Zum Nachkochen: Die drei besten Marmeladenrezepte russischer Schriftsteller

Stellen Sie sich vor, wie ein russischer Schriftsteller auf der Veranda seines Landhauses Tee trinkt, dazu Marmelade isst und auf seine Muse wartet. So oder zumindest so ähnlich verbrachten russische Schriftsteller manchmal den ganzen Sommer. Damit auch Sie in der kalten Jahreszeit etwas Süßes zu einer Teestunde genießen können, stellt Russia Beyond Ihnen die drei leckersten Marmeladenrezepte vor, die Swetlana und Oleg Kolesnikow für ihr Projekt „Literaturnoe warenje“, „Literarische Marmeladen“, gesammelt haben.

Die Stachelbeermarmelade von Alexander Puschkins Kindermädchen

Literaturnoye varenye Literaturnoye varenye

Obgleich Arina Rodionowna im literarischen Lebenswerk Alexander Puschkins vorwiegend unerwähnt blieb, hatte sie dennoch einen großen Einfluss auf sein Leben und sorgte sich stets um den Haushalt als auch um das leibliche Wohl ihres Schützlings. Für Arina Radionownas Marmeladenrezept werden Sie zwar etwas Zeit brauchen, aber das Resultat ist es wert!

Nehmen Sie unreife Stachelbeeren und entfernen Sie die Samen. Geben Sie die Beeren in einen Topf und bedecken Sie jede Reihe mit Kirschbaumblättern sowie ein wenig Sauerampfer und Spinat. Füllen Sie den Topf mit Wodka und den Topfdeckel mit Teig. Stellen Sie den Topf bei angenehm warmer Temperatur für einige Stunden in den Ofen. Legen Sie die Stachelbeeren am nächsten Tag in eiskaltes Wasser, rühren Sie diese nach einer Stunde kräftig um und lassen Sie sie drei Mal hintereinander auf dem Herd aufkochen. Danach legen Sie die Stachelbeeren wieder in eiskaltes Wasser und rühren sie in der nächsten Stunde alle 15 Minuten um. Schütten Sie die Beeren in ein Sieb, bis das überschüssige Wasser abgetropft ist, und legen Sie diese dann auf ein Leinentuch. Sollten Sie ein Küchentuch aus anderem Material benutzen, kann das Ergebnis etwa anders ausfallen. Wiegen Sie die Beeren, sobald sie trocken sind. Bei 500 Gramm Stachelbeeren brauchen Sie für die Zubereitung der Marmelade ein Kilogramm Zucker und ein Glas Wasser. Kochen Sie das Wasser mit einer dreiviertel Tasse Zucker zu einem Sirup und entfernen Sie den dabei entstehenden Schaum. Geben Sie die Stachelbeeren und den restlichen Zucker hinzu, wenn die Flüssigkeit zu kochen beginnt. Kochen Sie alles drei Mal auf und lassen Sie es zum Schluss bei schwacher Hitze köcheln. Probieren Sie von Zeit zu Zeit, ob die Marmelade die richtige Konsistenz erreicht hat, und nehmen Sie diese schließlich vom Herd.

Tschechows Kirschmarmelade

Literaturnoye varenye Literaturnoye varenye

Anton Tschechow hatte auch gute Rezepte für Apfelmarmelade gesammelt, wir haben uns jedoch entschlossen, Ihnen sein legendäres Rezept für Kirschmarmelade vorzustellen, deren Kirschen einst direkt aus den berühmten Obstgärten des Melichowo-Anwesens in der Region Moskau stammten.

Zur Vorbereitung entfernen Sie die Kerne aus den Kirschen, ohne diese zu beschädigen. Legen Sie die Kirschen in ein Sieb und reinigen Sie diese in eiskaltem Wasser. Für je 500 Gramm Kirschen brauchen Sie zwischen 500 Gramm und einem Kilogramm Zucker und ein Glas Wasser.

Nun gibt es zwei Möglichkeiten, die Marmelade zuzubereiten:

Kochen Sie den Zucker und das Wasser solange, bis es eine sirupartige Konsistenz erreicht, und geben Sie dann die entsteinten Kirschen hinzu. Lassen Sie alles zusammen auf niedriger Flamme köcheln und geben Sie es in eine Steinschüssel. Trennen Sie am nächsten Tag den Sirup sorgfältig von den Beeren und stellen Sie ihn erneut auf den Herd. Fügen Sie, sobald er kocht, die Kirschen erneut hinzu und lassen Sie das Ganze köcheln, bis es fertig ist. Geben Sie die Marmelade wieder in die Steinschüssel und füllen Sie sie schließlich in Einmachgläser, sobald sie abgekühlt ist. Legen Sie die entkernten Kirschen in eine Steinschüssel und kochen Sie den Sirup vor. Lassen Sie ihn dann abkühlen und geben Sie ihn über die Kirschen. Trennen Sie am nächsten Tag den Sirup von den Kirschen, kochen Sie ihn auf, geben Sie die Kirschen wieder hinzu und lassen Sie alles solange köcheln, bis es die richtige Konsistenz erreicht.

Alexander Bloks dichterische Löwenzahnkonfitüre

Literaturnoye varenye Literaturnoye varenye

Jedes Jahr verbrachte der russische Dichter Alexander Blok von Mai bis Oktober seine Zeit auf dem malerischen Anwesen Schachmatowo, auf dem er die Piroggen und den Borschtsch seiner Großmutter sowie die hausgemachte Marmelade aus regionalen Stachelbeeren, Äpfeln, Pflauem und... Löwenzahn genoss! Noch heute können Sie die Marmeladen als Tourist in der Gegend probieren oder sie selbst nachkochen.

Nehmen Sie 400 Gramm Löwenzahnblüten und entfernen Sie vorab alle Stängel und Blätter. Geben Sie die Blüten in eine Pfanne und kochen Sie diese zusammen mit 400 Milliliter Wasser. Wenn Sie die Vitalstoffe des Löwenzahns beibehalten wollen, lassen sie die Blüten nach dem Aufkochen einen Tag lang im Wasser ziehen. Entfernen Sie die Blüten, indem Sie das Gemisch durch ein Sieb gießen, nehmen Sie die Restflüssigkeit und geben Sie fünf bis sechs Gläser Zucker hinzu. Lassen Sie alles zehn Minuten lang bei niedriger Hitze köcheln und rühren Sie es ab und zu mit einem Holzlöffel um. Geben Sie sieben bis zehn Kirschbaumblätter und etwas Zitronensaft hinzu, wenn Sie dies mögen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.