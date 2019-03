Nicht nur für Sandwiches – vier russische Rezepte mit Schmelzkäse

In den 30er-Jahren entschieden die sowjetischen Behörden, dass die Menschen nicht genug günstigen Schmelzkäse hatten und eröffneten eine Käsefabrik in Moskau. 1934 erschien dann das erste Produkt, genannt Syrok No. 1. Fast drei Jahrzehnte später, 1963, wurde dann das erste Mal der heutige Klassiker Druschba (Freundschaft) hergestellt. Ein Jahr später kam dann noch das Premiumprodukt Jantar (Bernstein) dazu. Letzterer wurde durch eine Anordnung der Regierung eingeführt und sollte den im Ausland hergestellten Käse Viola geschmacklich übertreffen.

Zusätzlich zu den bekannten Varianten wurde auch Käse mit Pfeffer-, Orangen-, und Zitronengeschmack produziert. Selbst Geschmacksrichtungen wie Kaffee und Schokolade gab es. Doch der salzige Druschba blieb der beliebteste Schmelzkäse der Sowjetunion und später Russlands. Er wurde Hauptzutat in Suppen, Salaten und sogar in Keksen.

1. Streichkäsesuppe

Im Grunde genommen ist das eine normale Gemüsesuppe mit Käsegeschmack.

Um sie zu kochen, muss man zunächst Zwiebeln und Karotten in feine Scheiben schneiden und sie dann in Öl oder Butter braten.

Danach schält und schneidet man Kartoffeln und schüttet sie in einen Kessel mit heißem Wasser. Nachdem man die Kartoffeln ein bisschen hat kochen lassen, reduziert man die Temperatur, gibt pro Liter Wasser 90 Gramm Schmelzkäse in den Topf und wartet, bis sich der Käse aufgelöst hat.

Jetzt kommen das gebratene Gemüse sowie Nudeln in den Topf. Nachdem die Suppe für weitere zehn Minuten gekocht hat, nimmt man sie vom Herd, schmeckt sie mit Salz und Pfeffer ab und serviert sie mit Croutons und etwas Grünzeug.

2. Dorschlebersalat

Dieses Gericht ist eine Variation der typisch sowjetischen Dorschleber.

Es braucht zunächst zwei mittelgroße, gekochte Karotten und zwei hartgekochte Eier.

Sobald die Karotten abgekühlt sind, werden sie geschält, geraspelt und als unterste Schicht auf einen flachen Teller oder in eine Salatschüssel gegeben. Über die Karottenschicht kommt ein bisschen Mayonnaise. Der Schmelzkäse wird gefroren, bis er hart ist und dann über die Karotten gerieben. Nun kommen die geschnittene Dorschleber (zwischen 200 und 240 Gramm) sowie der – zuvor in grobe Stücke geschnittene - weiße Teil der Eier in die Schüssel. Nun kann der Salat erneut mit Salz, Pfeffer und Mayonnaise abgeschmeckt werden.

Die oberste Schicht des Salates wird von geschnittenen sauren Gurken und den Eigelben gebildet.

Wenn ein mehrschichtiger Salat zu aufwendig erscheint, können die Zutaten auch einfach so gemischt und mit Salz, Pfeffer und Mayonnaise gewürzt werden.

3. Schmelzkäsekekse

Diese Kekse können es vom Geschmack her definitiv mit herkömmlichen Käsecrackern aufnehmen.

Für den Teig nimmt man 180 Gramm körnigen Schmelzkäse, ein Ei, 80 Gramm geschmolzene Butter, eine Prise Salz und einen Teelöffel Zucker und vermischt alles. Anschließend kommen noch 150 Gramm Mehl und 1 ½ Teelöffel Backpulver dazu. Diese Zutaten werden zu einem weichen Teig geknetet, in Plastikfolie eingewickelt und 15 Minuten ins Tiefkühlfach gelegt.

Nun kann der Teig ausgerollt und in zwei Teile geschnitten werden. Danach macht man aus jedem der beiden Teigstücke eine Rolle und schneidet diese in Scheiben. Die daraus entstehenden Plätzchen können mit etwas Sesam bestreut werden.

Schließlich werden die Kekse für 20 Minuten bei 180°C gebacken.

4. Kartoffelauflauf mit Schmelzkäse und Speck

Unser letztes Gericht ist zwar kein Klassiker im eigentlichen Sinne, aber trotzdem ausgesprochen gutschmeckend.

Zunächst werden Pellkartoffeln in etwa 5 Millimeter dicke Scheiben geschnitten und in eine eingefettete Backform gelegt. Dazu kommen feingeschnittener Knoblauch, Gewürze nach Wahl sowie Salz. Speck und Schmelzkäse werden in Würfel geschnitten und ebenfalls zu den Kartoffeln hinzugefügt.

Zuletzt werden in einer eigenen Schüssel je 50 Gramm Smetana (saure Sahne) und Mayonnaise gemischt und zusammen mit geriebenem Käse in die Backform gegeben.

Der Auflauf muss nun nur noch etwa 40 bis 50 Minuten bei 200°C gebacken werden und kann dann genossen werden.

