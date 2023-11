5 fesselnde Fakten über St. Petersburg

1. Das älteste Denkmal hier ist 3500 Jahre alt

Obwohl die Stadt selbst nur etwas mehr als 300 Jahre alt ist, sind das älteste öffentliche Denkmal in der Stadt die altägyptischen Sphinxe aus rosa Granit, die etwa 3500 Jahre alt sind. Sie wurden bei Ausgrabungen in der Stadt Theben im 19. Jahrhundert entdeckt und kamen dank Andrej Murawjów, einem Reisenden und Mitglied der Akademie der Wissenschaften, nach Russland.

Nach dem Russisch-Türkischen Krieg reiste Murawjów zu den heiligen Stätten und sah die Sphinxe. Er schrieb sofort an den russischen Botschafter in Konstantinopel (Ägypten war damals Teil des Osmanischen Reiches) und bat ihn, beim Kaiser die Erlaubnis einzuholen, die Sphinxe für 100.000 Francs zu kaufen. Da Europa und Russland zu dieser Zeit von der Ägyptomanie besessen waren, erhielt er die Erlaubnis und die Sphinxe kamen nach Russland. Jetzt stehen sie auf dem Universitätsufer.

2. Die Metro in St. Petersburg ist die tiefste der Welt

In Moskau braucht man durchschnittlich 32 Sekunden, um von einer Metrostation an die Erdoberfläche zu gelangen. Aber in St. Petersburg ist diese Zeit um ein Vielfaches länger!

Fast alle Stationen (60 von 67) sind Tiefbahnhöfe. Im Durchschnitt liegt die gesamte Metro 70-80 Meter unter der Erde und ist damit eine der tiefsten der Welt.

St. Petersburg hat auch die tiefste Metrostation Russlands, die Admiraltejskaja, die 86 Meter unter der Erde liegt. Es dauert etwas mehr als 3 Minuten, um mit der Rolltreppe von der Station an die Oberfläche zu fahren. Manche Menschen, die empfindlich auf Druckschwankungen reagieren, können dabei sogar Ohrenschmerzen bekommen.

3. Hier können Sie die Nordlichter sehen!

Die Nordlichter erscheinen während so genannter magnetischer Stürme über den Städten, aber es ist am besten, sie in der Natur zu „erwischen“, da die Sicht durch die Lichter der Städte behindert werden kann. Auch in St. Petersburg ist es möglich, dieses Naturphänomen zu sehen, denn die Stadt ist die nördlichste Metropole der Welt.

4. St. Petersburg hat die kürzeste und schmalste Straße Russlands

Die kürzeste Straße Russlands ist die Kokuschkin-Gasse – sie ist nur 35 Meter lang und befindet sich in der Nähe der Metrostationen Sadowaja und Spasskaja. Die schmalste Straße ist mit einer Breite von nur 6 Metern die Repin-Straße, die man von der Metrostation Wassileostrowskaja aus erreichen kann.

5. Es dauert mindestens 8 Jahre, um die Eremitage vollständig zu besichtigen

Die Sammlung der Eremitage umfasst mehr als 3 Millionen Exponate, die in 6 verschiedenen Gebäuden untergebracht sind. Um diese Anzahl von Ausstellungssälen und Exponaten zu besichtigen, müsste eine Person 8 Jahre lang ununterbrochen durch das Museum gehen, wenn es bei jedem Objekt nur eine Minute stehen bleibt!



