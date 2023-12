Wie russische Städte für das neue Jahr 2024 geschmückt sind (FOTOS)

Helle Lichter und festliche Dekorationen sorgen selbst am frostigsten Tag für Neujahrsstimmung. Der erste Neujahrsbaum des Landes, bei dem die Lichter angezündet wurden, ist traditionell der Baum in Jakutsk!

Der erste Neujahrsbaum wurde am 1. Dezember in Jakutiens Hauptstadt auf dem Ordschonikidse-Platz beleuchtet – damit wird das Festival Der Winter beginnt in Jakutien eröffnet, das seit 2011 stattfindet.

Die Hauptfiguren der Zeremonie sind Tschyschaan, der Wächter der Weltkälte (auch bekannt als Jakutisches Väterchen Frost) und das russische Väterchen Frost aus Welikij Ustjug. Der Tannenbaum ist mit nationalen jakutischen Ornamenten geschmückt.

Im Jahr 2024 wurde das Recht, zur Neujahrshauptstadt Russlands ernannt zu werden, an die alte russische Stadt Susdal übertragen. An allen Festtagen werden die Gäste der Stadt abends mit einer Lichtshow verwöhnt, die die Geschichte von Susdal zeigt. Die Kathedrale der Geburt Christi und der Glockenturm werden als Projektionsfläche dienen.

Die Fußgängerzone Baumanstraße befindet sich in der Altstadt von Kasan. An den Neujahrstagen werden dort zahlreiche Tannenbäume, Figuren aus dem Nussknacker-Märchen und Lichterbögen aufgestellt. Seit mehreren Jahren in Folge nimmt der Neujahrsbaum der Stadt den Platz am Kasaner Familienzentrum ein.

Die arktische Stadt Norilsk ist dieses Jahr mit beleuchteten Eisskulpturen und Lichtbögen geschmückt. Und für Kinder und Jugendliche wurden mehrere Rutschbahnen in der Stadt aufgestellt.

Auch der große festliche Tannenbaum im Zentrum von Murmansk wurde bereits beleuchtet und ein großer Neujahrsmarkt wurde eröffnet. Dort finden alle wichtigen Festlichkeiten statt. Wie in Norilsk herrscht auch in Murmansk zu dieser Zeit Polarnacht, und die helle Beleuchtung hebt die Stimmung.

In der Stadt Selenogradsk an der Ostsee ist es vor dem Jahreswechsel einfach herrlich! In den Schaufenstern glitzern Girlanden und Neujahrsschmuck, in den Straßen stehen beleuchtete Neujahrsbäume.

Sotschi ist einer der beliebtesten Erholungsorte an der Schwarzmeerküste. Dort können Sie eine erstaunliche Kombination aus Neujahrsbäumen und Palmen sehen. Der wichtigste festliche Tannenbaum der Stadt steht auf dem Flaggenplatz und ist mit fast 500 Kugeln und Lichtergirlanden geschmückt.

In der fernöstlichen Stadt Magadan wurde der zentrale Neujahrssbaum nicht nur mit traditionellem, sondern auch mit selbstgebasteltem Baumschmuck geschmückt. Auf dem Platz wurden auch nordische Eisfiguren aufgestellt und Schlittschuhbahnen eingerichtet.

Chanty-Mansijsk gilt als die Neujahrshauptstadt Sibiriens. Mit der Dekoration dieser nördlichen Stadt wurde bereits Mitte November begonnen, als der Winter dort begann. Der zentrale Neujahrsbaum ist allerdings künstlich. Er ist 33 Meter hoch und mit zahlreichen Lichtdekorationen geschmückt.

