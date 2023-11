Die 10 romantischsten Sonnenuntergänge der Krim (FOTOS)

Russia Beyond

Die Fotografin Jekaterina Dmitrenko aus Sewastopol ist seit langem unsterblich in die Natur der Krim verliebt. Besonders inspiriert ist sie von den Sonnenuntergängen am Meer und in den Bergen.

1. Sommerlicher Sonnenuntergang in Sewastopol. „Bei der Bearbeitung wollte ich sogar die Farbsättigung verringern. Aber ich habe mich entschieden, sie zu behalten“, erzählt Dmitrenko.

2. Ein Abend auf einem Lavendelfeld.

3. Jekaterina nennt diesen Sonnenuntergang in Sewastopol Meeressymphonie.

4. Abendhimmel in der Laspi-Bucht.

5. Das Meganom-Gebirgsmassiv in der Nähe von Sudak.

6. „Ein Sturm ist ein faszinierender Anblick“, sagt Jekaterina. „Solche schönen Tage sind für mich ein echter Urlaub!“

7. Ein sehr lilafarbenes Foto: Blumen bei Sonnenuntergang.

8. Sonnenuntergang auf Fiolent. „Einer der schönsten Sonnenuntergänge im März“, schreibt Jekaterina.

9. Ein Abend in der Festung Tschembalo in Balaklawa.

10. Wintersonnenuntergang mit Petroglyphen am Kap Chersonesus.



