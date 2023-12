Hallo 2024! Neujahrsdekorationen auf St. Petersburger Straßen (FOTOS)

Russia Beyond

Festliche Neujahrsmärkte, eine Rutsche auf dem Palastplatz und viele Lichter. Die „Hauptstadt des Nordens“ hat sich in eine fantastische Märchenstadt verwandelt.

Д. Sokolow/SPb Vedomosti/TASS Д. Sokolow/SPb Vedomosti/TASS

In diesem Jahr finden die Neujahrsfeiern in St. Petersburg an drei Hauptschauplätzen statt: auf dem Manegen- und dem Moskauer Platz sowie auf dem Palastplatz.

Alexander Galperin/Sputnik Alexander Galperin/Sputnik

Neben dem Palastplatz wurde eine 9 m hohe und 65 m lange kostenlose Rutsche installiert.

Peter Kovalev/TASS Peter Kovalev/TASS

Der Hauptneujahrsbaum der Stadt auf den Palastplatz kam aus der Oblast Leningrad. Am 20. Dezember war er vollständig mit Lichtern und Girlanden geschmückt. Der Baumschmuck ist traditionell: Süßigkeiten, Nussknacker-Figuren und Schneemänner.

Alexander Demianchuk/TASS Alexander Demianchuk/TASS

Insgesamt wurden in ganz St. Petersburg mehr als 80 Neujarsbäume und mehr als 11.000 Straßendekorationen mit Neujahrsmotiven aufgestellt.

Alexej Danitschew/Sputnik Alexej Danitschew/Sputnik

Besonders schön sehen die Stadtparks aus, in denen bereits Eisbahnen eröffnet wurden.

Auf dem Gelände von Nikolskije Rjady kann man neben der Eisbahn auch Karussell fahren oder Curling und Minigolf spielen.

Alexej Danitschew/Sputnik Alexej Danitschew/Sputnik

Der Newskij-Prospekt, die Hauptstraße der Stadt, war wie im letzten Jahr in eine luxuriöse Beleuchtung im Stil der vorrevolutionären Zeit geschmückt.

Alexej Danitschew/Sputnik Alexej Danitschew/Sputnik

Brücken sind das Markenzeichen von St. Petersburg. Auch in diesem Jahr ist die herzförmige Installation über dem Gribojedow-Kanal wieder zu bewundern.

Alexej Danitschew/Sputnik Alexej Danitschew/Sputnik

Viele Neujahrsbäume haben eine beleuchtete mehrzackige Stern-Dekoration.

Alexej Danitschew/Sputnik Alexej Danitschew/Sputnik

Eine riesige Figur des Väterchen Frosts grüßt die Passanten in der Nähe des Einkaufszentrums Gostinyj Dwor.



