa 10 Minuten laufen.

MZR: Moskauer Zentralring (Nr. 14) Moskva Agency Moskva Agency

Wir raten Ihnen also davon ab, die MZR nur als Umsteigemöglichkeit zu nutzen. Außerdem ist das Intervall zwischen den Zügen größer als in der U-Bahn und beträgt je nach Tageszeit 4-8 Minuten.

Der große Vorteil der MZR ist jedoch, dass sie über viele Stationen verfügt, die weit von der U-Bahn entfernt sind und die Sie deshalb mit dieser Variante bequemer erreichen können.

2) Moskauer Durchmesserlinien (MDL)

Moskauer Durchmesserlinien (MDL) Sergei Vedyashkin/Moskva Agency Sergei Vedyashkin/Moskva Agency

Die Moskauer Durchmesserlinien sind die längsten Linien, die die gesamte Stadt durchqueren (deshalb werden sie auch Durchmesserlinien genannt). Sie ähneln den elektrischen Stadtbahnen, wie der S-Bahn in Berlin oder Wien oder dem RER in Paris.

Es handelt sich Strecken, die aus den Vororten kommen (aus dem Gebiet Moskau, das auf der Karte mit einem grünen Schatten markiert ist) und nach der Durchquerung der gesamten Stadt in die Vororte auf der gegenüberliegenden Seite der Stadt fahren. An einigen Stationen der Durchmesserlinien können Sie aussteigen und in die Metro oder die MZR umsteigen. Während der Hauptverkehrszeit fahren dieZüge der MDL im Abstand von 5-7 Minuten.

MDL-1/D1 – Die gelbe Belorússko-Sawélowskaja Durchmesserlinie fährt von der Station Odinzówo im Südwesten Moskaus über die Moskauer Innenstadt und die Station Belorússkaja zum Flughafen Scheremétjewo und zur Station Lobnja im Norden.

MDL-2/D2 – Die rosafarbene Kursko-Ríschskaja Durchmesserlinie verkehrt von der Stadt Podolsk im Gebiet Moskau im Süden über die Station Kurskjaj, den Plóschtschad trjoch woksálow (dt.: Platz der drei Bahnhöfe), an dem sich der Leningrader, der Kazaner und der Jaroslawler Bahnhof befinden, und die Station Ríschskaja zum Dorf Nachabino im Nordwesten.

MDL-3/D3 – Die orangefarbene Leningradsko-Kasanskaja Durchmesserlinie verläuft von der Station Hippodrom in der Stadt Rámenskoje im Südosten nach Selenográd im Norden.

MDL-4/D4 – Die grüne Kalúschsko-Nischegoródskaja Durchmesserlinie führt von der Stadt Apreljéwka im Südwesten über die Bahnhöfe Moskau City, Belorússkij, Sawélowskij und Kurskij sowie über den Platz der drei Bahnhöfe zur Station Schelesnodoróschnaja in der Stadt Baláschicha im Osten.

Gegenwärtig wird die fünfte Linie der MDL geplant, die bis 2028 eröffnet werden soll. Sie wird den Süden (Domodjédowo) mit dem Norden (Púschkino) verbinden.

3) Monorail Moskau (Nr. 13)

Die einzige Einschienenbahn Russlands. Sie befindet sich nördlich des Moskauer Zentrums. Es handelt sich nicht nur um eine oberirdische Linie, sondern zudem um eine Hochbahn, die auf Pfählen ruht. Diese sehr kurze Linie ist eine ausgesprochene Ausflugsbahn – sie bietet zum Beispiel einen schönen Blick auf den Ostankino-Fernsehturm.

Monorail Moskau (Nr. 13, auf der U-Bahn-Karte oben) und Leichtmetro (auf der U-Bahn-Karte unten) Russia Beyond; transport.mos.ru

Alle halben Stunde fährt der Zug von der Station Timirjásewskaja (die neben der gleichnamigen Station auf der grauen Metro-Linie Serpuchowsko-Timirjásewskaja (Nr. 9) liegt) zur Station Sergej-Eisenstein-Straße, die sich in der Nähe des Eingangs zum WDNCh-Park und der Station WDNCh auf der Metro-Linie Kalúschsko-Ríschskaja (Nr. 6) befindet.

4) Leichtmetro

Die Linie Butowskaja (Nr. 12) im Süden Moskaus führt von der Station Buninskaja Alleja zur Station Bitzewskij Park und von dort aus können Sie auf die graue Linie Serpuchowsko-Timirjásewskaja (Nr. 9) und die orangefarbene Linie Kalúschsko-Ríschskaja (Nr. 6) umsteigen. Die Strecke verläuft größtenteils überirdisch und führt in einen Tunnel, wird aber als Teil des U-Bahn-Systems betrachtet (weshalb diese Linie wie andere Metro-Linien mit einer durchgezogenen Linie gekennzeichnet ist).

Nützlicher Tipp

Auf der Website der Moskauer Metro finden Sie eine interaktive Karte mit allen Metro-, MZR- und MDL-Linien. Mit ihrer Hilfe können Sie eine Route von der Abfahrts- zur Ankunftsstation erstellen, alle Fahrmöglichkeiten einsehen und ermitteln, wo Sie umsteigen müssen.

Wie Sie für eine Fahrt bezahlen können

Das Praktische am Moskauer Verkehrssystem ist, dass Sie nur eine Troika-Karte benötigen, um mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, sei es Metro, Stadtbahn oder Busse/Straßenbahnen. Sie können sie an Fahrkartenschaltern oder Automaten in den Stationen kaufen. Es gibt auch Schlüsselanhänger, Armbänder und Ringe, die als Troika-Karte funktionieren, sowie Troika-Karten mit einzigartigem und individuellem Design in Souvenirläden und im Online-Shop der Metro.

Troika-Karte Moskva Agency Moskva Agency

Die Karte kann mit einem bestimmten Geldbetrag aufgeladen werden oder Sie können Einzelfahrkarten für 60 Fahrten oder eine unbegrenzte Nutzung für eine bestimmte Dauer (1/3/30/90/365 Tage) kaufen.

Auf die Troika-Karte wird eine Kaution von 80 Rubel erhoben, die bei Rückgabe der Karte an der Kasse zurückerstattet wird. Die Troika-Karte ist fünf Jahre lang gültig, so dass Sie sie für zukünftige Fahrten aufheben können.

Eine Fahrt mit der MZR, MDL (im Stadtzentrum) und der Metro kostet 54 Rubel (ca. 0,50 Euro) mit einer maximalen Gesamtfahrtdauer von 90 Minuten und Sie können unbegrenzt zwischen den einzelnen Linien umsteigen. Eine Fahrt mit der MZR im Moskauer Umland kostet 71 Rubel.

Wichtig: Die Metro- und MZR-Tarife müssen nur am Eingang bezahlt werden. Bei Fahrten mit der MDL muss die Fahrkarte zusätzlich auch am Ausgang vorgewiesen werden.

An fast allen Stationen gibt es auch Terminals, an denen Sie den Fahrpreis mit Ihrer Bankkarte bezahlen können.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.