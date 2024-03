10 Orte, die Sie in der Nähe von St. Petersburg besuchen sollten (TEIL 2)

6. Kronstadt und seine Festungen

Alexej Danitschew/Sputnik Alexej Danitschew/Sputnik

Die Stadt Kronstadt wurde als Verteidigungslinie von St. Petersburg gegen das Meer gegründet und wuchs zwei Jahrhunderte lang mit Festungen auf den Inseln an ihren Rändern. Insgesamt wurden 17 Festungen gebaut und jede von ihnen hat eine einzigartige Geschichte. Eine wurde zum Beispiel von betrunkenen französischen Matrosen in die Luft gesprengt, eine andere diente als Produktionsstätte für ein Heilmittel gegen die Pest.

In der am besten erhaltenen Festung namens Konstantin, die heute als modernes kulturelles und historisches Zentrum genutzt wird, können Sie alle Legenden des Ortes kennenlernen. Dort haben Sie die Möglichkeit, die lokale Geschichte kennenlernen, eine Bootstour zu den Festungen zu unternehmen und das Leuchtturmmuseum mit seinen einzigartigen Exponaten zu besuchen.

7. Schloss- und Parkensembles und Zarskoje Selo

Wladislaw Solotow/Getty Images Wladislaw Solotow/Getty Images

In der Oblast Leningrad gibt es die größte Anzahl von Lustschlössern und Parkensembles in Russland, die mit der Romanow-Dynastie verbunden sind. Eines der berühmtesten ist Zarskoje Selo in der Nähe der Stadt Puschkin.

Hier befindet sich der luxuriöse Katharinenpalast mit dem legendären Bernsteinzimmer – einem architektonischen Meisterwerk des Barock – und einem riesigen Park mit Pavillons und Springbrunnen.

8. Wyborg und der Monrepo-Park

Alexej Danitschew/Sputnik Alexej Danitschew/Sputnik

Wyborg ist eine Stadt, in der Sie sich in das Mittelalter zurückversetzt fühlen können. Hier können Sie über den gepflasterten Marktplatz spazieren, die Meisterwerke des nördlichen Jugendstils bewundern und Brezeln probieren, die nach einem 400 Jahre alten Rezept gebacken werden.

Der größte Schatz von Wyborg ist jedoch die große Parkanlage Monrepo. Die malerische Gegend mit chinesischen Brücken und Teepavillons lädt zu einem Spaziergang ein und Sie sollten unbedingt bis zu den imposanten Granitfelsen laufen.

9. Ilja Repins Museumsanwesen Penaten

Legion Media Legion Media

Der große russische Maler Ilja Repin lebte und arbeitete 45 Kilometer von St. Petersburg entfernt. Sein Haus wurde später zum ersten Gedenkmuseum des Landes.

Im Inneren befinden sich persönliche Gegenstände des Meisters sowie etwa 600 Werke des Künstlers selbst, seines Sohnes und anderer Maler. Der Besuch umfasst auch eine Tour durch den Park rund um das Anwesen. Die Eintrittskarten müssen im Voraus auf der Website erworben werden.

10. Öko-Fahrradroute Wjarjamjanselkja-Kamm

Pedalritter werden die Route entlang des Wjarjamjanselkja-Kamms zu schätzen wissen. Sie ist elf Kilometer lang und führt durch abwechslungsreiches Terrain, von Kiefernwäldern bis zu traditionellen Mooren. Die Route ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Radfahrer geeignet.

Sie erreichen die Strecke entweder mit dem Auto oder dem Zug bis zum Bahnhof Petjajarwi.



