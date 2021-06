So schmeckt die Vergangenheit: Köstlicher Honigkuchen (REZEPT)

Prjanik-Kuchen (Prjanik ist russischer Lebkuchen) ist ein Gebäck, das aufwändig verziert wird. In der alten Rus wurden Prjaniki „Honigbrot“ genannt. Sie waren mit Festen verbunden und galten als exklusives Mitbringsel. Ich war überrascht, als ich herausfand, dass vor vielen Jahrhunderten angenommen wurde, dass Prjaniki Herz und Seele reinigen, wenn sie auf die Brust gelegt werden. Noch heute ist diese Leckerei in jeder Familie begehrt, besonders bei Kindern.

Zutaten:

Olga Browkina Olga Browkina

Für die Puddingcreme:

500 ml Milch

2 Eier

120 g Zucker

30 g Puderzucker

50 g Butter

50 g Mehl

250 ml Sahne, 33-35%

10 g Vanillezucker

10 g Gelatine

70 ml Wasser

Für die Schokocreme:

250 ml Sahne, 33-35%

90 g Schokolade, 70% Kakaoanteil

50 g Schokolade für das Dekor der Prjaniki

Für den Biskuit-Teig:

400 g Mehl

200 g Zucker

110 g Honig

50 g Butter

20 g Kakaopulver

70 ml Milch

1 mittelgroßes Ei

1 TL Backpulver

Zubereitung der Creme

Beginnen Sie mit der Creme. Sie benötigt Zeit zum Abkühlen und Aushärten. Der Kuchen besteht aus einer Lebkuchen- und einer Schokoladencreme.

1) Messen Sie für die Schokoladencreme 250 ml Sahne ab und stellen Sie den Rest in den Kühlschrank.

Olga Browkina Olga Browkina

2) Schmelzen Sie die Schokolade vorsichtig, erhitzen Sie die Sahne. Sie sollte jedoch nicht kochen. Geben Sie die heiße Sahne zur Schokolade und rühren Sie, bis eine homogene Masse entstanden ist. Drei bis vier Stunden in den Kühlschrank stellen.

Olga Browkina Olga Browkina

3) Für die Vanillepuddingcreme das Mehl und etwa die Hälfte der Zuckermenge (60 g) mischen. So viel kalte Milch hinzufügen, dass die Masse einem dicken Pfannkuchenteig ähnelt. Vermeiden Sie Klumpenbildung.

Olga Browkina Olga Browkina

4) Verrühren Sie die Eier mit dem übrigen Zucker und rühren Sie das Mehl unter.

Olga Browkina Olga Browkina

5) Gießen Sie die restliche Milch in einen Topf, fügen Sie Vanillezucker hinzu und erhitzen Sie sie. Gießen Sie vorsichtig die heiße Milch in die Ei-Mehl-Mischung. Umrühren und zurück in den Topf geben. Bei schwacher Hitze unter ständigem Rühren aufkochen, bis eine dickflüssige Masse entstanden ist. Etwa eine Minute unter Rühren kochen lassen. Herd abschalten und Butter hinzufügen.

Olga Browkina Olga Browkina

6) Creme in eine Schüssel gießen, mit Frischhaltefolie abdecken und vollständig abkühlen lassen.

Olga Browkina Olga Browkina

Zubereitung Biskuit-Teig

1) Butter schmelzen, Milch erhitzen (nicht kochen) und Kakao mit heißer Milch mischen.

Olga Browkina Olga Browkina

2) Erhitzen Sie den Honig vorsichtig, nicht kochen! Backpulver hinzufügen und umrühren. Als Ergebnis erhalten Sie einen delikaten, leckeren Honigschaum.

Olga Browkina Olga Browkina

3) Das Ei mit Zucker aufschlagen, dann geschmolzene Butter, Honigschaum und Kakao mit Milch einrühren. Fügen Sie nach und nach Mehl hinzu und rühren Sie, bis ein klebriger, geschmeidiger Teig entstanden ist.

Olga Browkina Olga Browkina

4) Teilen Sie den Teig in acht Stücke. Formen Sie diese zur Kugel und rollen Sie sie jeweils auf Backpapier dünn aus. Mit einem runden Deckel einen Kreis ausstechen (mein Deckel hat einen Durchmesser von etwa 26 Zentimetern). Mit einer Gabel einstechen und ca. 7 Minuten bei 170-180 °C backen.

Olga Browkina Olga Browkina

5) Backen Sie alle acht Teigstücke auf die gleiche Weise.

Olga Browkina Olga Browkina

6) Teigreste werden zur Dekoration verwendet. Formen Sie Blumen und Herzen. Backen und anschließend mit Schokoglasur und Streuseln dekorieren.

Olga Browkina Olga Browkina

Zubereitung Puddingcreme

1) Gelatine in Wasser auflösen und quellen lassen. Die Gelatine etwas erwärmen und zur Puddingcreme geben. Dann mit einem elektrischen Mixer verrühren.

Olga Browkina Olga Browkina

2) Schlagen Sie die kalte Sahne mit Puderzucker. Sie sollten eine luftige und zarte Masse erhalten.

Olga Browkina Olga Browkina

3) Schlagsahne unter die Puddingcreme heben.

Zusammensetzen

1) In einem Tortenring die Creme gleichmäßig nacheinander auf alle acht Schichten verteilen und den Kuchen drei Stunden lang in den Kühlschrank stellen.

Olga Browkina Olga Browkina

2) Tortenring vorsichtig lösen.

Olga Browkina Olga Browkina

3) Schokocreme mit dem Mixer rühren. Die Oberseite und die Ränder der Torte mit der Schokocreme bestreichen. Mit Lebkuchen dekorieren.

Olga Browkina Olga Browkina

4) Unser köstlicher Kuchen ist fertig – honigsüß und schokoladig. Die knusprigen Prjaniki und der Geschmack nach Honig machen ihn absolut unwiderstehlich!

Olga Browkina Olga Browkina

Olga Browkina Olga Browkina

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.