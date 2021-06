Zwetajewa-Erdbeerkuchen: Ein russischer Lieblingskuchen im sommerlichen Gewand

Niemand weiß, warum dieser Kuchen, der in vielen russischen Familien beliebt ist, den Namen einer der berühmtesten russischen Dichterinnen trägt, Marina Zwetajewa. Ein ähnlicher Kuchen wurde einmal in den Memoiren von Zwetajewas Schwester Anastasia erwähnt. Als Kinder liebten sie es, im Sommer auf der Datscha Sauerrahmtörtchen mit Äpfeln zu essen. Ein Rezept erfährt man in den Memoiren jedoch nicht.

Was ich an diesem Kuchen wirklich liebe, ist, dass er so viel Sauerrahm enthält, nicht nur im Teig, sondern auch in der Füllung. Dies ist eine der wichtigsten russischen Backzutaten. Das Molkereiprodukt macht den Teig zart und den Geschmack reichhaltiger. Das gilt auch für Füllungen.

Die Füllung kann traditionell aus Äpfeln bestehen, doch passen auch Beeren hervorragend zum Zwetajewa-Kuchen. Daher bereite ich den Kuchen mit Sauerrahm und Erdbeeren zu, der Sommerfrucht schlechthin.

Im Gegensatz zu anderen Beeren finde ich aufgetaute Tiefkühlbeeren nicht optimal zu verarbeiten. Sie sind oft sehr wässrig. Daher bereite ich diesen Kuchen besonders gerne im Sommer zu, mit frischen, besonders köstlichen und aromatischen Erdbeeren.

Zutaten für den Teig

200 g Mehl

100 g Sauerrahm (20-30% Fett)

100 g Butter

1 TL Backpulver

1 EL Zucker

1/3 TL Salz

Zutaten für die Füllung

350 g Sauerrahm (25-35% Fett)

300-400 g frische Erdbeeren

2 Eier

2 EL Mehl

100 g Zucker

1 TL Vanillezucker oder Vanilleextrakt

1/3 TL Salz

Zubereitung

Beginnen Sie mit dem Teig. Mischen Sie in einer Schüssel weiche Butter mit Zucker.

Sauerrahm hinzufügen und glattrühren. Als nächstes kommt das Mehl: mit Backpulver und Salz direkt auf die Mischung sieben und unterheben. Anschließend kneten.

Ich empfehle, zuerst etwa 180 g Mehl hinzuzugeben und dann bei Bedarf einen weiteren Esslöffel hinzuzufügen. Sie sollten einen weichen und geschmeidigen Teig erhalten, der nicht mehr an den Händen klebt. Den Teig fünf Minuten ruhen lassen.

In der Zwischenzeit Erdbeeren vorbereiten: Jede Beere in drei bis vier Stücke schneiden. Wählen Sie für dieses Rezept feste und nicht weiche Erdbeeren – wichtig ist, dass sie beim Backen nicht zu viel Saft verlieren.

Nun zurück zum Teig – verteilen Sie ihn auf dem Boden der Backform und formen Sie einen Rand.

Erdbeeren darauf verteilen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Erdbeeren zu wässrig sind, empfehle ich, eine kleine Menge Maisstärke darüber zu verteilen.

Nun den zweiten Teil der Füllung zubereiten: Eier mit Zucker, Vanillezucker oder Vanilleextrakt und einer Prise Salz in einer Schüssel verquirlen.

Mehl und Sauerrahm hinzufügen und glattrühren.

Gießen Sie diese flüssige Füllung über die Erdbeerschicht, achten Sie darauf, dass alle Beeren gut bedeckt sind. Bei 170 °C ca. 50 Minuten backen – der Kuchen kann in der Mitte noch ein wenig weich sein, das ist in Ordnung.

Lassen Sie Ihren Erdbeer-Zwetajewa-Kuchen etwa drei bis fünf Stunden vollständig abkühlen. So wird er noch zarter und cremiger. Genießen Sie ein Stück zu einer Tasse schwarzem Tee. Prijatnogo Appetita!

